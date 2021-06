Schulschließung verursacht enorme Probleme

Pandemie: JEG-Leiterin Hein befürchtet Lerndefizite und Depressionen - Offene Sprechstunde für Schüler eingerichtet

Elsenfeld 28.06.2021 - 19:28 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das JEG wurde zum vierten Mal als »Umweltschule in Europa« ausgezeichnet. Seit Februar ist das JEG »Fair Trade School«. Auch in der Corona-Krise bleiben Umweltthemen relevant, betonen Alexander Thum und Petra Hein von der Schulleitung des Julius-Echter-Gymnasiums in Elsenfeld und erinnern an den von JEG-Schülern kreierten »Miltenbecher«. Fotos: Pat Christ Das Team des JEG war erleichtert, als die Schule wieder öffnen konnte.

Benachteiligte Kinder drohen, abgehängt zu werden. »Das betrübt mich sehr«, sagt die Pädagogin, die nach ihren eigenen Worten deshalb Lehrerin wurde, weil sie einen Beitrag zur Chancengleichheit von Kindern aus bildungsfernen Elternhäusern leisten wollte - und dies immer noch will.

Monatelang mussten Schüler nun vor dem Computerbildschirm lernen. Viele schafften das auch gut. Doch gerade Kinder aus ressourcenärmeren Familien kämpften mit Problemen. Es fehlte die Unterstützung. Hat Mama keinen Partner, der sich mit ihr in die Erziehungsarbeit teilt, und leidet sie auch noch unter Depressionen, kann sie nicht immer bei den Hausaufgaben helfen, oder das Kind motivieren, sich aktiv bei Videokonferenzen einzubringen.

Rückstände aufholen

Es kommt zu Lernrückständen, die unter anderem bei einer Sommerschule im September aufgeholt werden sollen. Dabei geht es nicht nur um Lerndefizite, betont Petra Hein. Vielen Jungen und Mädchen gehe es psychisch nicht sehr gut.

Die Schüler auch psychosozial aufzufangen, so Hein, sei enorm wichtig. Dies sei im Moment wichtiger, als nach guten Noten zu schielen. Um Schülern in seelischen Nöten beizustehen, etablierte das Gymnasium zu Jahresbeginn eine »Offene Schülersprechstunde«. In diesem Bereich engagiert sich Alexander Thum aus dem Team der Schulleitung zusammen mit 14 Kollegen. Das Angebot werde gut angenommen und im Gespräch werde deutlich: Viele junge Menschen sind entnervt. Manche fühlten sich daheim wie gefangen. Sie äußerten: »Ich halte das nicht mehr aus!« In alles redeten plötzlich die Eltern hinein. Die Kids fühlten sich gegängelt und kontrolliert.

Diese Situation bereitet Petra Hein Bauchschmerzen, besonders mit Blick auf den kommenden Herbst und die Bedrohung durch die Delta-Variante des Corona-Virus. Weiterer Distanzunterricht sei äußerst schädlich für die Entwicklung der jungen Menschen, befürchtet sie und fügt an: »Ich hoffe, dass wir, sollten die Inzidenzzahlen wieder steigen, wenigstens Wechselunterricht anbieten dürfen.« Der käme gerade benachteiligten Schülern sogar entgegen, »da wir hier kleinere Gruppen haben«. Für die Lehrkräfte, weiß Hein, steigt allerdings der Arbeitsaufwand erheblich, wenn sie gleichzeitig in Präsenz und auf Distanz unterrichten müssen. Die Pandemie ist das eine, doch auch die Bedrohung durch den Klimawandel währt fort. Diese Tatsache verliert das Julius-Echter-Gymnasium nicht aus dem Blick. Umweltschutz wird dort gerade auch in der Corona-Krise großgeschrieben. Darum konnte heuer auch zum vierten Mal der Titel »Umweltschule in Europa« eingeheimst werden. Seit Februar darf sich das Gymnasium außerdem »Fair Trade School« nennen. Im Mai wurde die Schule außerdem zum »Energiesparmeister 2021 in Bayern« gekürt, und zwar für den Mehrweg-Miltenbecher, der im Landkreis inzwischen weit verbreitet ist.

