Schnittlauch statt Schwartemagen: Mit Pater Richard vom Kloster Engelberg

Leben der Franziskaner in Großheubach

Großheubach 01.07.2021

Denn für die Serie "Schnittlauch statt Schwartemagen?" haben wir mit Pater Richard Heßdörfer von den Franziskanern auf dem Kloster Engelberg gesprochen. Der 73-Jährige gibt einen spannenden Einblick in das Leben der Großheubacher Ordensleute.

Er antwortet auf die Frage, was ein Pater eigentlich so alles in seiner Freizeit macht und ob Franziskaner wirklich vollkommen besitzlos leben. Es geht aber auch um die Aufgaben der Seelsorge. Zum Beispiel bei der Beichte arbeitet der Pater nach dem Leitsatz: "Ich helfe dir, so gut ich kann." Für ihn ist wichtig: "dass man erst einmal zuhört und ein gutes Wort geben kann". Dafür hat er unter anderem Zitate von Jesus parat.

Darüber hinaus verrät Pater Richard Heßdörfer, ob er schon einmal verliebt war und wie er angesichts des Zölibats damit umgegangen ist. Das und viel mehr gibt es in unserem Audio-Format zu hören.

Julie Hofmann

