Schrankenlos auf Parkplätze in Miltenberg fahren

Infrarot-Technik erfasst Autoschilder

Die Kamera an der Alten Volksschule in Miltenberg erfasst laut Betreiberfirma Peter Park System nur das Kennzeichen mittels Infrarot-Technik. Katherina Blank (Parkster-App), Geschäftsführer Christoph Keller (EMB) und Maximilian Schlereth von Peter Park am Parkhaus Altstadt. Im Hintergrund sieht man noch die Abdrücke des alten Kassenautomates.

In einer Pressekonferenz haben am Donnerstag EMB-Geschäftsführer Christoph Keller und Elektrotechniker Michael Frank zusammen mit Vertretern der beteiligten Firmen Peter Park und Parkster das neue System, das bereits seit Mitte Juni in Betrieb ist, in der Theorie und Praxis vorgestellt.

Kennzeichen werden gescannt

Die Parkschranken am Zwillingsbogen sowie an der Alten Volksschule, am Schwimmbad und im Altstadt-Parkhaus mit ihren monströsen Kassenautomaten sind zwar noch da, erfüllen aber keine Funktion mehr. Seit Mitte Juni fährt der Parkplatzsuchende in Miltenberg mittels digitaler Technik barrierefrei auf die Stellflächen der EMB.

Beim Einfahren in den Parkplatz erfasst eine Kamera, ein sogenannter Kennzeichen-Scanner, entwickelt durch das Münchner Technologieunternehmen Peter Park System, das Nummernschild des einfahrenden Fahrzeugs. Bevor der Parker wieder wegfährt, muss er am neuen Kassenautomaten, am leicht zu bedienenden Multitouch-Bildschirm sein Kennzeichen eingeben. Der schlanke, behindertengerechte Automat berechnet dann anhand der Nutzungszeit die zu entrichtende Parkgebühr.

Bar, per Karte oder per App

Bezahlen kann man auf verschiedene Art und Weise: Entweder in bar - dann allerdings abgezählt, denn der Automat kann im Gegensatz zu den alten Automaten nicht wechseln. Auch mit der Bank- oder Kreditkarte kann der Rechnungsbetrag beglichen werden. Entweder man bezahlt mit dem Near Field Communication (NFC) oder schiebt die Karte in den Schlitz für die Direktabbuchung. Als eine noch einfacher Alternative stellte Katherina Blank von der Firma »Parkster« die Möglichkeit vor, mit der App von Parkster zu bezahlen. Die App erleichtere den Park- und Bezahlvorgang (siehe Hintergrundkasten). Sollte nicht bezahlt werden, werden von der Mahnstelle der EMB die Daten zum Fahrzeughalter über das Kraftfahrzeugbundesamt erfragt. Nicht der Fahrer, sondern der Halter des Fahrzeugs erhält dann die Aufforderung zugestellt, ein »Nutzungsentgelt«, sprich eine Strafe in Höhe von 20 Euro (pro Tag) zu entrichten.

Schranken ohne Funktion

Für etwas Verwirrung bei den Parkkunden sorgen im Moment noch die alten Schranken-Anlagen, da diese nur abgeklebt, aber noch nicht abgebaut sind. Das sei der Corona-Situation geschuldet. Die Tiefbaufirmen seien im Moment ausgelastet, so Michael Frank von der EMB.

Auch die gelb-schwarzen Poller am Boden seien eine Übergangslösung. Als Hauptargument für die Hindernisse zählt die Sicherheit. »Wenn es barrierefrei ist, neigen die Autofahrer dazu, mit höherer Geschwindigkeit aus dem Parkplatz zu fahren«, so Keller.

Notwendige Infos auf Schildern

Auch die an den vier auf das neue System umgestellten Parkplätzen aufgestellten Schilder und Hinweistafeln seien zunächst einmal gewöhnungsbedürftig, aber notwendig, so Keller. Man habe versucht, die notwendigsten Informationen auf möglichst kleiner Fläche zu präsentieren.

Bezüglich der Kameraaufnahme versichert die Firma Peter Park System, dass nur der benötigte Ausschnitt vom Auto - also nur das Kennzeichen - mittels Infrarot-Technik erfasst werde. Die gesetzlichen Anforderungen zur neuen Datenschutzgrundverordnung würden dabei jederzeit eingehalten werden, so Maximilian Schlereth, Geschäftsführer der Firma Park (München).

Hintergrund: Bezahlen mit der Parkster-App Die Nutzer laden sich über den Apple App Store oder den Google Play Store kostenlos die App "Parkster" herunter und registriert sich mit Namen, Telefonnummer und Email. Sensible Bankdaten müssen nicht eingegeben werden, können es später aber für die Rechnungserstellung. Die Nutzer erhalten dann monatlich eine Sammelrechnung per Email. Die App ermöglicht eine variable Parkzeit. Wenn es mal zum Beispiel in der Stadt mal wieder länger dauern sollte, kann man mit der App die Parkdauer problemlos verlängern. Nicht nur Privatkunden, auch Geschäftskunden können durch Speichern mehrerer Kennzeichen ihrer Mitarbeiter monatlich Sammelrechnungen erhalten. In Kürze soll laut Jonas Kern, Sachgebietsleiter Ordnungsamt der Stadt, die App auch für das Parken in der Stadt möglich sein. Die Firma Parkster wurde 2010 in Schweden gegründet, seit 2018 gibt es die Firma in Deutschland. anke