Schwestern feiern diamantene Profess

Jubiläum: Festgottesdienst mit Damaris Englert, Norbertine Rüth und Helga Sauer am 16. Oktober in Niedernberg

Viele Jahre haben die Schwestern Helga, Damaris und Norbertine in Niedernberg gelebt und gewirkt. Am 16. Oktober feiern sie in der Gemeinde ihr diamantenes Profess-Jubiläum. Foto: Anja Mayer

Für die Schwestern Damaris Englert, Norbertine Rüth und Helga Sauer beginnt deshalb am Sonntag, 16. Oktober, um 10.30 Uhr ein Festgottesdienst in der Pfarrkirche in Niedernberg. Zu Begegnung und Sektempfang laden Pfarrer Ernst Haas und Bürgermeister Jürgen Reinhard im Anschluss im Pfarrgarten ein.

In Oberzell haben die Ordensfrauen bereits am 3. Oktober mit drei weiteren Schwestern ihr diamantenes Profess-Jubiläum (60 Jahre) in der Klosterkirche St. Michael gefeiert. Zwei weitere Schwestern begingen sogar ihr gnadenvolles Jubiläum (70 Jahre). In Niedernberg wirkten die Oberzeller Franziskanerinnen von 1928 bis 2020 als Krankenschwestern, Handarbeitslehrerinnen und Kindergärtnerinnen und übernahmen vielfältige Aufgaben für Pfarrei und Seelsorge der Gemeinde.

Schwester (Sr.) Helga Sauer (84) stammt aus Steinbach im Kreis Aschaffenburg und entschied sich mit 20 Jahren für das Leben als Oberzeller Franziskanerin. 1969 übernahm sie die Leitung des Kindergartens in Niedernberg, war ab 1980 auch Oberin des Konvents und blieb hier fast 20 Jahre lang. 1989 ging es für weitere rund 20 Jahre nach Trunstadt, wo sie zunächst als Kindergärtnerin arbeitete, später den Haushalt führte und sich um die Sakristei kümmerte. Auch hier war sie zwei Jahre Oberin. Seit 2008 lebt sie im Mutterhaus in Oberzell, hilft hier noch im Refektorium (Speisesaal) und in der Näherei des Klosters.

Schwester Damaris Englert (84) wuchs in Neuhütten im Landkreis Main-Spessart auf. Mit 19 Jahren entschied sie sich für den Klostereintritt. Als Kinderschwester arbeitete sie 25 Jahre lang in Sassanfahrt im Kreis Bamberg, war ab 1975 zudem Oberin des Konvents. 1988 übernahm sie von Sr. Helga die Kindergartenleitung in Niedernberg, 1999 wurde sie hier auch Oberin.

2003 ging Sr. Damaris zwar offiziell in Ruhestand und übergab die Kita-Leitung an eine weltliche Nachfolgerin. Ihre pastoralen Aufgaben in der Gemeinde aber blieben vielfältig. Insgesamt lebte Sr. Damaris 32 Jahre lang in Niedernberg, seit 2018 ist sie Ehrenbürgerin. Mit der Schließung des Konvents 2020 kam sie ins Mutterhaus und übernimmt hier seither Dienste an der Pforte, in der Sakristei und im Antoniushaus.

Schwester Norbertine Rüth (81) stammt aus Rechtenbach im Landkreis Main-Spessart und wählte den Beruf der Damenschneiderin und Heimerzieherin. Sie arbeitete zunächst als Handarbeitsschwester im Fürsorgeheim Oberzell, dann 32 Jahre als Heimerzieherin im Antonia-Werr-Zentrum in St. Ludwig und kam 1997 nach Niedernberg. Sie kümmerte sich um den Haushalt des Konvents und um die Wäsche von Kirche und Pfarrei. Als gelernte Schneiderin waren ihre Künste im Kindergarten sehr gefragt und für die Pfarrei nähte sie eindrucksvolle Gewänder, die dort bis heute in Ehren gehalten werden. Zusammen mit Sr. Damaris schloss sie Ende 2020 die Tür im Schwesternhaus und kehrte ebenfalls zurück ins Mutterhaus in Oberzell, wo sie natürlich weiterhin in der Näherei im Einsatz ist.

Zum Festgottesdienst am 16. Oktober in Niedernberg werden die drei Schwestern zusammen mit einer kleinen Abordnung aus Oberzell anreisen. Sie freuen sich auf das Wiedersehen.

