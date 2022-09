Schneeberger Kellerfreunde bauen alte Heu- und Mistwagen zusammen

Aktion zum Tag des offenen Denkmals

Schneeberg 12.09.2022 - 12:30 Uhr 1 Min.

Kellerfreund Bernhard Speth demonstriert den Einsatz der "Klapperhölzer". Die Schneeberger Kellerfreude bauen gemeinsam mit Zeitzeuge Alfons Weingärtner (links) einen historischen Heuwagen auf dem Dorfplatz auf.

Ein paar Handgriffe hier, ein Bolzen dort, ein Holzteil da - mit beherzten Griffen bauen die Kellerfreunde am Sonntagvormittag mit Alfons Weingärtner innerhalb weniger Minuten den historischen Heuwagen zusammen. Weingärtner kennt sich noch aus. Ist sozusagen vom Fach, hat er doch selbst noch mit diesen Fuhrwerken hantiert. »Mit Rat und Tat hat er uns zur Seite gestanden und beim ersten Wagenzusammenbau geholfen«, lobt ihn Kellerfreund Bernhard Speth.

Ohne Weingärtner und die anderen Zeitzeugen hätte der Verein die alten, fast in Vergessenheit geratenen Bezeichnungen für die Bauteile der Gefährte nicht retten können, erklärt Speth weiter. So klappern munter die so genannten »Klapperhölzer« hinten am Heuwagen, sobald sich dieser bewegt. Die Hölzer waren früher da, um den »Wischbaam«, eine lange Stange, die das Heu sicherte, per Seile über das »Wenneholz« zu spannen.

»Geschichte lebt von Geschichten«

»Geschichte lebt von Geschichten«, fährt Bernhard Speth begeistert fort. Daher dokumentieren die Schneeberger nicht nur den Aufbau, sondern bewahren auch mit Interviews das Wissen der Zeitzeugen um die Exponate. Das Ziel: eine Anleitung, mit der auch jemand, der nie einen HeuWagen aufgebaut gesehen hat, diesen zusammensetzen kann.

Bisher hatten die zwei auseinandergebauten Wagen trocken in zwei privaten Scheunen in Hambrunn und Schneeberg gelegen. Beide Fuhrwerke wurden der Gemeinde überlassen. Die Kellerfreunde brachten die Einzelteile im Anschluss in das Freilichtmuseum Hessenpark im Taunus, um sie dort auf eigene Kosten in einer Stickstoffkammer vom Holzwurm zu befreien. Der Kontakt wurde durch das Gottesdorfer Freilandmuseum vermittelt. Einige fehlende Kleinteile und Bolzen mussten nachgebaut werden.

Nach der Veranstaltung werden die beiden demontierten Gefährte im Museumsdepot der Kellerfreunde in der gemeindeeigenen Scheune verstaut. Spätestens zur 800-Jahr-Feier von Schneeberg im Jahr 2037 sollen sie wieder »ausgemottet« werden. Doch die Kellerfreude hoffen auf ein früheres Wiedersehen, vielleicht im Rahmen einer Aktion im Gottesdorfer Freilandmuseum.

Jennifer Lässig