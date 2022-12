Schneeberger Musik- und Gesangsverein begeistern bei gemeinsamem Weihnachtskonzert

Wohlige Gänsehautschauer

Schneeberg 28.12.2022 - 00:00 Uhr 1 Min.

Mit "Still, still, weil's Kindlein schlafen will" streichelte der Schneeberger Gesangsverein das Gehör. Eduard Götzinger begeistert, von Peter Horn am Akkordeon begleitet mit "Schöne Weihnachtszeit" aus dem Filmklassiker "Drei Nüsse für Aschenbrödel".

Gleich zu Beginn sorgte das pompöse und imposante Spiel des Musikvereins während »Also sprach Zarathustra« für wohlige Gänsehautschauer. Unter der Leitung von Berthold Blatz ebnete das tiefe Blech mit kraftvollen langen Klängen den Weg für die langsam anschwellenden Posaunen und Trompeten. Schließlich gipfelten alle in einem lautstarken fulminanten Akkord mit donnernden Pauken- und Beckenschlägen - und das gleich mehrmals. Da stand nur noch ein großes »Wow« in den faszinierten Gesichtern der Zuhörer und der erste große Applaus erfüllte das Gemäuer.

Nicht weniger feierlich und inbrünstig ging es bei »A Christmas Festival« zu. Sachte dahinfließende tiefe Legati, kecke Klarinettentriller, zackige Trompeten, herabprasselnde Staccati und ein stimmgewaltiges lautstarkes Donnerwetter mit einem prägnanten Endakkord - all das gab es bei dem Arrangement verschiedener bekannter Weihnachtsmelodien zu hören. Kein Wunder also, dass auch die Jungmusiker, von Samuel Blatz geleitet, mit einem festlichen und schwungvollen »Mary's boy child« glänzten.

Feinfühlige Damenstimmen

Mit vollen und ruhigen Herrenstimmen sowie feinfühligen und sachten Damenstimmen begeisterte der Gesangsverein während »...dort im Stall zu Bethlehem«. Immer wieder abwechselnd sangen die Männer und Frauen, um sich dann gemeinsam in einem kräftigen, dynamischen Gesang zu vereinen. Mit »Still, still, weil's Kindlein schlafen will« streichelten die Sänger unter der Leitung von Birgit Wagner jedoch vollends das Gehör des andächtig lauschenden Publikums. Sachte dahinfließend mit wohlklingenden Höhen und Tiefen sowie langen Klängen lud der Chor zum Träumen ein.

Träumerisch ging es auch beim Duett von Ramona Speth und Eduard Götzinger her. Von Anabelle Breunig am E-Piano begleitet, ließen die beiden mit ihrem tieferen, fein akzentuierten und gefühlvollen Gesang während »Can you feel the love tonight« die Herzen höher schlagen. Denn zuvor hatte Götzinger das Publikum bereits als Solist verzaubert, und zwar mit seinem liebevoll dargebotenen und perfekt betonten »Schöne Weihnachtszeit« aus dem Filmklassiker »Drei Nüsse für Aschenbrödel«. Umrahmt wurde das Stück von Peter Horns makellosem Akkordeonspiel.

Bei so viel musikalischem Talent verwunderte es nicht, dass auch das Trio mit Breunig am E-Piano, Claudia Wolfstädter an der Querflöte und Samuel Blatz am Saxofon während ihres auflockernden und dynamischen »Let it Go« die Zuhörer fest im Griff hatte.

»Man spürt, dass ihr mit allen Sinnen und Emotionen diese Lieder spielt«, wandte sich Pfarrvikar Arul Raja am Ende an die Anwesenden. Treffender hätte das Konzert nicht zusammengefasst werden können.

JENNIFER LÄSSIG