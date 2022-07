Schnelle Gerichte aus aller Welt beim Festival in Leidersbach

Großes Streetfood-Angebot direkt aus der Hand in den Mund

Leidersbach 24.07.2022 - 11:09 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Essen direkt in die Hand beim Streetfood-Festival in Leiderbach

Ihren Ursprung in Ungarn haben die Langos, ein Fladen aus Hefeteig, der in süß oder pikant geordert werden konnte. Italienische Spezialitäten gab es an zwei Ständen - an dem einen Pizzen, an dem anderen die weniger bekannte Panzerotti, frittierte Teigtaschen in vegetarischer und klassischer Form, die mit Tomatensoße und Mozarella gefüllt werden. Ihren Ursprung in Frankreich haben die Crepes - süß, herzhaft oder beschwipst. Nicht fehlen durfte der obligatorische Bratwurststand aus deutscher Küche. Amerikanische Burger gab es aus einem Food-Truck in sechs Varianten.

Reichlich war auch die Auswahl an Süßspeisen, um das Essen abzurunden. Der Besucher hatte hier die Auswahl zwischen Bubble Waffle, eine Spezialität der chinesischen Küche, sowie Schokofrüchten am Spieß in unterschiedlichsten Kreationen. Wem das nicht reichte, konnte außerdem zwischen Popcorn, Mandeln oder Magenbrot wählen.

Angeboten wurden die Köstlichkeiten aus Imbissanhänger, professionellem Food-Truck oder einem Zeltstand meist direkt in die Hand des Gastes. Veranstalter war der Verein Grundlos Leidersbach. »Mit der Organisation hatten wir es deutlich schwerer als vermutet«, erklärte Christian Kempf für die Organisatoren. Es sei nicht leicht gewesen, für so ein schwieriges Thema wie ein Streetfood-Festival genügend Anbieter zu finden.

Schade war, dass die Veranstalter im Hinblick auf Corona aus hygienischen Gründen verfügt hatten, dass Getränke nur in Flaschen verkauft werden dürfen. Cocktails oder ein Glas Wein fehlten so im Genussangebot.

Musikalisch unterhalten wurden die Gäste am Freitag vom Spessart-Blech und am Samstag von DJ und Sänger Andy Weber aus Niedernberg, der für die Night-Birds einsprang, die aus gesundheitlichen Gründen absagen mussten. Auch die angekündigte Kindereisenbahn fehlte. Das Schaustellerfahrzeug war auf der Anfahrt in einen Unfall verwickelt, und das Fahrgeschäft nicht mehr betriebsbereit.

Hans-Jürgen Freichel