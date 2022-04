Schnelles Internet: So ist die Situation im Landkreis Miltenberg

Umfrage unter allen 32 Kommunen im Kreis

Miltenberg 12.04.2022 - 12:00 Uhr 9 Min.

In solchen Rohren werden Glasfasern unter die Erde gelegt. Für viele Haushalte ist ein solcher Anschluss der gewünschte Standard, jedoch leider noch nicht überall möglich.

Als Service für unsere Leserinnen und Leser haben wir alle 32 Rathäuser angemailt. Die wesentlichen Inhalte der Antwortmails dokumentieren wir auf dieser Seite. Die Antwortmails waren teils sehr ausführlich und mussten gekürzt werden. Andere Rathäuser waren kurz angebunden oder haben nicht auf alle Fragen geantwortet. Manche Rathäuser haben gar nicht geantwortet. Neuer Standard ist der FTTH-Ausbau, also Glasfaser bis zur Haustüre (siehe Stichwort). Wir gehen nicht näher darauf ein, wenn Gemeinden gemeldet haben, dass die Glasfaser bis zum Verteiler liegt, »die letzte Meile« aber noch Kupferdraht ist. Das ist für viele Verbraucher oft nicht der erwünschte Standard.

VG Kleinheubach: Es könnte ab Juli 2022 losgehen

Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kleinheubach fährt - wie etliche andere Gemeinden - zweigleisig. Die VG hat eine gemeinsame Erklärung mit der Telekom und ein Absichtserklärung für die Zusammenarbeit mit der Breitbandversorgung Deutschland GmbH (BBV) unterzeichnet. Aktuell ist BBV in der Vorvermarktungsphase und strebt einen Ausbau ab Quartal 3/2022 an, wenn eine Vermarktungsquote in Höhe von 20 Prozent bis zum 30. April erreicht wird. Die Telekom will ab Quartal 1 /2023 in die Vermarktung gehen und 2023 mit dem Ausbau beginnen so die Mitteilung aus dem Rathaus. Als Ansprechpartner werden Bürgermeister Thomas Münig (Kleinheubach), Stefan Distler (Laudenbach) und Bürgermeisterin Monika Wolf-Pleßmann (Rüdenau) genannt.

Hausen: Glasfaserausbau soll 2023 abgeschlossen sein

Die Gemeinde Hausen hat eine Vereinbarung mit der Deutschen Glasfaser zum eigenwirtschaftlichen Glasfaser basierenden Breitbandkomplettausbau (FTTH) unterzeichnet. Die Vorvermarktung wurde bereits erfolgreich absolviert. Der Baubeginn soll im Laufe des Jahres 2022 sein. »Wir gehen aktuell davon aus, dass die Arbeiten für den Ausbau im Jahr 2023 abgeschlossen sein werden«, so die Mitteilung aus dem Rathaus. Aktuell ist nur das Grundschulgebäude an Glasfaser angebunden. Zwei Aussiedlerhöfe, deren Anbindung bisher nicht geplant ist, könnten über neue Förderprogramme FTTH realisieren, so die Prognose aus dem Rathaus. Sehr bürgerfreundlich: Die Gemeinde hat in der VG mit Markus Michler einen »Breitbandpaten«. Er ist erreichbar unter (06022)2206-43 oder markus.michler@kleinwallstadt.de.

Kleinwallstadt: Markus Michler ist Breitbandpate im Rathaus

Die Gemeinde Kleinwallstadt mit der Telekom-Tochter Glasfaser Plus GmbH bereits eine gemeinsame Erklärung für den Ausbau unterzeichnet. Es handelt sich um einen FTTH-Komplettausbau, den die Glasfaser Plus in Eigenregie betreibt. Eigenwirtschaftlicher FTTH Komplett-Ausbau durch die Glasfaser Plus GmbH mit der Deutschen Telekom. Baubeginn soll 2023 sein. Bis Ende 2023 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Bisher haben 158 Gebäude (circa 6 Prozent) bereits einen Glasfaseranschluss. Nach dem Ausbau sind wahrscheinlich neun Gebäude im Außenbereich nicht versorgt. Für diese versucht man, eine entsprechende Förderung zu bekommen. Dass der Markt Kleinwallstadt einen Breitbandpaten hat, macht sich auch für die Redaktion positiv bemerkbar. Die Antworten aus dem Rathaus sind präzise und verbrauchernah. Ansprechpartner bei Fragen rund ums Thema ist Markus Michler (06022)2206-43 oder markus.michler@kleinwallstadt.de.

