Schweigen Gottes aushalten und trotzdem singen

Eindrucksvolle Stunde mit Texten und Liedern beim Montagsforum in Jakobuskirche Miltenberg

Miltenberg 13.12.2022 - 13:00 Uhr 1 Min.

Intensive und ausdrucksvolle "neue geistliche Lieder" von Rebecca Wißmann, Thomas Lorenz, Burkhard Vogt und Robert Flörchinger, links im Hintergrund Domvikar Paul Weismantel, der unpathetisch und empathisch die Worte gefunden hatte, um die Zuhörer ansprechen.

Dass deren Gesichter beim Verlassen der Kirche eher Ruhe und Gelassenheit verrieten als vorweihnachtliche Hektik, bewies: Die »Mission« von Domvikar Paul Weismantel und der vier Musiker hatte offenbar Erfolg.

Innere Wärme und Ermutigung

Es war ein harmonisches Zusammenspiel von Wort und Musik, das für innere Wärme an diesem ersten wirklich kalten Wintertag sorgte. Paul Weismantel, 67-jähriger Domvikar aus Würzburg und geistlicher Leiter des Exerzitienhauses Himmelspforten, spricht seit Jahren den Menschen aus der Seele, wenn er in seinen »Abendlichen Adventskalendern« mit klarer, unpathetischer Sprache und spürbarer Empathie im Advent Worte der Ermutigung in oft dunklen Tagen und den Ausdruck der Vorfreude auf das Fest der Geburt Christi findet.

Diese Haltung und eine natürlich, unverstellte Sprache zeichnete auch am Montag seine Gedanken und Impulse aus, mit denen er die Besucher anregte, sich auf den nicht immer einfachen Weg der inneren Einstimmung zu machen. Mit dem Satz der Katharina von Sienna »Die Sehnsucht ist unser Bestes« brachte er den Kern der Erwartungsstimmung im Advent auf den Punkt, fokussierte sich auf die drei zentralen Begriffe »Herz«, »Atem« und »Sehnsucht«. Und er fand immer wieder überzeugende Bezüge zum Alltagsleben der Menschen. Vielleicht die überzeugendste Formulierung der Hoffnung und Erwartung in schweren Zeiten spiegelt sich im Adventslied »O Heiland, reiß die Himmel auf« von 1622, mitten im Dreißigjährigen Krieg entstanden und Friedrich Spee zugeschrieben, diesem entschiedenen Kämpfer gegen die Hexenverfolgungen.

Neue geistliche Lieder

Weismantels nachdenkenswerte Impulse harmonierten ideal mit den Liedvorträgen, eingängigen und auch musikalisch interessanten Beispielen des »neuen geistlichen Liedes«. Burkhard Vogt und Thomas Lorenz mit Gitarre und Gesang bildeten mit dem ausdrucksvollen Geigenspiel des Robert Flörchinger einen Klangkörper von großer Intensität und Geschlossenheit, in dem die ausdrucksstarke Stimme der Rebecca Wißmann mit der klaren Artikulation ein besonderes Glanzlicht in der Kirche anzündete.

Die vier Lieder des Abends, auf die Weismantel immer wieder ganz nahtlos hinwies, bannten die Erwartungshaltung der Adventszeit in Musik. Das begann mit dem »Da wohnt ein Sehnen tief in uns« und »Ein Funke, in Stein geschlagen, wird Feuer in kalter Nacht« und mündete in das atmosphärisch dichte »In der Mitte der Nacht«, bevor es ganz stimmig mit dem sensiblen Lied über den Kern des Weihnachtsfestes endete: »Leise Töne suchen einen Weg durch das Getriebe«.

Viele Besucher werden Weismantels Zitat der Benediktinerin Silja Walter mit nach Hause nehmen: »Das Schweigen Gottes aushalten und trotzdem singen.« Ein gutes »Rezept«, sich intensiv auf das Weihnachtsfest einzustimmen.