Sechs weitere Urnenstelen für Großheubacher Friedhof

Großheubach. Der Gemeinderat Großheubach hat sich in seiner Sitzung am Dienstag noch mit folgenden Themen beschäftigt: Piktogramme: Werner Zöller reichte im Vorfeld der Bürgerfragestunde, welche der Sitzung vorausging, die Anfrage ein, ob nach dem Vorbild Hösbachs auch in Großheubach Piktogramme für einen sichereren Radverkehr auf die Fahrbahn der Ortsdurchfahrt aufgebracht werden könnten. Bei erwähnten Piktogrammen handelt es sich um stilisierte Radfahrer mit doppelten Richtungspfeilen. Bürgermeister Gernot Winter antwortete, eine diesbezügliche Anfrage sei beim Staatlichen Bauamt gestellt worden. Eine Rückmeldung steht noch aus. Windkraft und Photovoltaik: Roman Kempf fragte, ebenfalls im Rahmen der Bürgerfragestunde, ob hinsichtlich Erderwärmung und Klimawandel die Gemeinde Großheubach noch einmal überdenken möchte, ob Windräder auf der Rosshofhöhe gebaut werden könnten. Hintergrund seiner Anfrage war, dass das Vorhaben damals per Bürgerentscheid mehrheitlich abgelehnt wurde. Auch erkundigte sich Kempf, was aus dem Vorhaben geworden sei, statt der Nutzung von Windkraft in Sachen regenerative Energien Photovoltaik in der Gemeinde auszubauen. Winter erklärte, dass er sich an den Bürgerentscheid gebunden fühle. Sollten aber entsprechende Anträge aus dem Gremium kommen, könne über eine mögliche Errichtung von Windkraftanlagen nochmals beraten werden. In Sachen Photovoltaik antwortete der Bürgermeister, dass sich das Gremium in anschließender, nicht-öffentlicher Sitzung mit dem Thema beschäftigen werde.Lüftungsanlagen: Rainer Sacher nahm in der Bürgerfragestunde Bezug auf einen Ratsbeschluss vom 12. April 2022: Seinerzeit stimmte das Gremium mit zwölf zu sechs Stimmen für den Kauf von Lüftungsanlagen für die Grund- und Mittelschule für sieben Klassenzimmer. Damit ging auch der Auftrag an die Gemeindeverwaltung, diese Geräte auszuschreiben. Insgesamt stand zur Diskussion, ob diese Geräte für alle 26 Klassenzimmer der Schule, für die 15 in diesem Schuljahr genutzten oder eben für die sieben am schlechtesten zu belüftenden erworben werden sollen. Sacher kritisierte, dass in der Diskussion zum Thema von Seiten des Gemeinderats erwähnt worden sei, dass die Folgekosten - Wartungsarbeiten und ähnliches - für die Geräte nicht bekannt und abzuschätzen seien. Dies sei, so Sacher, nicht nachvollziehbar, da Firmen ihre Kosten für bestimmte Leistungen nennen könnten. Der Bürgermeister antwortete, dass der Gemeinde bisher allerdings keine Kosten für Wartung oder ähnliches mitgeteilt worden seien. Winter ergänzte, dass die Hoffnung bestehe, im Rahmen der Ausschreibung von Unternehmen Zahlen bezüglich der Wartungskosten solcher Geräte zu erhalten. Feuerwehrausrüstung: Der Gemeinderat stimmte nachträglich der Bestellung einer Tragkraftspritze zum Preis von 16.844 Euro für die Freiwillige Feuerwehr Großheubach zu. Der entsprechende Haushaltsansatz im laufenden Jahr beträgt 36.000 Euro. Wie der Bürgermeister informierte, sei die Tragkraftspritze am 20. April 2022 an die Feuerwehr geliefert worden. Da für die Beschaffung bisher kein Ratsbeschluss vorlag, wurde dieser nun im Nachgang eingeholt.

Trekkingplatz: In der Sitzung des Gemeinderats vom 18. Januar 2022 wurde von Petra Dauber (SPD) der Antrag zur Errichtung eines Trekkingplatzes eingereicht. Dieser soll dazu dienen, Campen im Freien zu ermöglichen. Dauber schlug als Ort für einen solchen Trekkingplatz die Nebelkappe vor. Die Verwaltung prüfte inzwischen den Antrag und es erfolgte seitens des Bauhofes eine Besichtigung des vorgeschlagenen Standortes. Vor- und Nachteile seien laut Bürgermeister eruiert worden. Vorteile seien die legale Möglichkeit, in der freien Natur zu übernachten und das touristische Angebot zu fördern, Nachteile die freie Lage, die Kontrollen aufwendig mache, sowie einmalige und laufende Kosten. Generell begrüßten die Räte Daubers Vorschlag für einen Trekkingplatz. Wie sich in der Diskussion abzeichnete, sei aber möglicherweise ein anderer Ort als die Nebelkappe besser geeignet. Das Thema wurde vertagt und es sollen bis zu einer erneuten Diskussion noch mehr Informationen bezüglich einer möglichen Umsetzung eingeholt und noch weitere Fragen geklärt werden. Wasserwerk-Fahrzeug: Der Bürgermeister erklärte, dass das neue Wasserwerk-Fahrzeug am 13. April geliefert worden sei. Seitdem sei das Fahrzeug bereits im täglichen Einsatz. Grünes Klassenzimmer: Von der Schulleitung der Grund- und Mittelschule Großheubach wurde vor einiger Zeit die Idee für ein grünes Klassenzimmer im Bereich des Schulgeländes ins Leben gerufen. Winter teilte mit, dass das Konzept dafür im Herbst 2021, in Zusammenarbeit von Schule und Bauhof, entwickelt worden sei und die ersten Arbeiten vom Bauhof im Januar erledigt worden seien. Das grüne Klassenzimmer soll für Unterrichtszwecke genutzt werden, bestehe aus Sitzmöglichkeiten, einem Stehtisch und einer Tafel. Blickfang soll ein geplanter Teich mit einer Länge von zwölf und einer Breite von zehn Metern sein. Eine ortsansässige Firma habe den Teichbau fachgerecht umgesetzet, so Winter. Restarbeiten am grünen Klassenzimmer wie zum Beispiel Pflanzungen sollen vom Bauhof bis Ende Mai abgeschlossen sein. Radwegbrücke: Die Erneuerung der Asphaltdeckschicht an der Brücke am Radweg im Bereich des Mains, nähe Luna Park/Regenüberlaufbecken, soll nach Angaben der ausführenden Firma noch in dieser Woche erfolgen soll. Knoten Drei: In Bezug auf den (Verkehrs-) Knoten Drei erklärte Winter, dass das letzte Grundstücksgeschäft der Stadt Miltenberg kurz vor dem Abschluss stünde, ein entsprechender Notartermin sei vereinbart. Anschließend könne seitens des für das Vorhaben zuständige Ingenieurbüros der Zuwendungsantrag gestellt werden und dann Planung und Ausschreibung beginnen. Der (noch nicht beschlossene) Haushalt 2022 soll dafür 100.000 Euro beinhalten. Baubeginn könnte nach jetzigem Stand 2023 sein. mab