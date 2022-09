Schwerterklang und Minnesang auf der Clingenburg

Klir­ren­de Schwer­ter, knis­tern­de Feu­er und Min­ne­sang ha­ben am Wo­che­n­en­de auf der Clin­gen­burg in Klin­gen­berg das Mit­telal­ter wie­der auf­le­ben las­sen. Der Ve­r­ein Bur­g­land­schaft Spess­art und Oden­wald fei­er­te sein fünf­jäh­ri­ges Be­ste­hen und in­for­mier­te die Be­su­cher über sei­ne Ar­beit. Ein­bli­cke in den hoch­mit­telal­ter­li­chen All­tag ga­ben Mit­g­lie­der des Ve­r­eins »Die Reise­cen« aus dem Land­kreis Ess­lin­gen (Ba­den-Würt­tem­berg).