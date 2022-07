Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Schulleiterin Birgitta Burghardt feierlich verabschiedet

Rektorin der Janusz-Korczak-Förderschule in Elsenfeld als offen, geradlinig und verlässlich gewürdigt

Elsenfeld 27.07.2022 - 14:41 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Peppig und fetzig hat die Lehrerband mit ihrem Blues-Brothers-Auftritt das Programm abgerundet. Mit einem Dank an alle Wegbegleiter verabschiedet sich Schulleiterin Birgitta Burghardt.

Die Reden waren kurz, aber inhaltsreich, das Programm bunt und abwechslungsreich. Binnen einer Stunde war der offizielle Teil der Abschiedsfeier beendet. Im Anschluss blieb Raum für Gespräche und Austausch.

»Hallo, Ciao, Ciao«, sangen die Kinder der Klassen 1a und 1b und stimmten die Gäste in der Schulaula ein. Viele waren zur Verabschiedung von Birgitta Burghardt gekommen und wurden von Konrektor Dominik Voß begrüßt. Moderiert wurde der Vormittag von Josephine Raguse aus der fünften Klasse und dem Abschlussschüler Julian Niklas Raider.

Für die Regierung von Unterfranken sprach Schuldirektor Thomas Sinke Gruß- und Dankesworte. Er berichtete von vielen Begegnungen mit Birgitta Burghardt als Sonderschulpädagogin und Schulleiterin. Er verwies auf ihren Gedanken der Teamarbeit und die Wertschätzung des Kollegiums. »Volltext und Klartext« sind laut Schulamtsdirektor Michael Brunner hervorstechende Merkmale der scheidenden Schulleiterin ebenso wie Offenheit und Verlässlichkeit.

Stellvertretender Landrat Günther Oettinger bestätigte konstruktive Verhandlungen mit dem Landkreis als Sachaufwandsträger. Die Janusz-Korczak-Förderschule sei eine sehr wichtige Bildungseinrichtung, da sie die Neigungen und Fähigkeiten von Kindern im Besonderen fördere.

Dank für gute Zusammenarbeit

Als Ex-Kollege in Elsenfeld und jetziger Leiter der Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule in Miltenberg nannte Jürgen Dölger als besonderen Attribute von Birgitta Burghardt Gradlinigkeit, Authentizität und Hilfsbereitschaft. Sie habe sehr viel Freude an ihrer Arbeit gehabt. Für den Elternbeirat bedankte sich Vorsitzende Alev Ögmen sichtlich gerührt für die gute Zusammenarbeit.

Abschließend hatte Birgitta Burghardt das Wort. Die Schulfamilie hatte ihr als Geschenk einen Wegweiser mit Hinweisschildern zu einem erfüllten Leben im Ruhestand überreicht. »Es zeigt sich, wie schön Schule sein kann«, stellte Burghardt fest und freute sich über die Wertschätzung, die ihr zuteil werde. Sie bedankte sich bei Behörden und Wegbegleitern, bei den Regel- und Förderschulen für die Kooperation bei vielen Projekten und beim Kollegium für die Unterstützung und Kreativität. Sie schätze sich glücklich, solch ein Kollegium gehabt zu haben.

Zum Abschluss des Programms, das mit frisch-fröhlichen Liedern und Tänzen der jüngeren Kinder und mitreißenden Musikbeiträgen der Schulband umrahmt wurde, heizte die Lehrerband auf der Bühne dem Publikum mit einem Blues-Brothers-Beitrag ein.