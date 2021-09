Main-Echo.tv: Hilfe aus dem Mainviereck in Flugebieten

Im Stolberger Ortsteil Zweifall sind die Flutopfer von der großen Hilfsbereitschaft überwältigt. Foto: Klaus-Peter Albert

Am 2. Oktober etwa sind Feuerwehrleute aus dem Kreis Aschaffenburg erneut in Bad Neuenahr-Ahrweiler, um bei immer noch andauernden Aufräumarbeiten zu unterstützen. Am 9. Oktober brechen auch wieder Landwirte aus dem Raum Marktheidenfeld ins Ahrtal auf, mit gesponsorten Lkws, die mit Futter für Tiere von betroffenen Bauern beladen sind. Es sind Beispiele für die große Anteilnahme auch aus unserer Region. Viele haben Geld gespendet, ob als Firma oder ohne viel Aufhebens aus dem eigenen Geldbeutel. Gleich in den ersten Tagen waren Feuerwehr, THW und Rettungskräfte aus dem gesamten Mainviereck – vom Kahlgrund bis nach Wertheim – im Einsatz und waren dafür in den sozialen Medien beklatscht worden.

Einige Helfer zogen auch einfach privat los, hatten sich Urlaub genommen, um beim Schutt Wegbringen zuzupacken, Unternehmen hatten Transporter und Arbeitsgerät zur Verfügung gestellt. In der zweiteiligen Video-Doku erzählen wir am Beispiel einer Aktion der Wertheimer Lions, wie die Hilfe aufgenommen wird. Der zweite Teil ist ab diesem Dienstag online.

Manuela Klebing