Schneeberg braucht mehr Kita-Plätze

Gemeinderat: Mehr Bedarf im nächsten Betriebsjahr

Schneeberg 12.05.2022 - 18:37 Uhr 2 Min.

Aktuell sind laut Repp in der Schneeberger Tagesstätte Regenbogen insgesamt 90 Kinder. 99 Plätze seien laut Betriebserlaubnis bis 31. August 2024 genehmigt. Davon sind 24 Plätze für unter Dreijährige sowie für ältere Kinder bis zum Schuleintritt 50 Plätze im Hauptgebäude in der Marktstraße sowie weitere 25 Plätze im Dorfwiesenhaus.

Amt moniert Überbelastung

Das Dorfwiesenhaus dient allerdings nur als Übergangslösung. Erst im April hatten sich die Ratsmitglieder wiederholt mit der Erweiterung des Betreuungsangebotes und verschiedene Lösungsansätze befasst. In der damaligen Sitzung erklärte Repp, die Fachaufsicht des Landratsamts habe der Gemeinde im Juni 2020 mitgeteilt, dass sie für das Betreiben des Kindergartens aufgrund der Überbelastung und beengten Verhältnisse keine Betriebserlaubnis erteilen werde. Begründung: Seit 2016 sei wiederholt auf die Überbelastung hingewiesen und eine Sondergenehmigung für ein Jahr erteilt worden, doch sei seitens der Gemeinde nichts geschehen, um Abhilfe zu schaffen.

Unter strengen Auflagen habe die Marktgemeinde dann den Jugendraum im Dorfwiesenhaus für eine Kindergartengruppe umgestaltet und so eine Betriebserlaubnis für drei Jahre erreichen können, mit dem Hinweis, eine ordentliche Lösung zu finden.

Von September 2022 bis August 2023 sind laut Bürgermeister 13 Krippenkinder und 78 Kindergartenplätze fest. Doch es sei mit weiteren Kindern zum Beispiel durch Zuzüge zu rechnen. Laut Belegungsplan startet die Kita in diesem September mit 73 und schließt das Betriebsjahr mit 83 Sprösslingen. So liegt der Angestelltenschlüssel zu Beginn bei 7,63 und zum Schluss bei 8,12.

Neben den üblichen Schließzeiten zu Weihnachten, Fasching, Pfingsten und in den Sommerferien hat der Schneeberger Kindergarten zwei Brückentage am 31. Oktober und am 19. Mai sowie einen Planungstag am 8. September eingeplant.

jel

Marktgemeinderat Schneeberg in Kürze In seiner Sitzung am Mittwoch hat sich der Schneeberger Gemeinderat noch mit folgenden Themen befasst. Spielplatz: Bürgermeister Kurt Repp (CSU) informierte, dass der Gemeinderat nichtöffentlich eine Zwei-Turm-Spielanlage für den Hambrunner Spielplatz für rund 18900 Euro bestellt hat. Von der Odenwald-Allianz erhält die Gemeinde eine Projektförderung von 10.000 Euro. Aufgebaut werde das Spielgerät durch einige Hambrunner in Eigenleistung. Ungepflegtes Grundstück: Ralf Wöber (SPD) monierte, auf dem Grundstück im Zittenfeldener Tal tue sich nichts bezüglich zusammengefallenem Zelt, rostenden Traktoren und einem Hang voller Plastikmüll. Repp erklärte, er sei mit einem Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamts vor Ort gewesen, der Bilder gemacht und an die zuständige Behörde weitergeleitet habe. Die Besitzer seien wohl angeschrieben worden, hätten aber nicht allzu viel unternommen. Bürgerversammlung: Bürgermeister Repp informierte, dass die Bürgerversammlung am 23. Juni ab 19 Uhr im Dorfwiesenhaus stattfinden wird.