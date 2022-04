Sebastian Schmitt zieht in Großheubach Klassiker-Weine für den großen Bedarf

Winzer der Region

Sebastian und Tamara Schmitt in ihrem Weinkeller. Moderne Technik beim Abfüllen.

Viele Eltern sind beim Generationswechsel meist noch fit und können während der Fortbildungsmaßnahmen ihrer Kinder diese noch aktiv unterstützen. Da der heute 40-Jährige sich direkt um den großen Betrieb kümmern musste, blieb nicht mehr die Zeit, um eine Meisterausbildung zu machen. Den Weinbau hatte seine Oma schon vor dem Krieg betrieben und danach mit einer Häckerwirtschaft erweitert. Ob seine Urgroßeltern schon Wein angebaut haben, konnte Schmitt nicht mehr ermitteln.

Weinberg in der Ebene

Mit 3,5 Hektar Fläche gehört der Weinbau Schmitt zu den größten Weinbaubetrieben in Großheubach. Die Weinberge liegen am Großheubacher Bischofsberg unterhalb des Engelbergs in der Ebene. Neben Flächen im Eigentum sind auch welche gepachtet. Für die Weinbergarbeit hat diese Lage einen großen Vorteil. Hier kann Schmitt weitestgehend auf maschinelle Lese mit einem Trauben-Vollernter, die der Maschinenring Untermain vorhält, zurückgreifen. So muss weniger als die Hälfte von Hand gelesen werden.

Ohne eigenes Zutun geht es aber auch mit einer Erntemaschine nicht. Denn diese unterscheidet nicht hinsichtlich der Qualität der Trauben, sondern erntet alles. Das bedeutet, dass zu Erntebeginn der Weinberg auf die Qualität der zu erntenden Trauben hin kontrolliert wird und faule Nester vorher rausgeschnitten werden. Geerntet wird nach dem Rüttelprinzip. Dabei bildet die Maschine einen Tunnel über der Rebreihe und rüttelt die Rebstöcke beidseitig, so dass die Beeren auf ein schräg angeordnetes Lamellensystem abfallen, das die Stämme der Rebstöcke umschließt. Über Förderbänder wird das Lesegut dann an einem Gebläse vorbei transportiert, das die mitentfernten Blätter wegbläst und es dann nach oben zur Abbeermaschine transportiert. Dort werden die Beeren vom Traubengerüst getrennt. Mit einem normalen Maischewagen wird das Lesegut anschließend zum Keltern ins Weingut gebracht.

Schmitt macht klassischen konventionellen Weinbau und bietet Weine an, die aufgrund der günstigen Preise bei Festen gerne genommen werden. Seine Aufgabe sieht er auch darin, preiswerte Weine in guter Qualität zu liefern. Von den elf Sorten, die angebaut werden, sind am meisten Müller-Thurgau, Silvaner, Bacchus und Spätburgunder gefragt. Etwa zwei Drittel der Weine sind Weißweine, wobei der Rotweinanteil in den letzten Jahren etwas rückläufig war. Außerdem werden noch Secco weiß, rot und rosé sowie Rotweinlikör angeboten.

Schnell abfüllen

Alle Weine, auch die Rotweine, werden in Edelstahlfässern ausgebaut. Viele seiner Kunden wollen keine älteren Weine. Für diese Klientel soll ein guter Trinkwein jung, frisch und spritzig sein. Deshalb füllt er seine Weine auch in dem Jahr ab, in dem sie geerntet werden. Außer beim Rotwein wird darauf geachtet, dass die Weine schnell abgefüllt werden.

Weinbau Schmitt beliefert neben den Privatkunden auch Gastronomiebetriebe und Getränkemärkte. Für viele der Kunden sind die Literflaschen die bevorzugte Flaschengröße. In den Gaststätten benötigen diese Flaschen in der Menge deshalb weniger Platz und sind als Schoppenweine beliebt. Daher wird außer beim Secco fast ausschließlich in solche Flaschengrößen abgefüllt.

Christel Ney

Hintergrund: Weinbau Schmitt Alle anfallenden Arbeiten sowohl im Weinberg als auch im Keller erledigt Sebastian Schmitt mit seiner Frau Tamara sowie mit Unterstützung der Familie, Schwester, Schwager, Nichten und Neffen. Jede Hand, die im Familienbetrieb mitarbeitet, ist wichtig. Nach telefonischer Absprache kann täglich Wein verkauft werden. Die Anzahl der Häcken wurden von ehemals jährlich vier auf eine zurückgenommen. Es werde immer schwieriger, Personal dafür zu gewinnen. Nach dem letzten Umbau der Räumlichkeit wird jährlich eine "Hofhäcke" mit teilweiser Überdachung im Hof veranstaltet. Der bisherige Innenraum wird jetzt als Wohnraum genutzt.