Leidersbach: 2024 dürften alle Haushalte versorgt sein

In der Gemeinde Leidersbach werden im Laufe des Jahres einzelne Anwesen und Anwesen außerhalb m Rahmen des sogenannten Höfeprogramms von der Deutschen Telekom mit Glasfaser versorgt. Der Ausbau werde in den nächsten Wochen starten, so die Mitteilung aus dem Rathaus. Für den Innenort plane die Deutsche Telekom mit ihrer Tochterfirma Glasfaser Plus aktuell die Anbindung für alle Bereiche, »die nicht im Zuge des Höfeprogramms einen Glasfaseranschluss erhalten haben«. Baubeginn sei laut Unternehmen 2023. »2024 dürfte somit der größte Teil der Anwesen mit einer FTTH-Lösung versorgt sein«, so die Mitteilung.

Elsenfeld: Jetzt sind Rück und Schippach dran

Die Erschließung des Rathauses und der Schulen mit Glasfaser durch die Telekom ist seit Ende 2021 abgeschlossen. Die Höfe im Außenbereich werden seit März 20222 angeschlossen. Mit den Deutschen Glasfaser gibt es eine Vereinbarung für eine eigenwirtschaftliche Erschließung für die Ortsteile Rück und Schippach. Baubeginn ist voraussichtlich im Mai 2022, so die Mitteilung aus dem Rathaus. Für den Kernort gibt es noch keine entsprechende Ausbauvereinbarung. Es gebe aktuell auch keine FTTH-Planung, da zunächst die Ortsteile versorgt würden und im Kernort teils schon gute Übertragungsgeschwindigkeiten vorhanden seien. Einen Zeitpunkt, wann Elsenfeld komplett mit FTTH-Standard versorgt ist, nennt die Marktgemeinde nicht. Ansprechpartnerin im Rathaus ist Sabrina Schleßmann, (06022) 5007-51, sabrina.schlessmann@elsenfeld.de.

Eschau will bis 2023 mit Glasfaser versorgt sein

Bis 2023 will die Telekom-Tochter Glasfaser Plus GmbH eigenwirtschaftlich den gesamten Markt Eschau ausbauen, so die Mitteilung aus dem Rathaus. Alle Ortsteile und Weiler sollen ohne eine Vorvermarktung/Vorvermarktungsquote mit Glasfaser beziehungsweise mit der Möglichkeit eines Glasfaseranschlusses erschlossen werden. Für Adressen im Außenbereich könnten Förderprogramme greifen. Am Ende werden höchstens eine Handvoll im Außenbereich liegende Gebäude nicht versorgt sein, so die Einschätzung.

Sulzbach: Aktuell ist im Ortsteil Soden Glasfaserausbau

Im Augenblick findet der Ausbau im Sulzbacher Ortsteil Soden durch die Deutsche Glasfaser statt. Für die anderen Ortsteile werde die Entscheidung, wann Baubeginn sein soll, noch im April in der Sitzung des Marktgemeinderates getroffen, so die Mitteilung aus dem Rathaus. Spätestens Ende 2024 soll jedoch jeder Haushalt mit schnellem Internet versorgt sein. »In dem Neubaugebiet Dornau und bei der Erweiterung des Industriegebiets Altenbach wurde bereits Glasfaser mitverlegt«, ist die Aussage des Markts Sulzbach. Einige Aussiedlerhöfe sind jedoch auch nach Ende der Maßnahme noch auf »weißen Flecken«. Diese können jedoch im Rahmen eines Förderprogramms mit ausgebaut werden. Ansprechpartner im Rathaus Sulzbach in Sachen Breitband ist Alexander Limbach, (06028)9712-18, alexander.limbach@sulzbach-main.de.

Mönchberg: Ende 2023 kann jeder schnelles Internet haben

Das komplette Ortsnetz von Mönchberg inklusive der Aussiedlerhöfe wird bis Ende 2023 durch die Deutsche Glasfaser in Eigenregie ausgebaut, so die Mitteilung aus dem Rathaus. Dabei werden die Aussiedlerhöfe über das Höfeprogramm im Herbst 2022 angeschlossen. Ende 2023 hat jeder Haushalt schnellstes Internet. Wenn er Kunde bei der Deutschen Glasfaser ist, geht die Glasfaser bis ins Haus. »Nach dem Ausbau wird es keine >weißen Flecken

Röllbach: Ausbau läuft seit Ende März

Im Röllbacher Gewerbegebiet sowie und außerorts wurden bereits Glasfaser verlegt. Innerorts sollte der Ausbau März 2022 beginnen. Bis Ende des Jahres sollen »nahezu alle« Haushalte an Glasfaser angeschlossen sein, so die Mitteilung. Dann soll es keine »weißen Flecken« mehr geben. Ansprechpartner die Mitarbeiter des Bauamts, erreichbar unter bauen@moenchberg.de.

