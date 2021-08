Schweinekopf-Eklat erschüttert Großwallstadt - die Hintergründe

An der alten Kleiderfabrik hängen türkische Flaggen

Großwallstadt 20.08.2021 - 16:46 Uhr Kommentieren 7 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

An der ehemaligen Kleiderfabrik Geis in Großwallstadt hängen erst türkische Flaggen. Kurze Zeit platzieren Unbekannte vor der Brache einen Schweinekopf. Der Mieter ist "erschüttert". Er wollte die Flaggen nicht als Provokation verstanden wissen.

Ei­ne "Trotz­re­ak­ti­on" des In­ve­s­tors, sagt Bür­ger­meis­ter Ro­land Ep­pig. Ein ge­plan­tes Will­kom­men für ei­nen tür­ki­schen TVG-Hand­ball­spie­ler, sagt Türk. Es ist ein gro­ßes Wirr­warr – mit ei­nem Schwei­ne­kopf als Tief­punkt, den - da sind sich die bei­den Par­tei­en aus­nahms­wei­se ei­nig – so nie­mand ge­wollt hat.

Ein Rätsel wird wohl bleiben, wer für die Aktion verantwortlich ist. Es seien keine Straftaten erkennbar, daher gebe es auch keine weiteren Ermittlungen, teilt Polizeisprecher Andy Laacke vom Polizeipräsidium Unterfranken mit. Konkret heißt das: Durch die Platzierung des Schweinekopfes allein liegt keine Straftat vor. Um etwa den Straftatbestand der Bedrohung zu erfüllen, müsste diese laut Laacke »deutlich zum Ausdruck gebracht werden«. Ein Symbol allein reiche nicht aus. Hätte diesem aber beispielsweise ein Schreiben mit einer Drohung beigelegen, wäre die rechtliche Einschätzung eine andere.

Flaggen als ein Willkommen für einen türkischen Nationalspieler

Also keine Ermittlungen. Das ist eine bittere Nachricht für Türk, der gehofft hatte, dass die Polizei das Ganze »nicht dulde«. Durchgreife. Gleichzeitig betont er: »Die Flaggen waren keine Provokation.« Aufgehängt hat sie der neue Mieter der Fabrik. Denn: Weil aktuell alle Baupläne auf Eis liegen, »nutzen wir die Brache eben im Bestand«.

Mieter ist Fethi Yilmaz, ein Offenbacher Textilhändler in der Aufbauphase. Er will das Gebäude künftig als Lagerfläche nutzen. Und die Flaggen? Sie seien Teil einer geplanten PR-Kampagne mit dem türkischen Nationalspieler Görkem Bicer. Ein Willkommen für den Neuzugang des Handball-Zweitligisten TV Großwallstadt, wenn man so wolle. Das sagen Yilmaz und Türk unisono. Noch sei nichts unterschrieben, die Verhandlungen mit dem Verein laufen. Die vage Idee der beiden Unternehmer: Türks Firma unterstützt Bicer, der wiederum unterstützt den Stoffhändler.

Ein Schweinekopf ist vor der Kleiderfabrik Geis platziert. Die Empörung ist groß. Die Ermittlungen jedoch sind eingestellt.

"So etwas habe ich noch nie erlebt"

Daran will Yilmaz auch nach dem Schweinekopf-Fund festhalten. Die Flaggen will er ebenso wenig abhängen. »Wir machen nichts Verbotenes«, sagt er. Spurlos geht das Ganze an dem 36-Jährigen dennoch nicht vorbei. Er sei erschüttert, dass Leute zu so etwas fähig wären. »Ich bin seit 21 Jahren in Deutschland, so etwas habe ich noch nie erlebt.« Wenn es ein Plakat gewesen wäre, irgendein Schriftzug vielleicht, aber warum ausgerechnet ein Schweinekopf, fragt er sich. »Ich weiß nicht, ob sich die Leute durch die Flaggen belästigt gefühlt haben. Man kann uns doch ansprechen.«

