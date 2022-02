Schulübertritt: Gymnasien im Kreis stellen sich vor

Nachmittagsbetreuung, Wahlangebote und Digitalisierung als Faktoren- Serie Teil 1

Die Arbeit mit Laptops wird im Unterricht immer wichtiger – hier ein Beispiel aus dem Hermann-Staudinger-Gymnasium in Erlenbach. Wie digital ein Gymnasium ist, spielt beim Schulübertritt eine Rolle. Der live gestreamte virtuelle Infoabend des JBG Miltenberg unter Mitwirkung von SchülerInnen, Lehrkräften und Eltern.

Zunächst ging es darum, welche Faktoren heute besonders wichtig sind, wenn man sich für eine Schule entscheidet. Die Antworten fallen nicht allzu unterschiedlich aus: Betreuungs- und Förderangebote nennt Schulleiter Ulrich Koch vom Karl Ernst Gymnasium (KEG) in Amorbach an erster Stelle, darunter individuelle Unterstützung, Betreuung - auch am Nachmittag -, Wahlangebote und Schulfahrten. Für Schulleiter Ansgar Stich im Miltenberger Johannes-Butzbach-Gymnasium (JBG) sind die Ausstattung des Gebäudes und die Atmosphäre in einer Schule besonders wichtig: »Schließlich verbringen die Kinder ihr 'halbes' Leben hier.«

Öffentliche Wahrnehmung

Christine Büttner vom Hermann-Staudinger-Gymnasium (HSG) Erlenbach betont, wie wichtig die »Mundpropaganda« von Eltern, Geschwistern und Freunden ist, wenn es um die Atmosphäre an einer Schule geht. Das konkretisiert Rektorin Petra Hein vom Julius-Echter-Gymnasium (JEG) Elsenfeld, indem sie auf den Schulweg hinweist, auf die Bedeutung des »ersten Eindrucks« und auch der Homepage sowie auf die Ausbildungsrichtungen und insgesamt auf die öffentliche Wahrnehmung einer Schule.

Auf die Frage, welche Angebote der eigenen Schule man besonders attraktiv und wertvoll findet - auch im fairen Vergleich mit anderen Gymnasien -, setzt man am KEG auf die Vorzüge einer relativ kleinen Schule. Der Schulleiter spricht vom »sehr persönlichen Schulklima« und der »ausgesprochen familiären Atmosphäre« und hebt die »geringe Fluktuation« im Lehrerkollegium hervor.

Am JEG betont man das »größtmögliche Entfaltungspotenzial«, das man den Schülern biete, hebt das Wahlangebot im MINT-Bereich (Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik und Technik) hervor, verweist auf viele internationale Austauschprogramme im sprachlichen Bereich und auf die Vorreiterrolle beim Engagement für die Umwelt. Hein nennt als Stichwort den »Miltenbecher«.

Lage am Bahnhof

Am JBG schätzt man die »hervorragende Infrastruktur« mit der Lage am Bahnhof hoch ein und weist auf die positive Situation nach der Generalsanierung hin. Stichs Betonung des »Wir-Gefühls« wird in anderen Worten und mit anderen konkreten Schwerpunkten an allen Schulen gewürdigt. In Erlenbach betont Büttner, dass man als MINT-EC-Schule (siehe »Stichwort«) eine hohe Qualifikation auf diesem Gebiet aufweise und nennt die Angebote für »naturwissenschaftlich-neugierige Schüler« wie das Projekt »Juniorforscher« ab der fünften Klasse. Seit wenigen Tagen kann man sich auch Partnerschule der Technischen Hochschule Aschaffenburg nennen.

Von großer Zufriedenheit zeugen die Antworten auf die Frage, wie die Schule die bisherigen zwei Coronajahre gemeistert hat. Alle Schulen loben das Engagement des Landkreises als Schulträger bei der Hardwareausstattung als eine wichtige Voraussetzung, um möglichst gut durch diese schwierige Zeit zu kommen.

