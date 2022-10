Schneebergs Blitzer macht Gewinn

Gemeinderat in Kürze

Wassergebühren: Der Abrechnungszeitraum für die Wasser- und Abwassergebühren wird dieses Jahr umgestellt. Wie Bürgermeister Kurt Repp informierte, erstreckt sich der Zeitraum künftig auf das jeweilige Kalenderjahr. Der aktuelle Abrechnungszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022 wird, um in den neuen Turnus zu gelangen, einmalig um drei Monate bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. Zur Vermeidung höherer Ausgleichszahlungen erhebt der Markt in diesem Jahr eine zusätzliche Vorauszahlungsrate zum 15. Dezember in Höhe der vorherigen drei Abschlagszahlungen. Die Abrechnung könne aufgrund der EDV-technischen Umstellung voraussichtlich erst Anfang März 2023 erfolgen.

Energiesparen: Bürgermeister Repp ging auf die Empfehlung der Bundesregierung ein, auf Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten. Demnach plane die Gemeinde wie jedes Jahr drei Christbäume in Schneeberg und je einen in Hambrunn und Zittenfelden aufzustellen. Die Beleuchtung werde auf LED umgestellt und die Beleuchtungsdauer zeitlich eingeschränkt. "Wir möchten den Bürgern nicht die vorweihnachtliche Atmosphäre nehmen", erklärte der Rathauschef und schlug als Beleuchtungszeiten 6 bis 8 Uhr und 17 bis 22 Uhr vor. Die Zeiten müssten allerdings noch festgelegt werden. Weiter führte Repp aus, dass in Schneeberg keine öffentlichen Gebäude angestrahlt würden und die Straßenbeleuchtung zu 80 Prozent auf LED umgestellt sei. Dieses Jahr würden noch sechs weitere Brennstellen ausgetauscht. Auf Nachfragen, in der Nacht nur jede zweite Laterne leuchten zu lassen, habe ihm das Bayernwerk mitgeteilt, dies mache in Schneeberg keinen Sinn. Alle LED-Leuchten würden bereits von 1 bis 5 Uhr um 50 Prozent gedimmt. Nach weiteren Energiesparpotenzialen werde gesucht. jel