Schneeberger Antrag auf Tempo 30 »nicht erfolgversprechend«

Bauamt weist Vorwürfe des Gemeinderats zurück - Verkehrszahlen korrekt ermittelt

Schneeberg 01.03.2023 - 15:02 Uhr 1 Min.

Der für den Landkreis Miltenberg zuständige Abteilungsleiter, Andre Zinke, bedauert, dass kein Vertreter der Behörde zur Sitzung des Marktgemeinderats eingeladen worden war: »Wir stellen uns gern den Fragen der Bürger und scheuen keine Diskussionen. Wir möchten transparent und ehrlich informieren«, betont er.

Zudem und stellt Zinke klar, dass die Verkehrszahlen der Jahre 2005, 2010, 2015 nicht erst beim Staatlichen Bauamt erfragt werden müssten, sondern öffentlich zugänglich seien. Seit Herbst 2022 seien außerdem die Zahlen aus 2021 zudem für jeden einsehbar.

Nicht im Lockdown gezählt

Für diese jüngste Zählung weist, Zinke auch die in der Sitzung erhobenen Behauptung zurück, es sei »mitten im Lockdown« gezählt worden. »Genau wegen des Lockdowns wurde die alle fünf Jahre stattfindende Straßenverkehrszählung ausgesetzt und um ein Jahr auf 2021 verschoben«, so Zinke. Damit habe man sichergestellt, dass die Ergebnisse belastbar sind.

Zu dem Zeitpunkt habe der Verkehr bereits wieder Vor-Corona-Niveau erreicht, dies zeigten die anderen Dauerzählstellen in der Region. Dass auf der Ortsdurchfahrt Schneeberg die Zahlen stagnierten und sogar zurückgehen, sei damit kein Corona-Sondereffekt oder gar eine »Verfälschung«. In seiner Stellungnahme informiert das Bauamt auch darüber, dass es die Daten nach den definierten Rahmenbedingungen der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) erhebe und diese dann der BASt übermittle.

Die Bundesanstalt berechne dann nach festgelegten Schlüsseln und Tabellen den durchschnittlichen täglichen Verkehr (DTV). »Das Verfahren ist zwar kompliziert, aber absolut transparent«, stellt Zinke klar.

Keine Daten »verschlampt«

Auch seien keine Daten aus dem Jahr 2015 »verschlampt« worden, wie in der Sitzung behauptet wurde. Die Daten habe das Bauamt erhoben und der BASt zur Verfügung gestellt, heißt es in der Pressemitteilung und weiter: »Warum durch die BASt für den Abschnitt 160 - die Ortsdurchfahrt Schneeberg - keine Zahlen berechnen konnte und veröffentlicht hat werden konnten, entzieht sich unserer Kenntnis.«

Aktuell habe die Gemeinde nur eine Chance auf Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt, wenn bestimmte Lärmgrenzwerte überschritten werden. Die Berechnungsvorschriften für diese lärmtechnische Beurteilung seien unverändert geblieben, die Verkehrszahlen des BASt gesunken.

Daher so das Fazit und die Auskunft des Bauamts an Bürgermeister Kurt Repp, sei eine »erneute Überprüfung der Lärmgrenzwerte, mit dem Ziel die Höchstgeschwindigkeit aus Lärmschutzgründen zu reduzieren, derzeit »nicht erfolgversprechend«. Ergänzend weist Zinke darauf hin, dass Tempo 30 durch die untere Straßenverkehrsbehörden am Landratsamt Miltenberg angeordnet werden müsse. Das Bauamt berechne lediglich die Lärmimmissionen.

bDie Ergebnisse der Verkehrszählung von 2021 und den Vorjahren sind abrufbar auf der Homepage der Bundesanstalt für Straßenwesen unter https://www.bast.de/DE/Statistik/Verkehrsdaten/Manuelle-Zaehlung.html

kü