Niedernberger Gewerbegebiet ist »gut versorgt«

Auch in Niedernberg findet gerade »Markterkundung« statt, so die Mitteilung aus dem Rathaus. »Das Gewerbegebiet ist gut versorgt, sowie die Aussiedlerhöfe, Hans-Herrmann-Halle, Schulen und das Rathaus«, so die Stellungnahme der Gemeinde Niedernberg. Da die Telekom eigenwirtschaftlich ausbaue, liegen der Gemeinde keinen genauen Anschlusszahlen vor. »Im kombinierten Förderfahren befinden wir uns gerade in der Markterkundung und hoffen auf die Aufnahme in das Förderprogramm«, so die Mitteilung der Gemeinde. Auch das Höfe-Programm werde verwendet. Die Aussiedlerhöfe haben bereits einen Anschluss. Leerrohre seien bereits bei Straßensanierungen mitverlegt worden. Niedernberg hat eine Breitbandpatin, die bei Fragen kontaktiert werden kann: Patricia Häcker, (06028)9744-10, einwohnermeldeamt@niedernberg.de.

Dorfprozelten: Ausbau soll Ende 2023 abgeschlossen sein

In Dorfprozelten wurde am 21. Februar eine Vereinbarung mit der Deutschen Telekom unterzeichnet. Die Gewerbeimmobilien verfügen seit 2017 in der Regel über einen FTTH-Anschluss. Der FTTH-Ausbau soll laut Telekom im Jahr 2023 beginnen. Circa ein Jahr soll der FTTH-Ausbau dauern. Fragen können an Sebastian Kiefer, (09392) 9762-22, gerichtet werden.

VG Stadtprozelten voraussichtlich Ende 2022 fertig

In der Verwaltungsgemeinschaft Stadtprozelten (mit Altenbuch) ist der Ausbau mit schnellem Netz weiter vorangeschritten als in etlichen anderen Gemeinden. 2019 wurden durch die Firma INEXIO circa 90 Glasfaseranschlüsse in der Gemeinde hergestellt. Im Frühjahr 2021 wurde mit der Firma Deutsche Glasfaser ein Vertrag geschlossen über die restlichen Anschlüsse im Ort: circa 500 Stück. Für Altenbuch ist die Deutsche Glasfaser tätig. Als Beginn des Glasfaserausbaus wurde Mitte bis Ende März 2022 genannt. Bis jetzt haben circa 20 Prozent einen Anschluss, so die Mitteilung aus Stadtprozelten. Voraussichtlich im Dezember 2022 soll der Ausbau abgeschlossen sein. »Dann ist kein Gebäude im Ort ohne Glasfaser.« Ansprechpartner ist Andreas Amend, Bürgermeister von Altenbuch, (09392)93981, andreas.amend@stadtprozelten.de.

Obernburg hat einen Ansprechpartner im Rathaus

Obernburg verweist in seinen Antworten auf den EZV. EZV war früher ein Energiezweckverband und ist heute das Energie- und Serviceunternehmen der Städte Erlenbach, Wörth und Obernburg sowie der Bayernwerk AG. Aktuelle Planungen in Obernburg betreffen die Sonnenstraße und die Rosenstraße in Zusammenhang mit dem mehrjährigen Straßen- und Leitungssanierungsprogramm. In Obernburg und Eisenbach haben erst circa zwei Prozent einen Anschluss. Oftmals ist das Interesse eines selbst zu bezahlenden Anschlusses leider jedoch nicht sehr groß, vermeldet die Stadt. Nach Abschluss der Fördermaßnahme sollten auch die bisher wenigen existierenden weißen Flecken verschwunden sein. Ansprechpartner für das Thema ist Tiefbauingenieur Florian Frenzl, (06022) 6191 42, florian.frenzl@obernburg.de

Weitere Infos zur EZV Energie- und Service GmbH & Co. KG Untermain 2022.

Wörth: Bereits 20 bis 25 Prozent könnten versorgt sein

In Wörth wird das Glasfasernetz von dem gemeinschaftlich mit anderen Städten betriebenen Unternehmen EZV mit jeder Baumaßnahme seit 2016 ausgebaut. Welche Gebiete bereits ausgebaut sind, lässt sich unter »Verfügbarkeit« auf der Website der EZV nachvollziehen. Bisher seien nur knapp sechs Prozent der Häuser in Wörth an schnelles Internet angeschlossen. Die Stadt weist jedoch darauf hin, dass das Potenzial bei 20 bis 25 Prozent liege - vorausgesetzt, der Kunde schließt einen entsprechenden Vertrag. Nach den Maßnahmen sollte Wörth keine weißen Flecken mehr haben. Für Fragen ist der Ansprechpartner Alexander Englert, (09372)9893-22, alex.englert@woerth-am-main.de.