Jörg Giegerich hatte den Anstoß zu diesem Projekt gegeben. Auch er gehört dem Team der Schulleitung an. Sein Schwerpunkt ist die Umweltbildung. Vor vier Jahren, erzählt er, sah er bei einer Lehrerfortbildung einen Coffee-to-go-Becher. Er sprach mit Schülern darüber und entwickelte mit ihnen den »Miltenbecher«. Doch dabei will man nicht stehen bleiben: Schüler aus einem P-Seminar seien gerade dabei, eine »Miltenbowl« zu entwerfen. In die kann man sich Essen to go umweltfreundlich einfüllen lassen. Doch das wird noch ein bisschen dauern. Just startete erst mal eine Bedarfsumfrage.

Hoffen auf 50-Jahr-Feier

Dass sie nach einem extrem stressigen Corona-Schuljahr bald zur Ruhe gelangen wird, glaubt Petra Hein nicht. Die Pandemie stellt weiterhin vor viele Herausforderungen. Außerdem muss das Jubiläum des Gymnasiums vorbereitet werden: 2022 feiert das JEG sein 50-jähriges Bestehen. Das Festjahr soll mit einem Weihnachtsbasar beginnen. Mindestens ein Dutzend Veranstaltungen sind in der Folge bis zum offiziellen Festakt am 1. Juli 2022 geplant. Zum Jubiläumsschulfest am 2. Juli 2022 werden JEG-Absolventen erwartet. Petra Hein wünscht sich sehr, dass alles wie geplant stattfinden kann.

PAT CHRIST

Es darf nicht nur um Noten gehen Lehrkräfte haben derzeit oft das Gefühl, in einer Zwickmühle zu stecken. Sie sind mit der Erwartung konfrontiert, dass ihre Schüler möglichst bald das aufholen, was sie während der langen Zeit des Distanzunterrichts versäumt haben. Gleichzeitig sehen sie, dass die Kinder und Jugendlichen unter zum Teil erheblichen psychosozialen Schwierigkeiten leiden. Sie möchten helfen. Was jedoch Zeit kostet. Zeit, in der nicht gebüffelt, unterrichtet oder korrigiert werden kann. Die Corona-Folgen zu bewältigen, wird in keinem Bereich so husch, husch gehen. Es wird lange dauern. Und wird nur durch kluge Prioritätensetzung gelingen. In Bezug auf die Schule heißt das, zu erkennen, dass Schule gerade in unserer komplexen Welt mehr ist als eine Instanz, die der Wirtschaft möglichst passgenaue junge Menschen zuschustert. Schule will ein Ort sein, in dem Jugendliche zu einer Persönlichkeit heranreifen. Diese Persönlichkeitsbildung ist genauso wichtig wie gute Noten. Vielleicht sogar noch wichtiger. Nicht Zeugnisse verraten im Übrigen, ob jemand ein wahrhaft gebildeter Mensch ist. Und wer auf seine eigene Schulzeit zurückblickt, stellt fest: Eine Menge, was man einst pauken musste, hat man nie mehr gebraucht. Und selbst aus schlechten Schülern können sehr erfolgreiche Leute werden. Doch wer seelisch gebrochen ist, wird kaum Erfolg haben. Nicht im Beruf. Und auch nicht im Privaten.

Stichwort: Sommerschule Die Sommerschule des Julius-Echter-Gymnasiums wird aus Mitteln des bundesweiten Aktionsprogramms »Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche« finanziert. Sie findet von 6. bis 9. September statt. Täglich gibt es bis zu drei Kurse parallel. Weitere Gelder aus dem Aktionsprogramm flossen in das neue Projekt »Schüler helfen Schüler«. Hier geben 36 Schüler Schulkameraden mit Lerndefiziten gegen eine Aufwandsentschädigung Einzelnachhilfe. ()