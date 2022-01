Schnelle Glasfaseranschlüsse für ganz Miltenberg

Zwei Unternehmen sichern Netzausbau bis Ende 2024 zu

In den Wespe-Gemeinden stockt der Glasfaser-Ausbau nicht zum ersten Mal. Jetzt sind interne Umstrukturierungen bei der Firma Deutsche Glasfaser der Grund. Bildunterschrift 2021-04-24 --> Glasfaser-Ausbau in Stadtprozelten. Der Stadtrat hat die Wahl zwischen zwei Anbietern: Deutsche Glasfaser oder Telekom. Foto: Deutsche Glasfaser

Diese »Luxussituation« sei eine relativ neue Entwicklung, informierte der geschäftsleitende Beamte Andreas Weber am Donnerstag die Mitglieder des Stadtrats und erinnerte an die hohen Kosten für die Glasfaseranschlüsse von Grund- und Mittelschule. Der Stadtrat folgte der Empfehlung der Verwaltung, mit beiden Unternehmen Absichtserklärungen abzuschließen, um den Bürgern beim Netzbetreiber eine Wahlmöglichkeit zu geben. Die Details und Unterschiede der beiden Angebote erläuterte Jürgen Katzer vom Karlsruher Büro IKT, der die Stadt seit Jahren in Fragen der Telekommunikationstechnik berät.

Beide Unternehmen wollen die Stadt und die Stadtteile spätestens im Jahr 2024 flächendeckend mit Glasfaser versorgt haben. Während die Telekom in jeden Fall ausbauen will, wird aber BBV nur beginnen, wenn mindestens 20 Prozent der Haushalte Vorverträge abschließen.

Auch die Telekom werde eine solche Vorvermarktungsphase starten, verlange aber keine Quote, informierte Katzer. Eine frühe Entscheidung für einen der beiden Anbieter zahle sich für die Bürger aus. Denn BBV verlange dann nur eine niedrige Anschlussgebühr von 100 Euro, die Telekom gar keine. Nach Abschluss der Vermarktung werden weit höhere Gebühren fällig: BBV verlange dann mindestens 2000 Euro, die Telekom knapp 800 Euro.

Vor ihrer Entscheidung sollten sich die Kunden gründlich über Leistung und Tarife informieren, so der weitere Rat des Experten. So haben die Netzbetreiber unterschiedliche Up- und Download-Geschwindigkeiten oder auch Kündigungsfristen. Während die Telekom ihre Kunden 24 Monate an sich bindet, hat BBV eine Kündigungsfrist von nur einem Monat. Auch die monatlichen Kosten unterscheiden sich. Den günstigeren Tarif hat Katzer bei der BBV mit 45 Euro pro Monat (inklusive Telefonie) entdeckt. Der vergleichbare günstigste Vertrag der Telekom liege bei 54,95 Euro.

Mit dem Glasfaserausbau werde das städtische Telekommunikationsnetz noch einmal deutlich schneller, sagte Katzer. Über die bisherigen Kupferkabel seien die Bürger schon gut versorgt. Alle Haushalte im Stadtgebiet hätten eine Leistung von mindestens 16 Mbit, 99 Prozent könnten mit einer Geschwindigkeit von 50 und mehr Mbit surfen. Die Glasfaser biete dann eine Leistung von maximal 1000 Mbit. Katzer erwartet, dass beide Unternehmen Mitte des Jahres mit der Vermarktung beginnen und den Miltenbergern Vorverträge anbieten.

In Vorgesprächen mit der Stadtverwaltung haben beide Unternehmen ihre Bereitschaft signalisiert, sich bei Ausbau abzusprechen und zu kooperieren. Das soll verhindern, dass Straßen und Gehwege zweimal aufgegraben werden müssen.