Angst habe er nicht. »Aber ich bin Familienvater, da fragt man sich natürlich, wie weit die gehen.« Yilmaz weiß, dass es keine polizeilichen Ermittlungen geben wird. Als Privatperson jedoch will er seine Möglichkeiten der Strafverfolgung abklopfen, sich bei der Polizei und seinem Anwalt informieren. »Was da passiert ist, ist nicht richtig. Das können wir doch nicht einfach so tatenlos stehen lassen.«

"Bedauern den Vorfall"

Findet auch Türk. Er zeigt sich »schockiert«. Die hässlichen Bilder erreichen ihm im Urlaub. Der sei nun komplett kaputt. Er könne und wolle nicht glauben, dass die Aktion die allgemeine Meinung widerspiegele. Hoffe, dass da lediglich »ein paar Vollidioten« am Werk waren. Sorge um seine Familie habe er dennoch. Der 44-Jährige ist in der Region groß geworden, lebt hier, seine Firma Expugno sitzt in Niedernberg. Ländlich sei der Landkreis Miltenberg. Soll heißen: Man kennt und findet sich.

Deutlich zurückhaltender äußert sich Roland Eppig, Bügermeister von Großwallstadt (Freie Wähler). »Wir bedauern und verurteilen den Vorfall«, sagt er nur. Doch so lange kein Täter feststehe, wolle er keinen weiteren Kommentar zu dem Vorfall abgeben. Da weiß er noch nicht, dass es keine Ermittlungen geben wird. Das Oberhaupt der 4100-Einwohner-Gemeinde hatte am Donnerstag in aller Früh von dem Schweinekopf erfahren - und laut eigenen Angaben sofort die Polizei informiert.

Stimmen aus dem Netz: So denkt Großwallstadt über den Eklat Der Schweinekopf vor der Kleiderfabrik Geis in Großwallstadt hat für Aufruhr gesorgt. Allein in der Facebook-Gruppe »Unzensiertes Großwallstadt« sammelten sich innerhalb kürzester Zeit Dutzende Kommentare. Eine Auswahl: Andreas Adrian (Vorsitzender der Linken Aschaffenburg und Bayerischer Untermain): »Welcher dumme Vollidiot hat den Schweinekopf vor der alten Kleiderfabrik mit den Türkeifahnen aufgespießt? Das ist ekelhaft und menschenverachtend!!! Ich schäme mich in meinem Heimatort so etwas sehen zu müssen!« Klaus Schadt: »Was erwartet man, wenn jemand provokativ 35 türkische Fahnen an einer Stelle aufhängt in einem toleranten Deutschland. Nur, weil man nicht sofort bekommt, was man will. Sorry, mir fehlt das Verständnis???« Andreas Schrott: »Diskriminierung steckt doch hinter beidem: der gute Mann mit den Flaggen bezieht ganz klar Flagge, dass er sich aufgrund seiner ethnischen Herkunft von den Menschen »hier« abgrenzen möchte. Die Aktion mit dem Schweinekopf ist die gleiche Denkart, nur in die andere Richtung: du gehörst nicht hierher, weil du dich an Dingen wie Schweinefleisch störst, was für uns normal ist... Also im Prinzip steckt die Diskriminierung hinter beiden. (...)« Brigitte Grohmann: »Krass.... das mit dem Schweinekopf muss ja nicht sein und das mit den vielen Fahnen auch nicht, sieht ja schlimm aus. Ich weiß nicht, was der oder die sich dabei gedacht haben.« Maximum Arif: »Leute mal ganz ehrlich.. Wie können euch türkische Fahnen so krass provozieren? Was haben euch diese Menschen angetan? (...) Mit dieser abscheulichen Reaktion wurde nochmals verdeutlicht, dass wir ein sehr großes Rassismusproblem auch in Großwallstadt haben. (...) Als angemessene Gegenmaßnahme möchte ich der Gemeinde Großwallstadt vorschlagen »Farbe« zu bekennen. Zeigt eure Fahnen und wie bunt wir mittlerweile sind.« Julia Lbmn: "Warum fühlt man sich überhaupt von Flaggen provoziert? Von mir aus kann da auch die Flagge von Usbekistan in irgendeinem Vorgarten hängen. Soll doch jeder machen wie er will." Nadine Zink: "Schön wär's, wenn ein paar deutsche Fahnen dazwischen hängen würden. Könnte der Eigentümer ja immer noch hinhängen. Der Schweinekopf kommt bestimmt von jemandem, der vor zu viel Heimatliebe Angst hat." (kwo)

