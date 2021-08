Schmetterlinge hautnah auf dem Grohberg

Exkursion des Bundes Naturschutz bei Faulbach

Ein Hauhechel-Bläuling hat sich auf einer Skabiose niedergelassen. Mit auffällig roten Flecken auf den schwarzen Flügeln zeigt sich das Esparsetten-Widderchen am Grohberg.

So erklärte Fath gleich zu Beginn, dass der Name Schmetterling aus der mittelhochdeutschen Sprache vom Wort »schmetten« kommt und so viel wie »Butter schlagen« bedeutet. Somit war auch die Verbindung zum englischen Wort »Butterfly« für Schmetterling hergestellt.

Während der Exkursion erläuterte Richard Fath, dass es sich beim Grohberg um einen sogenannten Umlaufberg handelt. Vor 4.6 Millionen Jahren war das Flussbett des Mains nämlich auf der Seite des Grohbergs, auf der heute die Ortschaft Breitenbrunn liegt. Auf der Ostseite des Grohbergs findet man deshalb schweren Lössboden mit Kalkanteilen. Im Süden und Westen dagegen bedeckt eine dünne Schicht Silikatsand den Buntsandstein.

Durch diese geologische Besonderheit weist das NSG Grohberg auch unterschiedlichste Habitatstrukturen auf, die Lebensraum für über 150 verschiedene Schmetterlingsarten bieten. Darunter auch der Russische Bär, der durch die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie besonders geschützt ist und sogar EU-weit besondere Bedeutung im Naturschutz hat.

Auch wenn die Teilnehmer an diesem Tag keinen Russischen Bär beim Fliegen beobachten konnten, konnten sie mit eigenen Augen Schachbrettfalter, Hauhechel-Bläulinge, Federgeistchen, Widderchen, Weißlinge und Kronwicken-Bläulinge bewundern. Besonders ins Staunen kam dabei vor allem der jüngste Teilnehmer der Exkursion, bei dem sich ein Großes Ochsenauge für ein Päuschen auf dem Arm niederließ.

Einen schönen Ausklang fand die dreistündige Exkursion im Gasthof »Restro Lamm« in Breitenbrunn. Die Exkursion fand im Rahmen des »Naturtalent gesucht« Projekts der BN Kreisgruppe Miltenberg statt.

Pressemitteilung des Bundes Naturschutz, Kreisgruppe Miltenberg

