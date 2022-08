Schwarzmilan wieder ausgewildert

Artenschutz: Falkner Michael Mendel hat den Vogel in der Greifvogelstation in Klingenberg gesund gepflegt

Klingenberg a.Main 21.08.2022 - 13:00 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Einer der drei Turmfalken, die auch wieder ausgewildert wurden. Michael Mendel hält ihn mit seinem Lederhandschuh. Man merkt dem Schwarzmilan an, dass er wieder in die Freiheit will. Unruhig bewegt er sich in den Händen des Pflegers hin und her. Der Schwarzmilan wird in die Freiheit entlassen. Petra Grill gibt ihm mit einem kräftigen Schwung nach oben den Anschub. Die Greifvogelstation in Klingenberg hatte den Vogel zuvor wochenlang wieder gesund gepflegt und aufgepäppelt.

Der junge Schwarzmilan sei erst in diesem Jahr geboren worden, vermutet Mendel. Es war eine gute Entscheidung der Finder-Familie, das Tier zur Pflege in die Hände des Falkner-Teams zu bringen. Denn nach fast vier Wochen Pflege hatte sich der junge Raubvogel wieder prächtig erholt. Als Hauptnahrung bekam er hauptsächlich Eintagsküken zu fressen. Mit jedem Tag der Pflege entwickelte sich ein prächtiges Tier mit leuchtenden Augen und schmuckem Federkleid.

Nach fachmännischer Beringung wurde der Schwarzmilan am späten Nachmittag des 6. August an seinen einstigen Fundort verbracht. Die Familie des Finders, Dominik Ludwig, Revierförster Stadtwald der Stadt Klingenberg, Petra Grill und alle Mitglieder der Greifvogelstation waren dabei, um den Schwarzmilan wieder in die Freiheit auszuwildern.

Auf freier Flur wurde der kräftige Raubvogel immer unruhiger. Er spürte förmlich, dass es wieder in die Freiheit ging. Mit kräftigem Flügelschlag hob er aus den Händen von Petra Grill, die ihm noch etwas Schwung nach oben gab, ab. Nach einem kurzzeitigen Geradeflug ging es nach rechts hinab in die Senke in die Richtung von riesigen Maisfeldern, wo er von der Gruppe - trotz Ferngläser - nicht mehr auszumachen war. An diesem Tag konnte das Falkner-Team noch weitere drei Turmfalken in die Freiheit entlassen.

Damit war der Tag in der Greifvogelstation aber noch nicht beendet: Am Eingang der Station wartete bereits ein junger Turmfalke mit lahmem Flügel in einem Pappkarton auf die Vogelpfleger.

In der Auffang- und Pflegestation wurden im letzten Jahr über achtzig Vögel, in diesem Jahr bisher knapp dreißig Vögel gesund gepflegt. Darunter waren Mäusebussarde, Wespenbussard, Turmfalken, Wanderfalken, Sperber, Rotmilan, Schwarzmilan und Uhus. Im letzten Jahr waren auch die Waldohreule und der Waldkauz dabei.

"Die Pflege der Tiere ist unterschiedlich und kann von Tagen bis zu mehreren Wochen oder gar Monaten dauern", berichtet Mendel. Noch diesen Monat dürfte es wieder so weit sein. Dann darf sich ein Rotmilan auf seine Entlassung in die Natur freuen, denn im Herbst geht es auf dem Vogelzug ab ins Winterquartier in südliche Gefilde.

Was Greifvogel-Finder wissen sollten: In der Auffang- und Pflegestation Klingenberg gibt es keine Öffnungszeiten für die Abgabe von verletzten Greifvögeln und Eulen. "Einfach den Griff zum Telefon und anrufen", sagt Michael Mendel. Auf die Frage, ob es einen Tag der offenen Tür gibt, antwortet der Chef-Falkner: "Wir sind momentan personell so angespannt, dass die Arbeit mit den Raubvögeln sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Auch Führungen an der Station können momentan nur ganz eingeschränkt durchgeführt werden, weil einfach keine Zeit dazu bleibt."

Weitere Informationen: Die Station, Am Bergwerk 5, 63911 Klingenberg, Tel. 09372 139 65 91, greifvogelstation@klingenberg.de

ulb

Hintergrund: Erste Hilfe für verletzte Greifvögel Wer einen verletzten Greifvogel findet, sollte diese Schritte befolgen: Die verletzten Vögel sollten möglichst schnell in die Pflegestation gebracht werden, da bei frühzeitiger Behandlung eine große Überlebenschance besteht. Telefonisch sollten die Vögel unbedingt bei der Pflegestation angekündigt werden. Beim Transport verletzter Vögel gilt es, vorsichtig zu sein, da Eulen und Greifvögel spitze Krallen und scharfe Schnäbel haben, die sie zu gebrauchen wissen. Es hilft, den Vögeln etwas in die Krallen zu geben. Dem eigenen Schutz dient es, Handschuhe und gegebenenfalls eine Schutzbrille zu tragen. Den Vogel setzt man in einen Karton, der mit einem Tuch abgedunkelt wird. Bei der Berührung der Vögel sollte darauf geachtet werden, keine Federn zu beschädigen. Zuletzt gilt: Die Vögel nicht füttern. Greifvögel sind Nahrungsspezialisten und falsches Futter kann ihnen schaden. ulb