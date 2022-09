Neue We­ge bei der En­er­gie­er­zeu­gung könn­ten in Nie­dern­berg be­schrit­ten wer­den, wenn die vor­han­de­nen Se­en­flächen für schwim­men­de Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen nutz­bar ge­macht wer­den kön­nen. Ein­stim­mig be­auf­trag­te der Ge­mein­de­rat in sei­ner Sit­zung am Di­ens­tag die Ver­wal­tung, das Pro­jekt zu for­cie­ren.