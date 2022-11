Schneeberg will Trinkwasserversorgung langfristig sichern

Kooperation mit Amorbach, Kirchzell und Weilbach

Schneeberg 10.11.2022 - 11:58 Uhr 3 Min.

Der Markt Kirchzell soll dabei die Federführung für die vier Kommunen Amorbach, Kirchzell, Schneeberg und Weilbach übernehmen. Gleichzeitig beauftragten die Ratsmitglieder ein Gießener Büro mit der Erstellung einer hydrologischen-wasserwirtschaftlichen Studie zur langfristigen Sicherung der Trinkwasserversorgung im Amorbacher Raum für 20267 Euro. Die Kostenaufteilung auf die vier Kommunen soll anhand der Einwohnerzahl erfolgen.

Der Sachstandsbericht sei vor einiger Zeit vom Gemeinderat gewünscht worden, da sich Bürger immer mal wieder nach der Lage erkundigten, erklärte Bürgermeister Repp . Mitte Oktober sei die Pumpe vom Brunnen 1 ausgetauscht worden. Im kommenden Jahr sollten laut Empfehlung der Fachfirma die Versandungen mittels einer Revision des Brunnens entfernt werden. Auch der Brunnen 2 soll noch in diesem Jahr befahren werden. Bevor der Brunnen 1 nach dem Pumpentausch zur Entnahme wieder freigegeben werden kann, müsse eine Beprobung erfolgen. Repp rechnete mit dem Ergebnis in der nächsten Woche.

Noch genügend Grundwasser

Zu den Wasserpegelständen der beiden Brunnen hatte der Bürgermeister auf Wunsch des Gemeinderats Informationen beim Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg (WWA) eingeholt. Demzufolge habe es im vorigen Winter allgemein zu wenig Grundwasserneubildung gegeben. Die Werte in Schneeberg seien in den letzten sechs bis sieben Jahren ungefähr gleichgeblieben, mit einem kleinen Trend nach unten. Vor allem beim Brunnen 2 seien stärkere Absenkungen hauptsächlich bei der Wasserentnahme zu erkennen. Das sei aber schon immer so. Weiter zeichne sich in der Marktgemeinde der Trend nicht so stark ab wie in den übrigen Regionen im Landkreis Miltenberg, Aschaffenburg und in Unterfranken. Ralf Wöber (SPD) merkte dazu an: »Wichtig ist, dass man bei den Wasserspiegelständen immer auch darüber legt, was wir zu diesem Zeitpunkt an Wasser gefördert haben.« Repp ergänzte , dass es in der Kommune noch andere Wasserquellen wie beispielsweise die Bernhardsquelle gebe, die man stets im Hinterkopf habe.

Die Bürgermeister von Amorbach, Kirchzell, Schneeberg und Weilbach haben laut Repp ein gemeinsames Vorgehen zur Trinkwasserversorgung vereinbart. Das Angebot der Gießener Firma HG Büro für Hydrologie und Umwelt liege bereits seit August vor. Doch vor Beauftragung sollten die Fördermöglichkeiten geprüft werden. So sei laut WWA die Erstellung von Sanierungs- und Strukturkonzepten grundsätzlich förderfähig. Ein Sanierungskonzept müsse dabei mindestens das gesamte Satzungsgebiet, ein Strukturkonzept mindestens das gesamte Gemeindegebiet umfassen.

Fördermöglichkeiten

Die Höhe der Zuwendung betrage einmalig im Vier-Jahres-Zeitraum 20 Euro je angeschlossenem Einwohner, maximal 70 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten, jedoch maximal 50.000 Euro. Zudem könne der erstmalige Bau von Verbundleitungen (Trink- und Rohrwasser) unter bestimmten Voraussetzungen zwischen bisher getrennten Wasserversorgungsanlagen öffentlicher Einrichtungsträger gefördert werden. Die Förderung erfolge längenmäßig. Der Festbetrag beträgt 80 Euro pro erstmalig gebaute Meter. Es werden maximal 90 Prozent und maximal drei Millionen Euro bezuschusst.

Ralf Wöber erachtete die Zusammenarbeit für eine »gute Sache«. Gleichzeitig sprach er an, dass die ganze Sache für die Bürger transparent sein müsse und die Ohren gespitzt werden sollten, was vielleicht überregional seitens der Regierung von Unterfranken geplant sei. Elizabeth Ott (CSU) gab abschließend zu bedenken: »Wir sollten darauf achten, dass wir uns nicht schlechter stellen. Natürlich ist es wichtig, dass jeder mit Wasser versorgt ist. Aber es sollte nicht nur in eine Richtung gehen.«

Jennifer Lässig

Gemeinderat in Kürze Grüngutsammelplatz: Bürgermeister Kurt Repp (CSU) ging auf den Grüngutsammelplatz ein. So sei am Anfang nur eine Schranke von maximal 5000 Euro gefordert worden. Wenn nun alles fertig sei, werden sich Kosten auf 70.000 bis 80.000 Euro belaufen. Seit Beginn der Legislaturperiode 2020 beschäftigte die immissionsrechtliche Genehmigung des Grüngutplatzes den Gemeinderat. In seiner Sitzung im Mai 2022 habe das Gremium den Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplans gebilligt. Der Entwurf liege nun seit 7. November bis zum 9. Dezember im Rathaus zur Einsicht aus und die Träger öffentlicher Belange hätten ebenfalls einen Entwurf zur Einsicht erhalten. Nach Ablauf der Frist müsse der Entwurf erneut in den Gemeinderat. "Zwei bis drei Monate werden noch ins Land gehen", prognostizierte Repp bis zum Projektende. Lenze-Gehöft: Repp informierte darüber, dass der Teilabriss des Lenze-Gehöfts im Hangweg 5 soweit vollzogen sei. Ein Teil der Sandsteinmauern sei bereits wiederhergestellt und der Deckenrand aufgemauert. Derzeit werde die Herstellung des Ringankers vorbereitet sowie das ganze Projekt vorerst mit einer Siloplane abgedeckt und für den Winter gesichert. Im Frühjahr 2023 sollen die Arbeiten weitergehen. Bisher seien Kosten von rund 48.400 Euro entstanden. Im Haushalt seien 130.000 Euro festgelegt, so der Rathauschef. Volkshochschule: Der Bürgermeister setzte das Gremium in Kenntnis, dass 2021 insgesamt 17 Schneeberger an den Kursen der Volkshochschule Miltenberg teilgenommen haben. Damit müsse sich der Markt bei einem Förderbedarf je Teilnehmer von knapp 76 Euro mit circa 1288 Euro am Defizit der Volkshochschule beteiligen. Polterholz: Der Gemeinderat hat nicht öffentlich beschlossen, den Preis für das Polterholz für Buchen- und Eichenholz auf 75 Euro und für Nadelholz auf 60 Euro pro Festmeter zu erhöhen. Zudem soll der Verkauf ausschließlich an Schneeberger sowie auf 15 Festmeter je Anwesen beschränkt werden. Die letzte Erhöhung habe es im Jahr 2011 auf 45 Euro pro Festmeter gegeben. Doch durch stetig steigende Kosten, besonders auch bei der Aufarbeitung von Polterholz, sei es im Moment nicht mehr kostendeckend gewesen, die Bäume zu ernten und an den Wegrand zu bringen.