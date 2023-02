Schüler des Johannes-Butzbach-Gymnasiums erarbeiten Inhalte für Limes-App

Römerzeit digital erkunden

Miltenberg 03.02.2023 - 10:44 Uhr 2 Min.

Die Schüler erstellten Inhalte für die App Limes Mobil, wie in diesem Fall über ein römisches Badegebäude in Miltenberg.

Interessierte können sich nun beispielsweise einen römischen Weihestein aus dem Miltenberger Museum als 3D-Scan auf ihrem Smartphone anschauen. In der App kann der Stein nach Belieben gedreht und von fast allen Seiten begutachtet werden. Die Schüler lieferten auch gleich noch den genauen Wortlaut der Inschrift, eine Übersetzung und interessante Informationen über den Altar mit.

Andere Gruppen beschäftigten sich mit dem Militär in Miltenberg, dem Familienleben am Limes generell oder sie drehten ein Erklärvideo über die Religion der Römer (siehe Hintergrund). Dabei hatten sie teils Startschwierigkeiten, wie etwa Probleme mit der Tonqualität ihrer Aufnahmen. Diese Herausforderungen wurden aber letztlich alle gemeistert.

Viele Facetten

Dass das Leben damals so viele Facetten hatte, hat die Schüler überrascht. »Das war uns am Anfang noch nicht bewusst«, sagte Noah Keller. Er führte Ende Januar als Schülermoderator durch eine Präsentation in der Schulbibliothek. Erarbeitet wurden die Inhalte in einem sogenannten P-Seminar Geschichte/Latein.

Das Seminar war eine Pflichtveranstaltung für die Schüler, die jedoch eine Auswahl aus mehreren Modulen hatten. Der Kurs ging von September 2021 bis Januar dieses Jahres. »Es gibt zwei Teile«, erläutert Sabine Fertig: einen studien- und berufsbegleitenden Teil sowie einen Projektteil. Fertig ist Französisch- und Lateinlehrerin. Sie betreute zusammen mit ihrem Kollegen Christopher Grein die Gruppen. Grein unterrichtet Deutsch, Geschichte und Sozialkunde.

Die Oberstufenschüler des P-Seminars Geschichte/Latein des Johannes-Butzbach-Gymnasiums Miltenberg mit ihren Mentoren.

Im ersten Teil des Seminars sei es um Berufsberatung gegangen. Die jungen Erwachsenen hätten auch einen Test gemacht, um ihre Kompetenzen auszuloten. Im Projektteil arbeiteten sie weitgehend selbstständig. »Wir standen für Fragen bereit und stupsten sie in die ein oder andere Richtung«, beschreibt es die Latein-Lehrerin. Auch eine Exkursion ins gut erhaltene Römerbad von Osterburken (Baden-Württemberg) habe es anfangs gegeben.

Das selbstständige Arbeiten ist auch eine Kompetenz, die der Oberstufenschüler Robert Fischar für sich aus dem Projekt mitnimmt. Auch habe er über Teamarbeit gelernt. »Präzise Kommunikation war wichtig«, findet sein Schulkollege Noah Keller. Es sei etwa darum gegangen, wie man einen militärischen Rang genau bezeichne oder wie der exakte Plural eines Wortes laute.

Bei diesen Fragen hatten die Schüler kompetente Unterstützung. Auf der einen Seite stand ihnen Detlef Rupprecht vom Förderkreis Historisches Miltenberg zur Seite. Er dankte bei der Veranstaltung der römischen Glücksgöttin Fortuna, dass er »mit aufgeschlossenen, jungen Leuten« habe zusammenarbeiten dürfen. Er habe den Schülern zum Beispiel ein paar Bücher ausgeliehen, die ihnen weitergeholfen hätten.

Auf der anderen Seite unterstützte Simon Sulk vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege in Weißenburg (Kreis Weißenburg-Gunzenhausen) das Projekt. Er unterhielt sich mit den Schülern vor allem per Mail und via Videokonferenzen.

Vorteile der App

In seiner kurzen Ansprache in der Schulbibliothek lobte Sulk die Vorteile der App »Limes mobil«: »Sie ist interaktiv und wir haben die Möglichkeit, Inhalte mittels Augmented Reality zu vermitteln.« Als Beispiel nannte er eine Infotafel mit einem Grundriss darauf. Wenn man diesen Grundriss mit der App scanne, könne man sehen, wie die Limesmauer und der antike Turm aus dem einfachen Lageplan dreidimensional herauswachse.

Die Handyanwendung gebe es schon seit 2011, weswegen die meisten Inhalte bereits älteren Datums seien. »Die Inhalte, die ihr geschaffen habt, sind die ersten seit zehn Jahren«, lobte Sulk die Projektteilnehmer. »Der Standort Miltenberg wird dadurch gepusht.«

Der neue Leiter des Miltenberger Museums, Fabian Müller-Nittel, zeigte sich nach der Präsentation »schwer beeindruckt von der App«. Er sagte, es sei schade, dass er zum damaligen Zeitpunkt noch nicht mit von der Partie gewesen sei. »Aber für die Zukunft: Das Museum steht weiterhin offen und ich würde mich freuen, wenn es eine weitere Zusammenarbeit gibt.«

Die App »Limes mobil« kann kostenlos im Play-Store (Android) oder im App Store (iTunes) heruntergeladen werden.

Hintergrund: Die Schülergruppen Digitalisierung römischer Funde auf dem Kastellgelände und im weiteren Umfeld - Fotos, Texte, 3D-Scans: Jakob Erbacher, Robert Fischar, Emircan Kilic;

Freizeitgestaltung mit Fokus auf der Badekultur - Audio, Fotos, Pläne: Nicole Hennich, Maurizio Panizzi;

Frauen, Kinder und Familie am Limes - Audio, Fotos: Denise Leidner, Sarah Lermann, Thao My Pham;

Militär und Hierarchie am Limes - Texte, Fotos und Graphik: Felix Becker, Noah Keller, Denis Zitzer;

Religion am Limes - Lernvideo: Nil Dahlbüdding, Hendrik Wolf, Gabriel Ziegeler. (juh)