Erlenbach: Aktuell wird der Markt erkundet

Erlenbach beantwortet die Anfrage sehr knapp: »Die Erschließung mit Glasfaserkabel erfolgt bisher im Wesentlichen über unser gemeinschaftlich mit der Stadt Wörth, der Stadt Obernburg und dem Bayernwerk betriebenen EZV in Wörth. Aktuell steht die Markterkundung für den Ausbau im Standard FTTH an.«

Odenwaldallianz-Gemeinden sollen 2024 versorgt sein

Amorbach, Miltenberg, Kirchzell, Laudenbach, Rüdenau, Schneeberg und Weilbach ziehen an einem Strang. Die sieben Gemeinden der Odenwaldallianz haben sich zusammengeschlossen und haben mit zwei Anbietern Kooperationsvereinbarungen: mit der Breitbandversorgung Deutschland (BBV) und der Telekom-Tochter Glasfaser Plus. Breitbandversorgung Deutschland. Jetzt kommt es darauf an, welche Vorentscheidung die Bürger treffen. Die BBV will bis voraussichtlich Ende April in der sogenannten Vorvermarktungsphase mit 20 Prozent der Haushalten einen Vertrag abschließen. Die Telekom plant derzeit ihre Vermarkung und will Ende 2022 eine entsprechende Online-Plattform zur Anmeldung freischalten. Baubeginn bei der BBV könnte noch 2022 sein, bei der Telekom-Tochter 2023. Als Ende der Baumaßnahmen geben beide Konzerne 2024 an, ein Großteil der teilnehmenden Haushalte (also die, die einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen haben) werden aber bereits 2023 angeschlossen sein, so die Mitteilung der Allianz.

Amorbach beteiligt sich am Höfe-Förderprogramm

Zusätzlich zu den Infos, die für die gesamte Odenwald-Allianz gelten, teilt Amorbach mit: Auch Amorbach beteiligt sich am Höfe-Förderprogramm und kann dadurch auch alle entfernten Weiler/Höfe versorgen. Das Rathaus beziffert die voraussichtlichen Kosten mit 859.705 Euro. Dem stehen bewilligte staatliche Zuwendung in Höhe von 773.735 Euro gegenüber, so die Informationen aus dem Rathaus.

Rathaus Miltenberg ist als nächstes dran

Zusätzlich zu den Infos, die für die gesamte Odenwald-Allianz gelten, teilt Miltenberg mit: In Miltenberg sind aktuell die Grundschule, die Mittelschule einschließlich der Churfrankenhalle mit einem Glasfaseranschluss versorgt. Dieses Jahr folgt noch das Rathaus am Engelplatz, so die Mitteilung aus dem Rathaus. Beide Kooperationspartner - BBV und Glasfaser Plus - haben grundsätzlich einen Gesamtausbau des Glasfasernetzes in Miltenberg einschließlich der Stadtteile zugesagt. Welche Weiler beziehungsweise Aussiedlerhöfe unter Umständen nicht ausgebaut werden können, liegt derzeit noch nicht fest. Innerhalb der Stadtverwaltung ist der geschäftsleitende Beamte Andreas Weber zuständig. Er ist unter (09371)404-107, weber@miltenberg.de, erreichbar. Für konkrete Anschlussfragen verweist das Rathaus an den jeweiligen Anbieter.

Mario Schneider ist Ansprechpartner in Kirchzell

Zusätzlich zu den Infos, die für die gesamte Odenwald-Allianz gelten, teilt Kirchzell mit: In Kirchzell sind aktuell noch keine Privathaushalte mit Glasfaser versorgt. Lediglich die Schule hat bereits einen Anschluss, der im Rahmen eines Förderprogramms verwirklicht wurde. Im Rahmen des sogenannten Höfe-Bonus-Programms sollen bis Herbst 2023 die Weiler und Einzelgehöfte einen Glasfaseranschluss erhalten. »Wir gehen davon aus, dass durch den Höfe-Bonus und den eigenwirtschaftlichen Ausbau zweier Anbieter nahezu alle Haushalte, die möchten, einen Glasfaseranschluss bekommen können«, so die Auskunft aus dem Rathaus. Dort ist Geschäftsleiter Mario Schneider der Ansprechpartner. Er ist erreichbar unter (09373)9743-12, mario.schneider@kirchzell.de.

