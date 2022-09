Schmuckstück im Herzen Mömlingens

Jah­re­lang war es hin­ter ei­nem Bau­zaun ver­steckt. Jah­re­lang ließ sich nur ver­mu­ten, wel­ches Kleinod dort her­an­wächst. Nun aber ist es so weit: Das Adam-Ot­to-Vo­gel-Haus in Möm­lin­gen ist fer­tig re­no­viert und soll an die­sem Frei­tag, 23. Sep­tem­ber, um 19 Uhr im Rah­men des Müm­ling­tal­fests bei ei­ner Fei­er­stun­de er­öff­net wer­den. Es ist das äl­tes­te noch be­ste­hen­de Haus in Möm­lin­gen und stammt aus dem Jahr 1598.