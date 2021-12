Miltenberger Lehrer ziehen Bilanz: Schulen sehnen sich nach Planbarkeit und Solidarität

Mädchen aus einem aktuellen und aus früheren Kursen der Schülerakademie Untermain haben sich in den letzten Jahren kreativ mit der Literatur- und Bühnenform Poetry Slam beschäftigt, und sich dabei auch damit auseinandergesetzt, wie sie Corona erlebt haben.

Lilli Elzenheimer aus Obernburg zwischen Coronafrust und Hoffnung: »Ich wünsche mir die Normalität zurück«

Die 14-Jährige besucht eine 9. Klasse am JEG Elsenfeld. Schon im November hat sie im »Wünsche« einen Blick auf dieses zweite Corona-Weihnachten geworfen. Es ist ein sehr persönlicher Text, aber sicher auch einer, in dem sich viele wiedererkennen werden. Und von Lilli kann man durchaus etwas lernen: den realistischen Blick auf die Lage ohne falsche Hoffnungen und billige Schuldzuweisungen, vor allem aber die Zuversicht - trotz mancher Rückschläge.

Josefine Verführt aus Dammbach: »Es scheint, als hätte jemand auf >Stopp! gedrückt«

Die 15-Jährige besucht die 9. Klasse am JEG Elsenfeld. Sie hat in zwei Kursen der Schülerakademie Untermain erfahren, wie viele Leute man mit Poetry Slam erreichen und dass man so auch schwierige Themen unterhaltsam und doch intensiv in Verse bannen kann. Vor kurzem hat sie die Besucher zwischen zwölf und 80 Jahren beim HGV Laudenbach beeindruckt. In »Wir schreiben« gibt sie einen Einblick in ihr Seelenleben während der knapp zweijährigen Coronazeit - persönlich und authentisch, aber auch so, dass sich viele darin wiedererkennen können. Wie sie mit Binnen- und Endreimen, mit Sprachbildern und mit Gegensatzpaaren einen oft mitreißenden Rhythmus erzeugt, wird besonders deutlich, wenn man hört, wie sie in der MP3-Datei ihren eigenen Slam vorträgt - nie extrovertiert, eher zurückgenommen, aber gerade deshalb glaubwürdig.

Paulina Etzel aus Amorbach mit Blick auf ihr Seelenleben: »Hast du keine Kraft, hab' wenigstens Mut!«

Die 16-jährige Schülerin einer 11. Klasse am KEG Amorbach, verkörpert den Gegensatz zwischen extrovertierten, lauten Comedyelementen und ganz stillen, intensiven Tönen in ihren Slams. Ihr Blick in ihr Innerstes in Coronazeiten fällt still, nachdenklich und sehr ernst aus, macht zugleich klar, wie sehr man gerade in diesen Monaten Hilfe von Menschen brauchen kann, die einen aus Stimmungstief und Resignation reißen. In »Hände« arbeitet sie mit Wiederholungen und Parallelkonstruktionen, spricht Leser und Hörer direkt an, setzt kleine Sprachspiele ein und verwendet manchmal Ausdrücke, die nicht jedem etwas sagen. Ein Vorzug der Slampoesie wird deutlich: Offenes Bekennen von Problemen und der Blick ins eigene Seelenleben wirkt in dieser Literatur- und Bühnenform authentisch. ()