Schutzhütten, Bildungsarbeit, Natur- und Klimaschutz

Naturpark Spessart: Besucherzentrum auf der Agenda

Erlenbach a.Main 05.07.2022

Gut 60 Mitglieder, darunter Bürgermeister, Naturparkführer und Kooperationspartner waren in die Frankenhalle gekommen.

EU-Mittel für Hüttenbau

Die Schutzhütten waren mit EU-Mitteln gefördert worden. Julian Bruhn, stellvertretender Geschäftsführer und Leiter des Projekts berichtete, dass trotz der enormen Kostensteigerungen bei Baumaterialien der geplante Kostenrahmen eingehalten werden konnte.

Weitere Naturschutzprojekte waren unter andrem der Gewinnung von regionalem Wiesensaatgut oder die Zurückdrängung des giftigen Wasserkreuzkrauts im Sinngrund. Das Naturpark-Team engagierte sich gemeinsam mit Partnern und Sponsoren zudem beim Thema Streuobst - mit Kartierungen, der Pflege von Altbäumen und der Pflanzung junger Obstbäume in mehreren Gemeinden. Zudem gelang dem Ranger-Team gelang der Foto- und Videonachweis eines männlichen Luchses im Hafenlohrtal. Die Ranger konnten sogar Haarproben, die aktuell noch genetisch ausgewertet.

Naturparkführerin Eva Vath stellte die Bildungsarbeit der knapp 80 ehrenamtlichen Naturparkführer vor. Die gestalten nicht nur das Jahresprogramm des Naturparkvereins, sondern machen auch Exkursionen für Schulen und Kindergärten. »Die Kinder sind so motiviert und dankbar, die wollen was erleben, die wollen was machen«, so Vath. Vorgestellt wurde den Mitgliedern auch eine neue Lammsalami. In Kooperation mit der Vermarktungsinitiative Grünland Spessart und der Metzgerei Häuser entstanden zunächst drei Varianten mit Lammfleisch der Schäferei Michler und Geiger aus Adelsberg.

»Insgesamt«, so der Geschäftsführer des Naturparkvereins Oliver Kaiser, »haben wir inzwischen so viele Projekte und Aktivitäten, dass wir bei der Mitgliederversammlung nicht mehr alle vorstellen können.« Der Naturpark decke ein breites Spektrum an Arbeitsfeldern ab: von der Freizeit- und Erholungsnutzung über Natur- und Artenschutz, Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) bis zur Regionalentwicklung.

Positives Feedback und Lob

»Dass unser Naturpark-Team in allen Bereichen so stark nachgefragt wird, gibt uns Auftrieb und Ansporn«, so Oliver Kaiser. Auch von außen erhalte der Verein positives Feedback. Erst im Mai war ein Qualitätsscout des Verbands deutscher Naturparke auf Besuch im Naturpark Spessart. Anlass war die Re-Zertifizierung als Qualitätsnaturpark. Viel Lob habe es dabei gegeben.

»Doch wir wissen auch, dass wir an einigen Dingen arbeiten müssen, zum Beispiel beim Thema Besucherzentrum«, so Kaiser. Hier skizzieren die beiden Geschäftsführer die Idee einer schwimmenden Ausstellung auf einem umgebauten Mainfrachtschiff. Auch soll der noch aus den 1990ern stammende Naturparkplan zeitnah neu aufgelegt werden. »Wir wollen bei unserer Arbeit stärker Schwerpunkte setzen und langfristiger planen, auch hinsichtlich der Verzahnung mit der Machbarkeitsstudie zum Biosphärenreservat Spessart«, so Kaiser.

