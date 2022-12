Schulz-Stiftung verteilt über 42.000 Euro Herbstförderung

Sponsoring: Bescheide gehen in Amorbach an Vereine und Institutionen im bayerischen und badischen Odenwald

Amorbach 16.12.2022 - 13:34 Uhr < 1 Min.

Lars Bühring (links) und Sofie Klopsch (Vierte von links) übergeben den Scheck an die Vertreter der Fördermittelempfänger des zweiten Halbjahres. Foto: Schulz-Stiftung

Vorsitzender Lars Bühring und Sofie Klopsch überreichten am Montag in der Villa Schulz die Förderbescheide, heißt es in einer Pressemitteilung.

Geldbeträge gingen in der Region Amorbach an den Theaterkreis für das Theaterstück »Teufels General«, die Kirchenstiftung St. Gangolf für die Sicherung der Bücherei und die Aktualisierung des Bestands, den Heimat- und Geschichtsverein für den kulturhistorischen Rundweg und die Beschilderung von Denkmälern, den TSV für die Umrüstung auf LED, den Verein »Im Leben helfen« für die jährliche Beihilfe zur Unterstützung benachteiligter Personen sowie den Darmstädter Konzertchor für das Weihnachtskonzert in Amorbach. In der Region Mudau werden die Bürgerstiftung, der TSV und der Heimat- und Verkehrsverein Mudau, die Grundschulen Mudau und Schloßau, der VfR Scheidental, der TV Reisenbach und der Verein »Örtliche Geschichte Schloßau« unterstützt.

Seit nunmehr zwölf Jahren fördert die Joachim-und-Susanne-Schulz-Stiftung nach eigenen Angaben gemeinnützige Vereine und Einrichtungen mit bisher 1,8 Millionen Euro. In diesem Jahr kamen nochmals 63.500 Euro an 20 Fördermittelempfänger hinzu. Der Region um Amorbach und Mudau wurde seit der Stiftungsgründung 2010 bisher über 3,6 Millionen Euro aus eigenen Mitteln zugutekommen gelassen.

Gemeinnützige Förderanträge aus der Region können zweimal im Jahr bei der Schulz- Stiftung eingereicht werden. Stichtage sind der 10. April und der 10. November. js

bInformationen unter https://www.js-schulz-stiftung.de