Streit zwischen Gemeinde und Investor

Es ist – so scheint es – der hässliche Höhepunkt eines Zwistes zwischen Gemeinde und Investor. Dabei hatte Serdar Türk Großes vor mit dem Areal der Kleiderfabrik. Im November vergangenen Jahres ersteigert er die Brache. Eine gute Million Euro lässt er sich das Gebäude und das etwa 3200 Quadratmeter große Gelände am Nordring kosten. Sein Plan: ein Wohnhaus samt Gewerbe zu bauen, »bezahlbaren Wohnraum« zu schaffen, wie er sagt. Einen Tag nach der Ersteigerung erwirkt die Gemeinde eine Veränderungssperre. Sie will mitreden, das Areal »gemeinsam mit dem Investor mit Leben füllen«, erklärt Eppig. Oder wie Türk sagt: »Die Gemeinde wollte die Hand auf dem Projekt haben.«

Er beugt sich, geht die Planung in Absprache mit der Gemeinde an. »Auf Empfehlung des Stadtplaners« entsteht ein erster Entwurf, der Gemeinderat lehnt ihn ab. »46 Wohneinheiten plus Gewerbe sind einfach zu viel für das Gelände«, meint Eppig. Also justiert Türk nach, reduziert die Zahl der Wohnungen - und kassiert erneut ein Nein.

Zu diesem Zeitpunkt liegen neun Monate Planung hinter ihm. Er präsentiert das Projekt dem Gemeinderat, trifft wiederholt Bürgermeister und Stadtplaner, fabriziert mit ihnen derart viel »E-Mail-Verkehr, das einem schlecht wird«. Doch die Parteien kommen auf keinen Nenner. Dabei »haben wir gebaut, was der Stadtplaner vorgegeben hat«, sagt Türk. Woran also liegt es? Der 44-Jährige kann nur mutmaßen, greifbare Argumente habe es nie gegeben. »Es hieß immer nur: Plant mal anders. Aber irgendwann geht das nicht mehr.« Irgendwann werden Geld, Zeit und Arbeitskraft knapp.

Die alte Kleiderfabrik Geis in Großwallstadt steht schon lange leer. Ein Investor hat das Areal mittlerweile ersteigert. Er wollte ein Wohnhaus dort errichten, doch die Pläne liegen auf Eis.

"Trotzreaktion eines Investors"

Türk spricht von einem bodenlosen Fass – und zieht Konsequenzen. »Das Projekt hat auf unserer Agenda keine Priorität mehr«, erklärt der Obernburger. Also vermietet er die Industriebrache an den Stoffhändler.

Das Verhältnis zwischen Investor und Gemeinde ist zu diesem Zeitpunkt – gelinde gesagt – angespannt. Nun hängen an der alten Kleiderfabrik türkische Flaggen. Das bleibt im Ort nicht unbemerkt. »Das ist die Trotzreaktion eines Investors, weil die Gemeinde nicht so springt, wie er will«, sagt Eppig, zwei Tage bevor der Schweinekopf vor der Fabrik liegt. »Er will damit sagen: Das Gebäude gehört mir, mehr ist das nicht. Aber letztlich kann sich jeder die Vorhänge aussuchen, die ihm gefallen.« Einen Gefallen habe er sich damit auf alle Fälle nicht getan, viele Bürger seien stinkig.

"Wir müssen ja nicht allesamt zurück in den Kindergarten"

Derweil will Türk von einer Provokation nichts wissen. »Ach was, wir müssen ja nicht allesamt zurück in den Kindergarten«, sagt der Obernburger. Und verweist auf die geplante PR-Kampagne für den türkischen TVG-Handballer.