In Amorbach sagt der Schulleiter: »Vom ersten Tag des Lockdowns funktionierte der Distanzunterricht auf einer voll funktionsfähigen Plattform.« Er hebt - wie auch andere Schulen - die Bedeutung von »iPad-Klassen und iPad-Koffern« hervor. In diesem Urteil trifft er sich mit den Eltern, wie aus einem Schreiben des KEG-Elternbeirats hervorgeht, in dem es heißt: »Der digitale Fortschritt ist also definitiv in das KEG eingezogen und wird stetig ausgebaut - dank der Schulleitung sowie der Lehrerschaft des KEG.«

Individuelle Förderprogramme

Das Schöne: Diese positive Sicht gilt in leichten Abwandlungen für alle Kreisgymnasien: Petra Hein lobt die »gute digitale Organisationsstruktur und transparente zeitgemäße Kommunikationsformen«. Sie nennt die individuellen Förderprogramme und einige konkrete Projekte wie den »Digiwalk«, mit dem die Tutoren die traditionelle Schulhausführung ersetzt haben, oder die Verlagerungen des Literaturquartetts der Oberstufe in den virtuellen Raum. Der renommierte Autor John von Düffel urteilte nach der Veranstaltung: »Das JEG Elsenfeld wird seinem guten Ruf als literaturoffene und dialogbereite Schule auch unter Corona-Bedingungen mehr als gerecht: Es war eine meiner gelungensten und muntersten Digitallesungen überhaupt.«

Tolle Streamingquote

Nur Positives meldet auch Ansgar Stich aus dem JBG: »Auch durch die hervorragende informationstechnologische Ausstattung, bereits vor der Pandemie geplant, konnten wir im Wechselunterricht eine tolle Streamingquote von circa 40 bis 60 Prozent des Unterrichts erreichen. Eine Elternumfrage zu Lehren aus der Fernbeschulung in Pandemiezeiten hat bei sehr guter Beteiligung den grundsätzlichen Weg des JBG hinsichtlich der 'Heimbeschulung' bestätigt.« Auch am HSG hebt man die »sehr gute Ausstattung« hervor und nennt ganz konkrete Vorzüge in diesen schwierigeren Zeiten. Dazu zählen die digitale Schülerzeitung, die Mensacard oder die »verantwortliche Nutzung von eigenen Geräten im Unterricht durch vorher ausgebildete Schüler« - Stichwort »großer HSG-Medienführerschein«.

Christine Büttner dürfte allerdings für die anderen Rektoren sprechen, wenn sie am Ende einen kritischen Punkt nennt: »Die psychischen Folgen der Pandemie werden zunehmend spürbar. Wir sehen das und kümmern uns um Hilfen - aber es fehlen Therapiekapazitäten.«

HEINZ LINDUSCHKA

Hintergrund: Die vier Gymnasien im Kreis Miltenberg 2681 Mädchen und Jungen besuchten nach offiziellen Angaben im Schuljahr 2021 eines der vier Gymnasien im Landkreis Miltenberg (Angaben nach www.km.bayern.de). Alle SchulleiterInnen beteiligten sich an unserer Umfrage: Karl Ernst Gymnasium (KEG) Amorbach: Schülerzahl 2021: 418. Sprachliches und Naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium, Schulleiter: OStD Ulrich Koch, www.amorgym.de.

Julius-Echter-Gymnasium (JEG) Elsenfeld: Schülerzahl 2021: 884. Sprachliches und Sozialwissenschaftliches Gymnasium, Schulleiterin OStD'in Petra Hein, www.julius-echter-gymnasium.de.

Hermann-Staudinger-Gymnasium (HSG) Erlenbach: Schülerzahl 2021: 703. Naturwissenschaftlich-technologisches und Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium, Schulleiterin OStD'in Christine Büttner, www.hsg-erlenbach.de.

Johannes-Butzbach-Gymnasium (JBG) Miltenberg: Schülerzahl 2021: 716. Sprachliches, Naturwissenschaftlich-technologisches und Musisches Gymnasium, Schulleiter OStD Ansgar Stich, www.jbg-miltenberg.de. (hlin)

Stichwort: MINT-EC-Schule Der Verein mathematisch-naturwissenschaftlicher Excellence-Center an Schulen e. V. (MINT-EC) ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Berlin. Ziel ist es, Schüler für die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) zu begeistern und sie darin zu fördern. Als Auszeichnung vergibt der Verein das MINT-EC-Zertifikat, um besonders engagierte Schüler zu würdigen. Durch ein Auswahlverfahren können Schulen mit Sekundarstufe II Teil des nationalen Netzwerks MINT-EC werden. Unterstützung und Förderung erfahren sie von Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Verbänden. (juh)