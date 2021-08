Schüler für Wasser sensibilisieren

Mobile Wasserschule: Positives Resümee nach dem Besuch von neun Grundschulen - Fünf Monate »on Tour«

Bei einem Experiment musste Hermann Bürgin von der Mobilen Wasserschule auch mal zu Boden gehen, um die Ergebnisse sichtbar zu machen. Fotos: Hans-Jürgen Freichel

Viel Lob gab es nach Abschluss der Veranstaltungsreihe der mobilen Wasserschule in den Grundschulen. Prinzipiell stationär im Schullandheim Hobbach beheimatet, konnte im letzten Schuljahr dort aufgrund der Auflagen durch die Corona-Pandemie nicht experimentiert und geforscht werden. Deshalb erarbeitete deren Leiter Hermann Bürgin ein Konzept, das seit März deren wichtigsten Themen erfolgreich in die Schulen vor Ort brachte.

Ziel der Wasserschule ist es, die Kinder für die Lebensgrundlage Wasser zu sensibilisieren. Sie sollen den nachhaltigen und verantwortungsvollen Umgang mit dieser wertvollen Ressource lernen, dem Wasser die notwendige Wertschätzung geben und die Notwendigkeit des schonenden Umgangs lernen. Nach fünf Monaten »on Tour« konnte jetzt ein erstes Resümee gezogen werden.

Den Schulalltag versüßt

An neun Grundschulen lernten insgesamt 309 Schüler aus 16 Klassen spielerisch bei den verschiedenen Experimenten die Vielfalt, Faszination und Kostbarkeit des Wassers kennen. Eine Lehrerin fasste es so zusammen: »Lieber Hermann, vielen Dank, dass du zwei Tage bei uns warst und uns den Corona-Schulalltag versüßt hast. Die Kinder und ich hatten viel Freude dabei und wir haben viel Neues gelernt. Behalte deine lustige und positive Art.«

Wasser ist ein beliebtes Thema bei Kindern und eignet sich bestens für spielerische Experimente, um Natur und Wissenschaft praktisch erlebbar zu machen und anzuwenden.

Die Arbeitsweise der Wasserschule, den Entdeckergeist in unterschiedlichen Themenfeldern zu wecken, diese kindgerecht und spannend aufzubereiten und die Vorgehensweise der Schüler bei ihrem Forschen unterstützend zu leiten, und vorhandene Probleme nicht zu zerreden, fand Anerkennung in allen Schulen. »Man darf das Thema Wasser nicht nur problembehaftet vermitteln und es ist wichtig, sich nicht im Detail zu verlieren.«

So erklärt Bürgin den Erfolg des Konzepts der Wasserschule in Form einer Lernwerkstatt. Dabei konnten die Schüler durch ihr Tun erfahren, dass nichts zementiert ist und eigene Untersuchungen zu ganz anderen Ergebnissen als erwartet führen können. Das betraf vor allen Dingen die Versuche mit den Klebeeigenschaften oder der Oberflächenspannung von Wasser, aber auch die getätigten Lebensraumuntersuchungen. Tümpel sind nicht ekelhaft, auch wenn sie so aussehen. Vielerlei Leben konnte dort nachgewiesen und erforscht werden.

Dinge selbst ausprobieren

Wichtig sei es, vor Ort bei dem genauen Beobachten Probleme sichtbar machen, etwa wenn Abfall oder Plastik in Fließgewässern gefunden wird. »Dann kommen die Probleme bei den Schülern im Kopf an und festigen sich«, erklärt Bürgin und nennt den Unterschied seiner Vorgehensweise zu der in den Schulen: »Im überregulierten Schulunterricht werden heute weniger Experimente durchgeführt, und wenn, dann darf meist nur zugeschaut werden. Aber damit identifizieren sich die Schüler weder mit dem Versuch noch dem Ergebnis.« Deshalb auch deren erkennbarer Drang, selbstständig bei den Versuchen vorzugehen und dranzubleiben. »Wichtig ist es nämlich, vom Zusehen, Staunen und Nachdenken ins Handeln zu kommen«.

So ist es nicht verwunderlich, dass von Schulleitungen und Lehrkräften eine dauerhafte Etablierung gewünscht wurde. Deshalb gibt es nun Überlegungen zur Weiterentwicklung und Fortführung der mobilen Wasserschule.

