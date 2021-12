Schwierige gastronomische Neustarts im Kreis Miltenberg

Corona: Eröffnungen von Lokalen in Pandemiezeiten - Vier Unternehmer blicken auf Jahr 2021 zurück

Zum 1. Januar 2021 und damit mitten im Lockdown von Corona hatte Dominik Schmidt den »Schafhof« in Amorbach mit Hotel und Restaurant übernommen, wo er bereits seit 2013, zuletzt als Geschäftsführer, tätig war. Dass die erste Zeit nicht einfach sein wird, wusste er, denn zum Zeitpunkt der Übergabe ruhte der Betrieb. Viel Geld hat Schmidt in die Hand genommen, damit der Schafhof wettbewerbsfähig bleibt und eine Zukunftschance hat. Restaurant und Zimmer wurden modernisiert, in die Infrastruktur investiert. Aber weder wie geplant an Ostern, noch an Pfingsten konnte er eröffnen. Als das dann Anfang Juni möglich war, lief der Betrieb mit großem Zuspruch gut an. Dann folgten Ende November die von der Politik beschlossenen gravierende Einschränkungen.

Trotzdem werden zum Jahresende noch einmal ordentliche Umsätze erwartet. Durch die neuen Auflagen wird es wieder schwierig: die Sperrstunde um 22 Uhr (Ausnahme an Silvester), die Kontrollen der 2G-Regel. »Wir sind aber frohen Mutes und überzeugt, dass wir da irgendwie durchkommen, obwohl es die Politik den Gastronomen im Landkreis nicht einfach macht.« Ein großes Problem sei gerade die Sperrstunde, die es im benachbarten Hessen und Baden-Württemberg nicht gibt. Dass »wir dadurch in eine Wettbewerbsverzerrung kommen, wo nicht mehr die Leistung des Hauses Kriterium für den Besuch ist, sondern dass das Restaurant danach ausgesucht wird, wo ich mir noch einen schönen Abend machen und in Ruhe speisen kann, ist nicht in Ordnung.«

Auch dass die Regularien immer nur zeitlich befristet beschlossen und dann verlängert werden oder auch nicht. So könne man vielleicht im kleinen Kreis einen netten Abend verbringen, aber keine Tagungen und Veranstaltungen planen. Im Hotel und Restaurant gewährleistet ein junges dynamisches Team von 32 Mitarbeitern den Gästen einen superangenehmen Aufenthalt im historischen Schafhof, so Dominik Schmidt. Die Branche und ihre Lieferanten arbeiten mit verderblichen Lebensmitteln und müssen die Entwicklung genau beobachten. Daher wird es zunehmend schwieriger, frische Ware in bester Qualität zu bekommen. Gute Lebensmittel zu verarbeiten und eine große Auswahl an offenen Weinen zu bieten, sind aber die Gründe, warum die Gäste kommen und da gehe er keine Kompromisse ein.

Das Restaurant Rosenhof in Niedernberg haben Hasan Dikme und Süleyman Özer zu Beginn des Jahres übernommen, aufwendig umgebaut und im Mai eröffnet. Zu diesem Zeitpunkt war nur Außengastronomie erlaubt. Ein von Anfang an angebotener preiswerter Mittagstisch von 11 bis 17 Uhr, wird nicht nur von den Golfern gut angenommen. Abends gibt es die große Karte. Mit der großen Terrasse und später mit den großzügigen Innenräumen war es kein Problem, auch die vorgegebenen Abstandsregeln einzuhalten. Als neu eröffnetes Restaurant konnten allerdings keine finanziellen Hilfen aus dem Corona-Hilfsfond in Anspruch genommen werden, Kurzarbeit war ebenfalls nicht machbar. Doch der Zuspruch der Gäste war sehr hoch.

Als es nicht möglich war, in den Innenräumen die Gäste zu bewirten, hatte Hasan Dikme eine ausgefallene Idee. Er hatte Wohnmobile angemietet und auf dem Parkplatz abgestellt. Hier wurden dann die Gäste wie in ihren privaten Wohnzimmern bedient und bewirtetet. Für einen Lieferservice außer Haus wurden Transportboxen mit 100 Grad heißem Wasser entwickelt, in denen die Gerichte auch über einen längeren Zeitraum warm blieben. Bis zu 7-Gang-Menüs wurden so ausgeliefert. Trübe Aussichten gab es nach zwischenzeitlich neuen Vorgaben, als deren Folge die eine oder andere Feier abgesagt oder nur in deutlich reduziertem Maße durchgeführt werden konnte.

Das Lokal ist normalerweise immer von 10 Uhr bis 24 Uhr (jetzt bis 22 Uhr) geöffnet, was nicht mit einer Schicht beim Personal abgedeckt werden kann. Es gibt 14 Mitarbeiter und zehn Aushilfen. Hasan Dikme sieht mit Zuversicht auf das kommende Jahr. Viele Veranstaltungen und Events seien geplant, die dann, sollte es notwendig sein, unter Einhaltung der geltenden Corona-Auflagen durchgeführt werden. Mit Absagen oder gar einem kompletten Lockdown rechnet Dikme nicht. Er ist sicher, dass die Gäste wieder ausgehen, gutes Essen genießen, einen schönen Nachmittag oder Abend abseits von Corona verbringen wollen. Die Entscheidung, trotz Corona zu eröffnen, hat sich als die richtige erwiesen. Die Betreiber sind mit dem Geschäftsverlauf sehr zufrieden. Dikme beschreibt seine künftige Devise in drei Worten: »Mutig, willig, positiv«.