Weilbachs Grundschüler haben schnelles Netz

Zusätzlich zu den Infos, die für die gesamte Odenwald-Allianz gelten, teilt Weilbach mit: In Weilbach ist die Grundschule mit Glasfaser versorgt. Das Rathaus erhielt vor einigen Wochen einen Anschluss, der allerdings noch nicht scharf geschaltet ist, so die Mitteilung. Bald werde ein Glasfaserstrang verlegt, der den Außenbereich bis zum Werk der Firma Linde versorgt. Mit Verweis auf die Höfe-Förderprogramme geht Weilbach davon aus, dass es »möglichst keine weißen Flecken« mehr geben wird. »Dies kann aber erst nach Abschluss der Planungen der Unternehmen seriös beantwortet werden«, so die Mitteilung aus dem Rathaus, wo Bürgermeister Robin Haseler auch Ansprechpartner für Glasfaser-Fragen ist. Er ist erreichbar unter (093 73) 97 19 14, robin.haseler@weilbach.de

Bürgstadt: Industriegebiet Nord ist schon versorgt

Zusätzlich zu den Infos, die für die gesamte Odenwald-Allianz gelten, teilt Bürgstadt mit: In Bürgstadt sind derzeit keine Wohnhäuser mit Glasfaser versorgt. Lediglich im Industriegebiet-Nord (inklusive Sportgelände) sind bereits Glasfaseranschlüsse vorhanden und buchbar. Nach Aussagen von BBV und Telekom soll es Abschluss der Maßnahmen keine unversorgten Haushalte mehr geben, teilt das Rathaus mit. Geschäftsstellenleiter Thomas Hofmann ist für generelle Fragen der Ansprechpartner. Er ist erreichbar unter (09371)9738-27, thomas.hofmann@buergstadt.de. Für Tarif- oder Anbieterberatungen sind die Glasfaserfirmen zuständig.

Neunkirchen soll bis Ende 2024 schnelles Netz haben

Neunkirchen hat sich beim Thema Glasfaser der Odenwaldallianz angeschlossen. Die Breitbandversorgung Deutschland (BBV) will in Neunkirchen bis voraussichtlich Ende April in der sogenannten Vorvermarktungsphase mit 20 Prozent der Haushalten einen Vertrag abschließen. Die Telekom plant derzeit ihre Vermarkung und will Ende 2022 eine entsprechende Online-Plattform zur Anmeldung freischalten. Als Ende der Baumaßnahmen geben BBV und Telekom 2024 an, ein Großteil der teilnehmenden Haushalte (also die, die einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen haben) werden aber bereits 2023 angeschlossen sein. Aktuell sind in Neunkirchen über Glasfaser keine Wohnhäuser versorgt. Für allgemeine und grundsätzliche Infos ist der Ansprechpartner der Geschäftsstellenleiter Thomas Hofmann, (09371)9738-27, thomas.hofmann@buergstadt.de.

Hintergrund: Das bedeuten die Abkürzungen FTTC und FTTH Entscheidend ist, wo die Glasfaser endet - am Verteilerkasten oder am Haus. Deshalb wird unterschieden: Fibre to the Curb (FTTC) bedeutet »Glasfaser bis zum Verteilerkasten«. Vielen ist der Begriff VDSL (Very High Speed Digital Subscriber Line) geläufiger. Die Glasfaserleitungen liegen nur von den Vermittlungsstellen bis zu den Kabelverzweigern, den grauen Kästen am Straßenrand. Die letzte Strecke bis zum Endkunden werden weiterhin die alten Kupferkabelleitungen genutzt. FTTC- bzw. VDSL-Anschlüsse erreichen Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 50 MBit/s, mit ergänzenden Technologien sind bis zu 100MBit/s möglich. Mit »Fiber to the Building« (FTTB) endet die Glasfaser nicht wie bei VDSL am Verteilerkasten auf der Straße, sondern direkt im Gebäude. Mit FTTH (Fibre to the Home) wird das Signal sogar bis in die einzelnen Wohneinheiten über eine Glasfaservernetzung verteilt. Ein solcher direkter Glasfaseranschluss ermöglicht wesentlich höhere Datenraten als VDSL, und das bei einer nahezu verlustfreien und störungsarmen Signalübertragung. Mit FttB sind Bandbreiten bis zu 100Mbit/s möglich, FttH erreicht sogar 1 Gbit/s. re/Quelle: Kleines Glasfaser-Einmaleins, www.wowi.astra.ses