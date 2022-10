Schokolade leben, atmen - nicht nur essen

Neun Aufführungen im katholischen Pfarrheim sind angesetzt mit jeweils rund 120 Plätzen, um die notwendige Vorsicht in Coronazeiten bietet. Die Vorstellungen laufen an den drei Wochenenden vom 28. Oktober (Premiere) bis zum 13. November jeweils von Freitag bis Sonntag. Beginn ist um 20 Uhr, nur am Sonntag hebt öffnet sich der Vorhang vor dem Verkaufsraum der in die Jahren gekommenen französischen Chocolaterie schon um 18 Uhr. Aber dieses stimmungsvolle Bühnenbild wird auch das einzig Altmodische bei »Ein Herz aus Schokolade« bleiben - versprochen! Und noch etwas kann man versprechen, wenn Henri sein Lebensmotto verkündet: »Man muss Schokolade leben, sie atmen, nicht nur essen!« Dieser süße Genuss im Pfarrheim ist kalorienfrei!

Karten im Vorverkauf gibt's in der Raiffeisenbank in Niedernberg oder in der Postfiliale Anette Fecher. ()