Ohnehin kann Türk Eppigs Reaktion nicht nachvollziehen. »Er weiß, was es mit den Fahnen auf sich hat. Wir haben ihn informiert.« Das sei einmal mehr der Beweis, dass der Bürgermeister »gerne eine Ich-weiß-von-nichts-Politik führe. Das ist uns in letzter Zeit mehrfach so zugetragen worden.« Ohnehin läge vieles in der Hand der Freien Wähler. Sie bilden die größte Fraktion im Großwallstädter Gemeinderat.

Eppig sitzt am längeren Hebel. Das weiß er, das sagt er auch so. Türk habe die Fabrik »gekauft und denkt, er kann dort machen, was er will. Die Planungshoheit jedoch haben wir.« Und eben auch ein »anderes Verständnis von wohnverträglichem Bauen.« Er habe es versäumt, die Gemeinde vorab zu fragen, was auf dem Areal möglich sei. Und nicht möglich sei eben so ein »riesen Wohnklotz«.

Fronten scheinen verhärtet

»Es bringt nichts, wenn wir planlos wachsen. Wir müssen das auch finanziell verkraften können«, sagt der Bürgermeister. Aktuell etwa sei die Kinderbetreuung hervorragend. Das könne sich schnell ändern, wenn so viele Familien nach Großwallstadt ziehen. »Dann bauen wir einen Kindergarten, während sich der Investor das Geld einsteckt.«

Geplant war ursprünglich ein Pflegeheim mit 90 Betten. Doch der Investor, dem bereits 50 Prozent des Areals gehörten, steigt in der Auktion bei 950.000 Euro aus. Türk setzt sich gegen einen weiteren Bieter durch - und kämpft nun gegen »einen Wind der Neuentwicklung wie noch nie zuvor«, wie er sagt.

Die Gemeinde will in ihrer nächsten Sitzung ihre Vorschläge für das Areal öffentlich machen. So viel sei verraten: Eppig kann sich 20 Wohnungen vorstellen. Plus Spielplatz. »Wir werden ihm jetzt sagen, was wir wollen und dann muss er sich überlegen, ob er das so umsetzen will oder wieder verkauft«, so Eppig. Nach einem glücklichen Ende klingt das nicht.

Kathrin Wollenschläger

Hintergrund: Moschee 2009 mit Schweineblut verschmiert Im Oktober 2009 hat ein Vorfall in Elsenfeld zu Entsetzen nicht nur unter muslimischen Mitbürgern gesorgt. Der Moschee-Neubau, die Gebetsstätte des türkisch-deutschen Kulturvereins, ist mit Schweineblut besudelt worden. Zwei Wochen nach der Tat konnte die Kriminalpolizei vier junge Männer aus dem Untermaingebiet als Täter ermitteln. Als Motiv nannten sie ihr »persönliches Unverständnis« über die Genehmigung für das islamische Gemeindezentrum. Da Muslime kein Schweinefleisch essen, sind solche Aktionen mit Schweineblut oder -köpfen in der Regel islamfeindlich motiviert. An den Schweineblut-Vorfall erinnert sich natürlich auch Mustafa Tolaman (siehe »Drei Fragen«). Solche Vorkommnisse seien ein schwerer Schlag für den Integrationsprozess, sagt der Erlenbacher, der sich seit Jahrzehnten für Integration im Kreis Miltenberg engagiert. Wir haben auch Osman Karadeniz, im Vorstand der Erlenbacher Ditib Moschee, um eine Stellungnahme gebeten. Er geht von einem politisch motivierten Vorfall aus und möchte sich nicht näher äußern. Er erinnerte ebenfalls an den Schweineblut-Vorfall im Jahr 2009. Einen Vorfall mit einem Schweinekopf gab es im Juni 2016 in Würzburg. Mutmaßlich mit islamfeindlichen Motiven hat ein Unbekannter einen halben Schweinekopf vor einem türkischen Supermarkt in Würzburg abgelegt. (re/jel)