Schritt von Schule in den Beruf ist wichtige Aufgabe

Arbeitskreis SchuleWirtschaft Miltenberg befasst sich mit den aktuellen Herausforderungen

Großwallstadt 15.07.2022 - 18:57 Uhr 2 Min.

Die alten und neuen Vorstandsmitglieder des Arbeitskreises (von links, vorne): Monique Haas, Karin Passow, Dirk Elias; (hintern): Harald Frankenberger, Silvia Dehner, Thilo Berdami.

Harald Frankenberger, Schulamtsdirektor und Arbeitskreisvorsitzender von Schulseite, erläuterte die Lage an Bildungseinrichtungen infolge der Corona-Pandemie und des Homeschoolings. Er berichtete laut Mitteilung von der Herausforderung im Umgang mit ukrainischen Jugendlichen, über Berufsorientierungsmaßnahmen, die nachgeholt wurden, und über die weiter unklare Zukunft der Berufseinstiegsbegleitung an Mittelschulen.

Gemeinsam mit Karin Passow (Scheurich GmbH & Co. KG, Kleinheubach) als Vorsitzende von Wirtschaftsseite wies Frankenberger aber auch auf Erfolge seit der letzten Arbeitskreissitzung in Präsenz 2019 hin. Die Standortkampagne »Bayerischer Untermain« nimmt demnach weiter Fahrt auf, das Berufswahlsiegel des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft e.V. wurde erstmals in den Landkreis verliehen und das Vorzeigeprojekt »Talent und Verantwortung« des Arbeitskreises wurde mit verkürztem Programm wieder aufgenommen.

Talente und Sponsoren gesucht

Im kommenden Schuljahr soll dieses Bildungsprojekt für die besten Mittel- und Realschüler des Landkreises fortgeführt werden. Bewerbungen gehen derzeit beim Staatlichen Schulamt ein, allerdings ist der Arbeitskreis noch fieberhaft auf der Suche nach Firmen, die bereit und in der Lage sind, das Projekt finanziell zu unterstützen. Weitere Vorhaben des Arbeitskreises sind diejenigen Betriebserkundungen, die wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnten.

Anna-Lena Klassert, Fachkraft für Bildungsmanagement im Landratsamt Miltenberg, stellte sich vor und griff ebenfalls die künftigen Herausforderungen der Region auf: die ukrainischen Schüler, den schulischen Ganztag, die Inklusion sowie den Übergang Schule in Beruf.

Ruben Schmitt von der Arbeitsagentur Aschaffenburg erläuterte, wie sich der Ausbildungsmarkt im Landkreis aktuell darstellt und wie sich die Zahlen im Vergleich zu den coronageprägten Vorjahren verändert haben. Barbara Hoffstadt von der Handwerkskammer Unterfranken stellte die Ausbildungssituation im Handwerk am Untermain vor. Sie erklärte, der Landkreis Miltenberg sei schon gut aufgestellt, doch würden noch viele Fachkräfte benötigt. In einem emotionalen Plädoyer für das Handwerk versprach sie quasi eine Ausbildungsplatz-Garantie für Jugendliche, die sich für das Handwerk entscheiden.

Vorstandsämter neu besetzt

Am Ende der Sitzung wurden personelle Veränderungen im Vorstand bekanntgegeben. Karin Passow und Thilo Berdami (Mainsite Obernburg), Geschäftsführer des Arbeitskreises, beendeten nach langjähriger Mitarbeit ihre Tätigkeit aus beruflichen Gründen. Die Zusammenarbeit in diesem Plenum, besonders das Projekt »Talent und Verantwortung« mit den Jugendlichen, habe beiden große Freude bereitet, der Austausch sei stets konstruktiv gewesen, heißt es in der AK-Notiz.

Als neuer Vorsitzender des Bereichs Wirtschaft wurde einstimmig Dirk Elias (Sparkasse Miltenberg-Obernburg) gewählt und in Personalunion auch zum Geschäftsführer bestellt. Auch Kreishandwerksmeisterin Monique Haas wurde neu und einstimmig in den Vorstand gewählt.

Den neuen Vorstand des AK SchuleWirtschaft bilden Harald Frankenberger (Vorsitzender Schule), Dirk Elias (Vorsitzender Wirtschaft und Geschäftsführer), Silvia Dehner und Monique Haas. Zum erweiterten Leitungsteam gehören Kerstin Hoffmann (Parzival-Mittelschule Amorbach), Manfred Wedl (Staatliche Realschule Miltenberg) und Katja Wehner-Theinert (Main-Limes-Realschule Obernburg).

bWeitere Infos im Internet unter https://www.schulamt-miltenberg.de/pages/arbeitskreise/schule-wirtschaft.php

bam