Schutz vor Regen und Sonne für Korczak-Schüler

Projekt: Angehende Zimmerleute aus der Berufsschule errichten Unterstellhalle - Landkreisverwaltung stellt das Baumaterial

Elsenfeld 29.07.2022 - 18:57 Uhr 2 Min.

Eine Unterstellhalle für die Janusz-Korczak-Schule haben die Zimmerer-Auszubildenden gebaut. Das Bild zeigt sie mit und (von links) Gabriel Abt, Thomas Morhard, Kreisbaumeister Andreas Wosnik, Michael Deckelmann (Korczak-Schule), Sven Schmedding, Schulleiterin Birgitta Burghardt, Dominik Voß (Konrektor) und Berufsschullehrerin Corinna Schnabel (rechts). Foto: Winfried Zang

Die Auszubildenden Pablo Dan, Benedikt Müller, Lara Hoffmann, Wuttisak Suksap, Mike Schickling und Sebastian Ballmann machten damit beste Werbung für den Beruf des Zimmerers.

Beim Richtfest jüngst freute sich Gabriel Abt, Fachberater für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt, dass ein solches Kooperationsprojekt unter Beteiligung des Landkreises, der Berufsschule und der Korczak-Schule realisiert werden konnte, heißt es in der Mitteilung. Der Bedarf der Schule sei da gewesen, blickte Abt zurück und so habe das Kreisbauamt im vergangenen September gemeinsam mit dem kommissarischen Fachbetreuer für Bautechnik an der Berufsschule Obernburg, Sven Schmedding, konkrete Schritte eingeleitet und sich für einen Entwurf aus verschiedenen Vorschlägen entschieden.

Der Landkreis spendierte das Material im Wert von rund 3500 Euro, die Schüler unter Leitung von Zimmermeisterin Corinna Schnabel bauten die Halle schließlich an zwei Tagen bei brütender Hitze auf dem Schulgelände auf. »Es ist sehr schön geworden«, fand Gabriel Abt. und sprach damit wohl allen Anwesenden aus der Seele.

Schulleiterin Birgitta Burghardt bekannte, der Regen sei bislang immer eine Herausforderung gewesen, denn die Schüler seien dann entweder in der Aula oder in den Klassenzimmern geblieben. Auch regenfeste Kleidung schütze nicht immer, sagte sie, deshalb habe man sich eine Unterstellmöglichkeit gewünscht. Dieser Wunsch habe sich dank der Zusage der Berufsschule für ein Abschlussprojekt des ersten Lehrjahrs in Form der Unterstellhalle erfüllt. Der Bau sei sogar »doppelt sinnvoll«, so die Schulleiterin, denn er spende bei Sonnenschein Schatten. Sie lobte das planvolle und strukturierte Vorgehen der Berufsschüler. »Wir würden uns freuen, wenn es nicht der letzte Unterstand bleibt«, wird Burghardt in der Mitteilung des Landratsamts zitiert.

Kreisbaumeister Andreas Wosnik zeigte sich grundsätzlich offen für eine solche Idee, allerdings brauche es dafür auch die nötigen Finanzmittel vom Kreistag. Er überbrachte Grüße von Landrat Jens Marco Scherf und stellte heraus, dass dem Landkreis die berufliche Bildung sehr am Herzen liegt. Das nun umgesetzte Projekt sei etwas Besonderes, da es gelebte Inklusion sei. »Ihr baut hier etwas für Schüler einer anderen Schulform«, stellte er fest. Die Auszubildenden hätten gezeigt, welch schöne Dinge man mit Holz herstellen kann und »dass das eigene Tun sinnvoll ist.« Wosnik hoffte, dass alle Auszubildenden im Landkreis bleiben.

Für die Berufsschule dankte Thomas Morhard für die Möglichkeit, ein solches Projekt umsetzen zu können - auch dank des Landkreises, der die Kosten für das Material beisteuerte. Er zeigte sich auch gesprächsbereit für weitere Kooperationen. Das Holzgerüst soll noch ein begrüntes Dach erhalten und von außen mit Kletterpflanzen begrünt werden, um ein besseres Klima im Inneren zu schaffen. Dem Richtspruch durch die Auszubildenden Lara Hoffmann und Benedikt Müller schloss sich ein kleiner Imbiss an.

