»Schottische Nacht« wegen schlechten Wetters abgesagt

Event auf Mildenburg soll nachgeholt werden

Miltenberg 31.07.2022 - 09:28 Uhr < 1 Min.

Ein Meer aus Regenschirmen: Zahlreiche Menschen warteten am Freitagabend auf der Mildenburg auf den Beginn der "Schottischen Nacht".

Das Event war bereits im Vorfeld ausverkauft. Entsprechend tummelten sich am Freitag zahlreiche Menschen im Burghof. Sie bildeten ein Meer aus Regenschirmen und ließen sich trotz des Unwetters ihre sichtbare gute Laune nicht verderben. Alle standen bereit: Musiker, Besucher, Whisky-Verkäufer und Co. - Bürgermeister Bernd Kahlert musste dann aber mitteilen, dass die Veranstaltung nicht über die Bühne gehen könne. Die Sicherheit für alle Beteiligten und Anwesenden gehe vor und diese könne nicht gewährleistet werden, so der Grundtenor von Kahlerts Ansprache.

Eva Arnold-Link von der Stadtkultur Miltenberg berichtete im Gespräch mit unserem Medienhaus, dass die Veranstaltung nachgeholt werden soll. Ein Zeitpunkt soll rechtzeitig bekannt gegeben. Die für den vergangenen Freitag erworbenen Karten behalten für das Ersatzevent ihre Gültigkeit. Alle Involvierten bedauern, dass der Schritt zur Absage gegangen werden musste, bestätigte Arnold-Link.

mab