Schulschließung unbedingt vermeiden

Bildung: Realschule Obernburg und JEG Elsenfeld erfüllen alle Auflagen, um Präsenzunterricht zu ermöglichen

An der Main-Limes-Realschule in Obernburg werden alle möglichen Sicherheitsmaßnahmen im Unterricht umgesetzt vom Stoßlüften bis zum Maskentragen samt Lüftungsanlage an der Decke (links oben). Foto: Johannes Hennrich/RS OBB

Die aktuellen Inzidenzzahlen liegen in ganz Bayern über 450, in manchen Landkreisen über 1000. Wie sieht es konkret an den Schulen im Landkreis aus?

Wir haben die Schulleitungen einer Realschule und eines Gymnasiums befragt, die Mittelschulen sind offenbar so ausgelastet mit den nötigen Schutzmaßnahmen, dass zwei angefragte Schulleitungen auf einen aktuellen Sachstand verzichten wollten. Deshalb hier »nur« die Stellungnahmen von Petra Hein, Schulleiterin des Julius-Echter-Gymnasiums (JEG) Elsenfeld, und von Johannes Hennrich, stellvertretender Schulleiter der Main-Limes-Realschule Obernburg.

Wenige Coronafälle

Die Frage nach aktuellen Coronafällen an der Schule ergab ein eher undramatisches Bild. Am JEG zählt man positive Coronatests »im einstelligen Bereich«, was die Schulleiterin im Vergleich zur Gesamtsituation angesichts von 844 Schülern als »überschaubar« bezeichnet, auch wenn sie den »verwaltungstechnischen Aufwand« mit Tests, Kontaktnachverfolgung und Elternberatung »unbeschreiblich hoch« nennt.

Konkrete Zahlen - ebenfalls relativ niedrig - auch von der Realschule. Hennrich: »Aktuell haben wir keine positiv auf das Corona-Virus getesteten Schüler an der Schule. Von den 580 Schülerinnen und Schüler, die wir täglich in Präsenz unterrichten, sind derzeit drei in Quarantäne, da sie als Kontaktpersonen zu positiv getesteten Personen in ihrem privaten Umfeld gezählt werden. Weitere zwei Schüler kommen derzeit nicht in den Unterricht, weil hier aktuell geprüft wird, ob auch sie gegebenenfalls Kontaktpersonen zu Positiven im privaten Umfeld sind.«

Relativ gut funktioniert offenbar das Lüften. JEG-Schulleiterin Hein dazu: »In fast allen Klassenzimmern und Fachräumen des JEG sind CO2-Messgeräte (sogenannte CO2-Ampeln) angebracht, die den Zeitpunkt des Lüftens anzeigen und die Überprüfung des Lüftungserfolges ermöglichen. Somit wird die Qualität der Raumluft durch regelmäßiges Stoß- und Querlüften immer wortwörtlich im ›grünen Bereich‹ gehalten.«

Offene Fenster, Lüftungsanlagen

Und Johannes Hennrich von der Obernburger Realschule: »Bei uns sind alle Kolleginnen und Kollegen dazu angehalten, vor und nach einer Unterrichtsstunde sowie 20 Minuten nach Beginn einer solchen alle Fenster für das Stoßlüftens zu öffnen. Seit der Generalsanierung sind alle Klassenzimmer entweder an eine zentrale oder dezentrale Lüftungsanlage angeschlossen, so dass ein permanenter Luftaustausch mit Wärmerückgewinnung auch bei geschlossenen Fenstern erfolgt. Die zuständigen Abteilungen im Landratsamt Miltenberg haben mehrfach versichert, dass durch diesen intensiven Luftaustausch die Anschaffung von Luftfiltergeräten nicht notwendig ist.«

Derzeit keine Luftfilter

Mit Luftfiltern sieht es insgesamt eher bescheiden aus, auch am JEG: »Bei uns gibt es keine mobilen Luftfilter. Der Landkreis Miltenberg als Sachaufwandsträger plant aktuell den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage in allen Räumen der Schule. In diesem Zusammenhang haben schon mehrere Planungsgespräche stattgefunden.« Problem also erkannt, aber noch nicht gebannt.

Auf die abschließende Frage nach der Gesamteinschätzung der Lage heißt es an beiden Schulen, dass die Situation für Lehrer und Schüler anstrengend sei und viel Einsatz verlange. Planung sei nur sehr kurzfristig möglich, man müsse sich immer wieder nach neuen Anweisungen richten.

Sicherheitsvorschriften erfüllen

Das aber ist für Petra Hein kein Grund, den Präsenzunterrichts zu beenden. Sie plädiert dafür, alle Sicherheitsvorschriften exakt einzuhalten, um die Öffnung der Schulen zu gewährleisten. Ihre Begründung: »Die negativen Auswirkungen der Schulschließungen auf die psycho-soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler sind in ihrem ganzen Ausmaß auch jetzt noch nicht vollkommen abzuschätzen. Der Alltag von Jugendlichen braucht Tagesstruktur und Routinen, welche ihnen unter anderem der Präsenzunterricht bietet.«

Hier passt kein Blatt zwischen ihre Haltung und die des Realschulkonrektors: »Das Wichtigste ist, dass alle Schülerinnen und Schüler täglich zum Unterricht kommen können. Wir hoffen sehr, dass in diesem Schuljahr keine Schulschließungen nötig sein werden, da diese in vielerlei Hinsicht zu großen Defiziten geführt haben und führen.«

Schulisches Leben erschwert

Neben Defiziten im Bereich der Bildung, die im Unterricht aufgefangen werden müssen, weist Hennrich auf aktuell vermehrte Defizite und Fehlentwicklungen im sozialen Bereich hin. Die Main-Limes-Realschule versuche daher, möglichst viel außerunterrichtliches Schulleben stattfinden zu lassen. Dafür nimmt er auch die Maskenpflicht als notwendige Maßnahme in Kauf, um Schule in Präsenz weiterhin zu ermöglichen. Er räumt andererseits auch ein: »Strengere Coronaauflagen machen schulisches Leben und Erleben sehr schwer.«