Seit Sommer 2020 hatten Luigi (genannt Gino) und sein Sohn Carmine Franco die Eröffnung ihrer Pizzeria »Da Gino« mit deutsch-italienischer Küche in Kleinwallstadt für Anfang Januar 2021 geplant. Als feststand, dass in den Räumen nicht bewirtet werden konnte, hofften sie auf die Bekanntheit der Familie im Ort und begannen zunächst mit einem Außer-Haus-Verkauf mit Lieferservice. Ihr Angebot wurde sehr gut angenommen und somit gab es von Anfang an viel zu tun. »Die Bevölkerung hat uns nicht im Stich gelassen«, freut sich Gino.

Anfang Juni war dann die Bewirtung in der neu errichteten überdachten Außenterrasse möglich und wurde jeden Tag gut besucht, später auch zusätzlich der Innenraum. Küchenchef Carmine ist mit seiner Mutter verantwortlich für die Zubereitung der Speisen. »Trotz Corona neu zu eröffnen, erwies sich als eine richtige Entscheidung«, sagt er. Natürlich gebe es auch die Tage, wo mal weniger los sei. Aber die grundsätzliche Unterstützung der Gäste sei da.

Derzeitiges Problem ist die 22-Uhr-Regelung. Daher wurde der Lieferservice, der während der normalen Öffnungszeit vorübergehend eingestellt wurde, wieder aufgenommen. Mit den beiden Standbeinen sind sie so gut aufgestellt, so dass sie positiv nach vorne blicken. Da fällt auch nicht mehr ins Gewicht, dass die meisten Weihnachtsfeiern abgesagt wurden. Für Familie Franco gibt es daher nur einen Weg: nach Vorne schauen.

Stephanie Stang ist Vorsitzende der Initiative Gastronomie Untermain e.V. Im Mai 2019 hat sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Ralf das Restaurant Stangs-Küche in Amorbach eröffnet. Seit »Corona« mussten Gastronome ihre Lokale Corona-bedingt wegen der beiden Lockdown-Maßnahmen bis Mitte Mai 2021 für etwa ein Jahr wieder schließen. Dank der staatlichen Hilfen und den zahlreichen To-Go-Gästen wurde diese Zeit überstanden. Als Konsequenz haben jedoch viele Mitarbeiter den Betrieben den Rücken gekehrt, werden voraussichtlich auch nicht wiederkommen. Diese Menschen können man auch verstehen, so Stephanie Stang, weil sie befürchten, dass sie bei einem erneuten Lockdown wieder auf der Straße stehen oder sich in Kurzarbeit wiederfinden.

Zusätzliche Probleme bereitete in diesem Jahr wetterbedingt die Außengastronomie ohne Überdachung, sonst immer ein stabiles Standbein. Als die umsatzschwache Sommersaison zu Ende war, spürte die Innengastronomie die Vorsicht der Menschen. Im Oktober und November sind Umsätze teilweise komplett eingebrochen. Die Leute, die Restaurants aufsuchen, fühlen sich dort auch durch die strengen Kontrollen sicher, aber es kommen einfach zu wenige Gäste. Die notwendigen Kontrollen müssen sie zur Sicherheit ihrer Gäste, aber auch zu ihrer eigenen Sicherheit ausführen, denn es drohen empfindliche Strafen bei unkorrektem Vorgehen.

Mittlerweile haben einige Kollegen einfach nicht mehr die Rücklagen zum Überleben, denn derzeit gibt es zudem noch Schwierigkeiten bei der Zahlung der Überbrückungshilfe. Die Mitglieder in der Gastro-Initiative halten zusammen, tauschen sich aus, unterstützen sich, so Stephanie Stang. Die Gäste stehen hinter ihnen und sagen: »Ihr müsst das schaffen.« Das mache auch Mut, obwohl die Zeiten mit ständiger Existenzangst sehr hart seien. Aber sie wollen durchhalten, die Zeit überstehen und sich auf eine positive Zukunft freuen.

Hintergrund: Kontrollpflicht für Gastronomen problematisch Problematisch ist die Testpflicht für die Gastronomen, die ihre Gäste jetzt ob ihrer Identität kontrollieren müssen. Diese Kontrollpflicht verbinden viele nicht mit gelebter Gastfreundschaft und Dienst am Kunden. Manche Stammgäste, die persönlich und namentlich bekannt sind, verstehen nicht, dass sie sich beim Betreten des Lokals trotzdem ausweisen müssen und sollten sie das nicht können, dass ihnen der Einlass verwehrt bleiben muss. Diese vorgegebenen Kontrollen müssen jedoch zur Sicherheit ihrer Gäste und ihrer eigenen ausgeführt werden, denn es drohen empfindliche Strafen bei unkorrektem Vorgehen, sowohl für die Gastronomie als auch für die Gäste. Kontrollen durch Polizei und Ordnungsamt werden meist positiv gesehen, dann erkennen die Gäste, dass das Personal nicht grundlos kontrolliert. ney