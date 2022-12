Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Schlussnotizen: Vom Glück und von Klavieren

Warum Georg Kümmel von neuen Jahr nicht allzuviel erwartet

Miltenberg 31.12.2022 - 00:00 Uhr 1 Min.

Wie in den Vorjahren folgte auch beim vergangenen Jahreswechsel der Silvester-Euphorie, dem Gläserklirren, den guten Wünschen und all der Zuversicht alsbald Ernüchterung.

Dabei hatte die Spiegel-Bestsellerliste aus einer wahren Flut von Do-it-yourself-Literatur auch einen Leitfaden für Glück und Wunscherfüllung entdeckt und allen Hoffenden auf ein geiles 2022 als Lektüre anempfohlen.In »Scheiß auf die Glücksfee! Ich mach das jetzt selbst« erläutert die Autorin Tanja Engels wie das endlich klappt mit der schicken Wohnung, dem vollen Konto und der entspannten Beziehung. Nach dem »Gesetz der Anziehung« so Engels, ist es möglich, seine Gedanken so auszurichten, dass sie Wunschträume »manifestieren«.

Eine Frage der Technik

Mit nur 256 Seiten Lesearbeit, so das Klappentext-Versprechen, hat man sich die richtige Technik draufgeschafft, um das Unterbewusstsein davon zu überzeugen, dass die eigenen Träume bald wahr werden. Mit einer kleinen Einschränkung: Obwohl in dem Buch viel von Traummännern die Rede ist, scheint für Anfänger im Manifestationsgewerbe dieser spezielle Teilbereich ein besonders schwieriges Feld zu sein. Deshalb hat die Autorin in diesem Oktober noch mal 288 Seiten zum Thema »Scheiß auf Amor, das mit der Liebe mach ich selbst« nachgelegt. Nach deren Lektüre kann dann »frau« einfach einen Mann herbeifühlen, ohne das Sofa zu verlassen.

Für mich als Mann richtig beglückend wäre es im Laufe dieses Jahres allerdings gewesen, wenn einige Engels-Leser ihr vereintes Unterbewusstsein darauf gerichtet hätten, in vier bis fünf Meter Höhe über Wladimir Putin ein Klavier zu manifestieren, um diesen schönen Gedanken dann einfach loszulassen.

Irgendwo in einer der unermesslichen Logistikhallen des Universums muss auch das beträchtliche Vermögen hängengeblieben sein, auf das ich wiederholt erhebliche Gedankenkraft verwendet hatte.Sei's drum, echtes Glück ist selbstlos. Im neuen Jahr versuch ich's mit der Manifestation von Klavieren für den Kreml.