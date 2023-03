Schuldfrage an NS-Gräueltaten im Rampenlicht

Theaterkreis Amorbach glänzt in Alter Turnhalle mit Aufführung des Stücks »Des Teufels General«

Amorbach 05.03.2023 - 12:45 Uhr 2 Min.

"Des Teufels General": Flieger-General Harras (Simon Eisert) mit seiner Geliebten Diddo (Christiane Lerch). Die beiden wollen "einfach nur frei sein". Der Theaterkreis Amorbach hat das Zuckmayer-Stück am Freitag aufgeführt.

Harras fliegt im Zweiten Weltkrieg »aus Spaß an der Fliegerei« für die Nationalsozialisten. Er ist diesen gegenüber kritisch, doch als Flieger unersetzlich. Die ihn umgebenden Figuren spiegeln unterschiedliche Standpunkte zur NS-Ideologie. Psychisch zerrissen begeht Harras am Ende Selbstmord.

Sehnsucht nach Freiheit

Die eindringlichsten Szenen sind die Zwiegespräche zwischen Harras und anderen Charakteren. Da ist seine Ex-Geliebte Olivia Geiß (Judith Hauck), eine Schauspiel-Diva, die mit Harras Juden aus dem Land schmuggelt und zusammenbricht, als sich ein befreundeter Jude das Leben nimmt.

Oder die jetzige Geliebte Diddo Geiß (Christiane Lerch), die naiv verkündet, sie finde das Leben im Dritten Reich so langweilig, dass sie lieber eine Jüdin im Exil wäre. »Das müsste doch besser sein«, sagt sie, »New York, das Meer, die Häfen oder vielleicht China. Einfach nur frei sein.«

Frei sein will auch Harras und vor allem »sich nicht selbst anspucken müssen«. Er hasst den nach außen gezeigten Opportunismus, will keinen Dienst mehr tun. Mit Verachtung sieht er SS-Gruppenführer und Kulturleiter im Propaganda-Ministerium Dr. Schmidt-Lausitz (Thorsten Roth), der ihn bespitzelt und pathetische Monologe auf den Führer hält.

Während die einen aus unterschiedlichen Gründen anfangen, am Regime zu zweifeln, versuchen die anderen, innerhalb des NS-Systems Karriere zu machen. Fräulein von Mohrungen (Maike Harling), die sich anfangs noch keck Pützchen nennt, Marlene-Hose trägt und statt volkstümlicher Reigen lieber Wiener Walzer tanzt, kehrt später in brauner Uniform wieder - als Leiterin einer NS-Frauenschaft. Ihr Machtstreben, für das sie bereit ist, Harras zu verraten, scheint ihr der einzige Weg, um frei leben zu können. Aus Machthunger löst sie die Verlobung mit dem linientreuen, aber »aus zweifelhafter Abstammung« kommenden Flieger Hartmann (Benjamin Götzinger).

Bewegender Dialog

Zwischen Harras und Hartmann spielt sich eine der bewegendsten Szenen ab. »Ich hatte nie ein richtiges Zuhause bis ich zur Hitlerjugend kam«, gesteht der junge Hartmann stellvertretend für die »vaterlose Generation« der Zwischenkriegszeit, die sich nach Führung und Autorität sehnt. Geprägt von Fanatismus und Härte, will er keine Emotionen zeigen - auch nicht, als seine Verlobte ihn verlässt. Hartmann fürchtet Schwäche, sieht sich selbst als ungenügend und zweifelt an seiner Herkunft. Harras will ihn überzeugen einmal alles herauszuschreien, was ihm auf der Seele liege. Es gelingt nur widerwillig.

Eine tragische Figur ist der Maler Schlick, der seine jüdische Frau und die Kinder verlassen hat, um weiter malen zu können, und sein Leben nur noch im betrunkenen Zustand erträgt. Im Vollrausch tritt er vors Publikum - die Bühne wird dunkel, nur er ist beleuchtet. Zynisch lässt er sich aus über die Blut- und Boden-Mentalität, die für ihn nichts als eine Rechtfertigung für Blutvergießen und »eine Abart der Lüge« ist. Hier gilt: Betrunkene sagen die Wahrheit.

Wem kann Harras trauen und wem nicht? Auf welcher Seite wird er stehen, wenn es darauf ankommt? Für das Publikum ist Harras eine psychologische Identifikationsfigur, die die Komplexität des Themas verdeutlicht.

Zweifel, Mut und Widerstand

Harras Kontrastfigur ist Karl Oderbruch (Stefan Müller-Ruppert), Chefkonstrukteur des Luftfahrtministeriums, der deutsche Kampfflugzeuge manipuliert, um den Krieg zu beenden. Wo Harras zweifelt und gegen innere Widerstände kämpft, folgt Oderbruch konsequent und ohne Angst seiner Überzeugung.

Zuckmayers Stück kreist um die Frage: Wer war verantwortlich für die Gräueltaten? Wer hat profitiert? Wer war Mitläufer? Der Theaterkreis hat sich diesem schwierigen Thema mit Bravour genähert.

Bei der gelungenen Premiere am Freitag spendete das Publikum de 19-köpfigen Ensemble samt dem Team hinter der Bühne langen, stehenden Applaus und feierte besonders Hauptdarsteller Simon Eisert.

Weitere Aufführungen

am Freitag und Samstag, 10. und 11. März, jeweils um 20 Uhr in der Alten Turnhalle (Schulz-Halle) in Amorbach.

Julia Preißer