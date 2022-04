Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Schwarze Zahlen für Rüdenauer Gemeindewald 2022 geplant

Forstwirtschaft: Fokus auf Naturschutzmaßnahmen, Bestands- und Wegepflege

Rüdenau 06.04.2022 - 10:26 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Christian Hack ließ zunächst die Waldsituation in Bayern 2021 und dann in Rüdenau mit einem deutlichen Borkenkäferbefall und Schadholzmengen, wie erwartet, Revue passieren. Anschließend stellt er die diesjährige Jahresbetriebsplanung für den Rüdenauer Gemeindewald dem Gremium und den anwesenden Zuhörern vor. So liegt der geplante Einschlag bei 1285 Festmetern etwas über dem Hiebsatz von 1100 Festmetern.

Den Haupteinschlag wird voraussichtlich die Kiefer mit 54 Prozent, gefolgt von der Fichte mit 24, der Buche mit sieben und der Lärche mit vier Prozent ausmachen. Der nicht verwertbare Holzeinschlag wird auf elf Prozent geschätzt. "Es sind Bestände eingeplant, die in den letzten Jahren liegen geblieben sind wie die Kiefer. Außerdem gehen wir von weniger Schadholz aus", erklärte der Revierleiter.

Einnahmen durch Holzverkauf und Zuschüsse

Laut Betriebsplanung soll der Rüdenauer Gemeindewald 57.375 Euro durch den Holzverkauf bringen. Staatliche Zuschüsse für den Vertragsnaturschutz (4000 Euro) und Borkenkäferaufarbeitung (1200 Euro) spülen insgesamt weitere 5200 Euro in die Kasse.

Mit 27.480 Euro schlagen die Unternehmerkosten bei den Ausgaben zu Buche, gefolgt von 12.550 Euro unter anderem für Betriebsleitung und -ausführung, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Bürobedarf. Weitere Ausgabenposten sind die Verkehrssicherung (8250 Euro), die Walderschließung (7500 Euro), der Naturschutz (2900 Euro), der Waldschutz (1730 Euro) und die Kulturpflege (1400 Euro).

Die Einnahmen den Ausgaben gegenübergestellt, ergibt die Jahresbetriebsplanung für den Rüdenauer Gemeindewald ein Plus von 765 Euro. Das Ergebnis sei jedoch laut Hack von den Holzpreisen abhängig. Aktuell sehe es gut aus.

Zudem ging der Revierleiter näher auf die diesjährigen Schwerpunkte seiner Arbeit im Rüdenauer Forst ein. Allen voran stehe die Borkenkäferkontrolle. "Wir müssen aufpassen und bei jedem Pflanzenbefall hinterher sein. Das hat letztes Jahr sehr gut geklappt", so Hack.

Aufforstung

Außerdem gehören die Bestandspflege mit Aufholzung der Pflegerückstände, die Verkehrssicherung der Forst- und Wanderwege sowie Straßen, die Wegepflege und der Wegeunterhalt, die Wiederaufforstung kleinere Flächen, Pflanzung seltener Baumarten und die Anlage von Weiserzäunen zu seinen Aufgaben.

Im Rahmen der Naturschutzmaßnahmen zählen weiter die Auswahl von Biotop- und Habitatbäumen sowie die Anlage eines Feuchtbiotops beziehungsweise eines Wasserrückhaltes in der Abteilung Schmalzgraben. Schließlich genehmigte der Gemeinderat die Jahresbetriebsplanung einstimmig. jel

jel