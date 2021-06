Schranken- aber nicht kostenlos

Parken in Miltenberg: Neues Bezahlsystem

Die Schilder an den Zufahrten zu dem Miltenberger Parkplätzen erklären das neue Bezahlsystem.

Das virtuelle Schrankensystem registriert die Kennzeichen ein- und ausfahrende Autos über Videokameras. Bezahlt wird am Kassenautomaten durch Eingabe der Autonummer. Das System gleicht die Eingabe mit den Einfahrtszeiten der erfassten Autos ab und errechnet die Parkgebühr. Die Menüführung der Parkautomaten ist selbsterklärend. Bezahlt werden kann bar oder mit Karte.

Die Ablösung war notwendig, da für das alte Schranken- und Kassensystem inzwischen sehr störanfällig und auch keine Ersatzteile mehr zu bekommen waren. So waren die Schranken am Parkplatz Zwillingsbogen seit vielen Wochen offen, es konnte ohne zu bezahlen, ein- und ausgefahren werden. Auch deshalb räumt EMB-Chef Christoph Keller Autofahrern eine Übergangszeit ein. Zwar seinem die neuen Automaten jetzt alle in Betrieb und es könne und müsse bezahlt werden, man werde aber in den ersten Wochen Einzelverstöße nicht verfolgen. Dies gelte aber nicht für regelmäßige Parkkunden. Wer jeden Tag ohne zu bezahlen ein und ausfahre, müsse schon vor Ablauf der Kulanzzeit mit einem Knöllchen rechnen.

Noch nicht abschließend fertiggestellt sind die Zufahrtsanlagen zu den Parkplätzen. Die werden in den kommenden Wochen noch vervollständigt ebenso wie die erklärende Beschilderung. Weitere Informationen zum neuen Parksystem und zur App mit der ohne Gang zum Automaten bezahlt werden kann, wird die EMB in einer Pressekonferenz in der kommenden Woche geben.

