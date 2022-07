Sebastian Guzy erhält 750 Euro Schmerzensgeld

Landgericht: Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel (CSU) hatte ihn als »rechte Laus« bezeichnet - Strafprozess wegen Beleidigung folgt

Aschaffenburg 12.07.2022 - 18:10 Uhr 2 Min.

Soll Schmerzensgeld zahlen: Erwin Dotzel (CSU). Foto: CSU

Die Beklagtenseite hatte sich während der öffentlichen Verhandlung am 20. Juni nicht dazu geäußert, warum Dotzel seinem Parteifreund eine »rechte Gesinnung« unterstellt. Gegenüber unserem Medienhaus hatte Dotzel die ursprüngliche Bezeichnung »rechte Laus«, die in einer Chatgruppe gefallen war, zu »rechte Gesinnung« korrigiert.

Dotzels Rechtsanwalt Thomas Rothaug argumentierte im Juni vor Gericht, sein Mandant habe in einem geschützten Rahmen und im Zuge einer politischen Auseinandersetzung seine Meinung kundgetan. Der unterfränkische Bezirkstagspräsident habe dabei auch nur »auf das falsche Knöpfchen« gedrückt: Die Nachricht sei nicht an die Gruppe, sondern bloß an den Schwiegersohn adressiert gewesen und schon gar nicht an Guzy selbst. Da es sich folglich nicht um eine Beleidigung handle, seien die Hintergründe nicht weiter entscheidend.

Forderung von 12.750 Euro

Wegen anhaltender Folgen des Vorfalls, der auch überregional mediale Aufmerksamkeit erlangte, forderte Guzy ein Schmerzensgeld in Höhe von 12.750 Euro von Dotzel. Der zuständige Richter Christoph Holthusen deutete am Landgericht Aschaffenburg bereits am Verhandlungstag im Juni an, dass ein Betrag in dieser Höhe eher nicht zur Debatte stehe. Wohl aber, ob Dotzel grundsätzlich eine Entschädigung an den Parteikollegen zu zahlen habe. Der erklärte vor Gericht, nicht nur er, sondern auch seine Familie würden noch heute im Ort auf die Bezeichnung als »rechte Laus« angesprochen. Guzys Kinder würden etwa von Schulkameraden gefragt, ob ihr Vater »rechts« sei.

Binnen eines Monats kann Dotzels Rechtsanwalt beim Oberlandesgericht Berufung gegen die Entscheidung einlegen. Rothaug erklärte bereits im Juni, notfalls »durch alle Instanzen« zu gehen. Er werde bei der Auffassung bleiben, sein Mandant habe niemanden beleidigt.

Die Aussage war im Zuge von Guzys Wahl in ein Amt der Kreis-CSU gefallen. Nachdem Guzy im September 2020 mit 111 zu 6 Stimmen zum Digitalbeauftragten des Kreisverbands gewählt worden war, hatte sich Dotzel in der Whatsapp-Gruppe der Wörther CSU negativ über den gewählten Parteifreund ausgelassen. Dabei fiel auch die fragliche Äußerung »rechte Laus«. Guzy erfuhr davon über Dritte. In der Folge trat er wenige Tage nach seiner Wahl vom Posten des Digitalbeauftragten zurück.

War es eine Beleidigung?

Das Urteil des Landgerichts hat nun nicht bewertet, ob es sich bei der Formulierung um eine Beleidigung im strafrechtlichen Sinn handelt. Diese Frage beschäftigt das Obernburger Amtsgericht nun erst am 25. August, wie die Sprecherin des Gerichts mitteilte; der ursprüngliche Termin dafür im Juli hatte sich aufgrund von Personalveränderungen nicht mehr halten lassen.

Den Strafprozess hatte Dotzels Anwalt Rothaug im Zivilstreit als Grund für dessen Abwesenheit bei der Verhandlung ins Feld geführt: Aussagen seines Mandanten könnten in der Obernburger Verhandlung gegen ihn verwendet werden.

ANNIKA NAMYSLO