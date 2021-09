Schweinekopf vor Großwallstädter Kleiderfabrik hat keine Konsequenzen

Gemeinde Großwallstadt und Landratsamt "nicht zuständig"

Großwallstadt 02.09.2021 - 16:05 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

An der alten Kleiderfabrik Geis in Großwallstadt hängen türkische Flaggen. Kurze Zeit später platzieren Unbekannte einen Schweinekopf vor dem Gebäude. Foto: Ralf Hettler

Eine explizite Drohung ist der abgelegte Schweinekopf vor der Fabrik nicht. Und doch steht die Frage im Raum: Ist es zulässig, einfach irgendwo einen Schweinekopf abzulegen? Christina Hartlaub, Leiterin des Ordnungsamts Großwallstadt, teilt dazu mit: »Unserer Kenntnis nach wurde im vorliegenden Fall durch die Polizei keine strafbare Handlung nach dem Strafgesetzbuch beziehungsweise kein Verursacher festgestellt.« Zudem seien die Beamten der Polizei für das Erforschen von Ordnungswidrigkeiten zuständig. Für diese und die damit verbundene Ahndung, die das unsachgemäße Entsorgen von Tierabfällen sowie tierischen Nebenprodukten betreffe, sei das Landratsamt Miltenberg zuständig.

Das Landratsamt winkt derweil kurz und bündig ab: Die Behörde sei »in diesem Fall nicht zuständig, auch nicht das Veterinäramt, da es sich bei dem halben Schweinekopf um ein ganz normales Lebensmittel handelt.«

Gemeinde und Investor uneins

Ein normales Lebensmittel – mit äußerst fadem Beigeschmack. Zumindest für die vermeintlichen Empfänger. »Wir akzeptieren das nicht«, sagt denn auch Serdar Türk, Besitzer der Brache samt Areal. Der Investor mit Firmensitz in Niedernberg, der in der Region laut eigenen Angaben unter anderem bereits zahlreiche Reihen- und Doppelhäuser gebaut hat, wollte auf dem Gelände der ehemaligen Kleiderfabrik ein Wohnhaus errichten. Doch die Gemeinde hat ein Wörtchen mitzureden. Und andere Ideen. Die Parteien überwerfen sich, jetzt liegt das Projekt auf Eis. Türk vermietet die Immobilie.

Zum Schluss hängen türkischen Flaggen an der Fabrik - aus Protest, wie viele Bürger und nicht zuletzt auch Bürgermeister Roland Eppig (FW) mutmaßen. Alles Quatsch, sagt Türk - und verweist auf eine Werbekampagne, die er gemeinsam mit dem Mieter der Fabrik umsetzen will. Im Mittelpunkt: der türkische Nationalspieler Görkem Bicer, ein Neuzugang des Handball-Zweitligisten TV Großwallstadt (TVG).

Der TVG teilt derweil erneut mit: Eine Werbekampagne wird es nicht geben. »Es ist nichts geplant und wir werden auch nichts planen«, so Geschäftsführer Stefan Wüst. Wichtig sei ihm zudem zu betonen, dass die Verpflichtung von Bicer allein auf sportlicher Ebene getroffen worden sei. Sie habe nichts mit dem Sponsoring zu tun.

Mit der Situation überfordert

Zurück zu Türk: Der zeigt sich über den Schweinekopf bestürzt – und auch darüber, dass die Sache abgehakt zu sein scheint. Viel ausrichten kann er nicht. Viel sagen will er auch nicht. Er verweist auf Fethi Yilmaz, den Mieter der Fabrik.

Yilmaz ist etwas auskunftsfreudiger. Für ihn ist das Thema ebenso wenig vom Tisch - geschweige denn vergessen. Erschreckend sei das Ganze, beängstigend. »Ich habe so etwas noch nie erlebt«, sagt der Unternehmer aus Darmstadt. Nicht zuletzt deshalb sei er etwas überfordert mit der Situation, frage sich: Wie sollte man weiter vorgehen?

Yilmaz hat mit seinem Anwalt gesprochen. Tenor: Es liege keine Straftat vor, also mache eine Anzeige keinen Sinn. Bei der Polizei wolle er nun noch vorsprechen. Sich erkundigen, was als nächstes passiert. Ob überhaupt etwas passiert. Es will ihm nicht in den Kopf, dass die Sache für die Behörden abgehakt zu sein scheint. Denn »Tatsache ist doch, dass der Schweinekopf da nicht hingehört – egal, welche Auseinandersetzungen es gibt«. Und dass die Aktion sehr wohl etwas mit Diskriminierung und auch Rassismus zu tun habe. Warum sonst sei ausgerechnet eine Schweinekopf platziert worden?

Mieter hält an Plänen fest

Der 36-Jährige will den Vorfall nicht einfach so stehen lassen, zeigt sich zugleich aber auch zurückhaltend. »Niemand kann uns zusichern, dass nicht noch etwas passiert. Dass es nicht weiter eskaliert.« Yilmaz hat mehrere Betriebe, wie er sagt. Mitarbeiter, Familie. »Um mich habe ich keine Angst«, sagt er. Sehr wohl aber um seine Frau und seine kleine Tochter.

An seinen Plänen in Großwallstadt will er dennoch festhalten. »Ich habe keine andere Chance«, sagt er. Er brauche die Lagerfläche, bezahlbaren Ersatz zu finden sei im Raum Rhein-Main nahezu unmöglich. Zudem sei das Projekt mit drei Monaten Vorarbeit geplant. Er sei längere Zeit nicht vor Ort gewesen, bald jedoch solle es los gehen. Yilmaz plant einen Online-Textilhandel. »Ich möchte mir dort etwas aufbauen«, sagt er.

Derweil will er die Fahnen »gerne hängen lassen«. Er verweist auf die Werbekampagne, argumentiert zudem: »Wir machen ja nichts Verbotenes.« Er will sich nicht vertreiben lassen, zeigt sich gar kämpferisch: »Sollen wir uns wirklich geschlagen geben? Im Sinne von: Wir sehen es ein, ihr habt recht?« Die Frage ist rhetorisch. Er hoffe einfach, dass es »ruhig bleibt«.

Und auch, dass sich vielleicht doch noch herausstellt, wer den Schweinekopf vor der Fabrik abgelegt hat. An der Gemeinde Großwallstadt soll es nicht liegen, sie teilt mit: »Sollten der Gemeinde Großwallstadt relevante Informationen oder Tatsachen bekannt werden, leiten wir diese selbstverständlich unverzüglich an die zuständige Behörde weiter.«

In seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 14. September, will der Gemeinderat über das Bauprojekt beraten und seine Vorstellungen präsentieren. Los geht es um 19.30 Uhr in der Volkshalle, Obernburger Straße 7.

Kathrin Wollenschläger