Schnelltestzentrum Amorbach hat Betrieb aufgenommen

Corona: Dienstags und donnerstags sowie am Wochenende geöffnet - Viertes Testzentrum im Landkreis

Im Eingangsbereich der Parzival-Sporthalle in Amorbach hat am Dienstag das Schnelltestzentrum Odenwald des Landkreises Miltenberg den Betrieb aufgenommen. Aufmerksamer Beobachter war auch stellvertretender Landrat Bernd Schötterl (zweiter von rechts).

Neben den bestehenden Schnelltestzentren in Wörth, Großwallstadt und Collenberg ist es das vierte Schnelltestzentrum, das der Landkreis in Kooperation mit dem BRK-Kreisverband Miltenberg-Obernburg betreibt. Das Wochenende werde dabei laut Teamleiter Andre Kupka komplett mit ehrenamtlichen Kräften des Roten Kreuzes besetzt. Die Stadt Amorbach stelle die Parzival-Sporthalle dem Landkreis für das Schnelltestzentrum zur Verfügung.

Stellvertretender Landrat Bernd Schötterl ließ sich bei der Eröffnung von der Organisation vor Ort überzeugen. Dass das Angebot gut nachgefragt wird, zeigten mehrere Bürger, die sich laut Landratsamt gleich zu Öffnungsbeginn zum Test eingefunden hatten.

Für das Schnelltestzentrum Nord in Großwallstadt (Grundtalring 22 bei Raffaello Rossi) und das Schnelltestzentrum Mitte in Wörth (am neuen Wika-Kreisel mit zwei Schnellteststrecken für Autofahrer) bleiben die Öffnungszeiten unverändert: montags bis sonntags von 9 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr. Zudem gibt das Landratsamt bekannt, dass das Schnelltestzentrum Süd in Collenberg nur noch montags, mittwochs und freitags von 9 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 bis 13 Uhr geöffnet ist.

Schnelltestmöglichkeiten bestehen außerdem in Apotheken sowie an Schnelltestbussen. Die Stopps der Schnelltestbusse veröffentlicht der Landkreis unter www.landkreis-miltenberg.de.

lml

Hintergrund: Anmeldung zum Schnelltest Für alle Schnelltestzentren des Landkreises gilt: Zur Anmeldung wird eine E-Mail-Adresse benötigt, mit der man sich online unter https://covid19.sampletracker.eu anmelden und einen Termin auswählen muss. Die Terminbestätigung kommt an die angegebene E-Mail-Adresse und enthält den genauen Termin sowie einen QR-Code, der bei der Testung vorgelegt werden muss. Dieser QR-Code ist nur für eine Testung gültig. In den Apotheken, den Schnelltest-Bussen und in den Schnelltestzentren werden nur Menschen getestet, die keinerlei Symptome zeigen: Wer Symptome ausweist, soll laut Pressetext den Hausarzt aufsuchen oder einen Termin für einen PCR-Test im Corona-Testzentrum Miltenberg unter www.landkreis-miltenberg.de vereinbaren. Beim Warten auf einen Test sind FFP2-Masken zu tragen und Abstände einzuhalten. (lml)