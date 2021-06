Schlammige Brühe auf der Türschwelle: Wie Mömlinger die Überflutung erlebten

Tag nach dem Unwetter

Unwettereinsätze in Mömlingen.

Es haben nur noch wenige Zentimeter gefehlt, und das ganze Restaurant wäre unter Wasser gestanden. Martino D'Amico zeigt die Videos auf seinem Handy. Darauf schwappen kleine Wellen vor seiner Pizzeria am Markt in Mömlingen bis an die Kante der obersten Stufe. Bis zum Oberschenkel steht der Ortskern in einer braunen Suppe. Der Keller der Pizzeria war da längst geflutet. Das Wasser drückte sich in der Küche schon durch den Abfluss nach oben.

Glück im Unglück: Martino D'Amico ist beim Hochwasser in Mömlingen die braune Suppe bis an die Schwelle seines Restaurants Pizzeria am Markt geschwappt.

Martino D'Amico (63) kämpft mit Tränen, als er vom Unwetter am Montagabend erzählt. »Wir konnten gar nicht einschätzen, wann es aufhört«, ergänzt Tochter Luisa D'Amico (30). Was sie in der Lage tun konnten? Nichts. Gegen das Wasser waren sie machtlos.

Das Unwetter wütete in der ganzen Region. Heftig getroffen hatte es im Kreis Miltenberg auch Kirchzell, Kleinheubach und Großheubach (siehe Hintergrund). Aber keinen Ort setzte die Regenmassen so tief unter Wasser wie Mömlingens Hauptstraße. Und das zum zweiten Mal in zwei Jahren. 2019 hatte ein Hochwasser die Gemeinde in in ähnlichem Ausmaß getroffen.

Hartnäckige Reste: In der Fußgängerunterführung am Amorbach hielt sich das Wasser wegen des vielen Schlamms besonders hartnäckig. Der Bauhof kümmerte sich darum.

Gegen das eindringende Wasser kämpften insbesondere Mitarbeiterinnen der Bäckerei Brotmacher. Dort lief die schlammige Brühe in den Laden, erzählen zwei Mitarbeiterinnen am Morgen danach. Ihre Namen wollen sie nicht veröffentlicht sehen. »Das Wasser lief bis nach ganz hinten«, deuten sie in den Flur hinter der Theke. »Wir haben mit Besen und allem, was wir zur Hand hatten, das Wasser wieder hinaus geschoben.« Zehn Personen halfen dazu. »Wir haben heute Nacht vielleicht zwei Stunden geschlafen«, sagt eine der Frauen.

Spuren der Wassermassen: An der Sparkasse lässt sich noch ablesen, wie hoch das Wasser stand - die Bank war ebenfalls mit einem überfluteten Keller betroffen.

Luisa D'Amico (30) bewirtete am Abend noch Gäste im Biergarten. Der Regen flutete die Straße binnen einer halben Stunde. Plötzlich saßen einige Gäste in der Pizzeria fest. Erst wollten sie noch zum Auto, doch da war es schon zu spät. Einer habe zum Auto schwimmen wollen. Keine gute Idee, fand die Gastwirtin und warnte: »Du wirst vom Strom besser nicht mitgerissen, da sind ja auch Mülltonen und Gegenstände geschwommen.«

Die Wucht des Wassers offenbarte sich für Jasmin Scholtka (41), als das Tor ihres Hofs aufbrach. Die Familie flitzte schnell nach draußen an den Tierkäfig. »Wir haben den Hasen gerettet«, erzählt die Mutter zweier Kinder. Das Tier und die Familie waren im ersten Stock vom Wasser sicher, sie blieben aber nicht unberührt: Die jüngere Tochter, fünf Jahre alt, habe geheult und nicht mehr aufgehört. Zum Glück habe das Wasser sonst nicht viel Schaden angerichtet, nur Dreck angespült. Es ist Kehrtag.

Druck von unten: Rund um einen Gullydeckel vor dem Mömlinger Rathaus hat das Wasser die Pflasterung aufgerissen und den Split herausgespült. Das Pflaster soll jetzt betoniert werden.

Im Laden nebenan sieht das anders aus. Sibylle Lewalski (48) bietet dort Tierbestattungen und Andenken an Vierbeiner an. Der Eingang liegt niedrig an der Straße, das Wasser drang ein. Die Regale sind unten aufgequollen. »Vielleicht kann ich ein paar davon retten, wenn ich aus zwei Regalen eines mache«, sagt sie. Ihr Geschäft ist vorerst unnutzbar , aber sie gibt sie nicht. Gleich am Nachmittag stehe der nächste Termin an, sagt sie. »Ärmel hochkrempeln, weiter geht's«

Sonja Berningers (46) Geschäft »Natur und Land« ist trocken geblieben. Es steht fast direkt gegenüber vom Geschäft von Sibylle Lewalski. Aber eine Treppe führt über vier Stufen nach oben. Da sei beim Bau bereits ans Hochwasser gedacht worden, sagt Berninger. Sie war erst zu ihrem Laden vorgedrungen, als das Wasser bereits wieder weg war. »Es herrschte Chaos: Mitten auf der Straße stand ein Auto, in allen Ecken schaffte die Feuerwehr, überall war Matsch«, berichtet die Geschäftsfrau. Sie habe sich nach dem Hochwasser im Jahr 2019 darauf eingestellt, viele Waren nicht mehr im Keller gelagert. »Trotzdem ist es erschütternd, weil es viele hier gibt, es das hart trifft«, sagt sie.

Glimpflich ausgegangen: Bei Sonja Berninger vom Geschäft Natur und Land lief zwar Wasser in den Keller, richtete aber keine größeren Schäden an.

»Wir gehen nicht kaputt«, versichert Martino D'Amico. Aber einige Maschinen und Vorräte im Keller sind nicht mehr brauchbar. Die Gastwirte machen sich Sorgen, ob nach zwei Überflutungen in drei Jahren die Versicherung künftig noch bereitstehe. Auch deshalb fragt D'Amico, ob die Gemeinde nicht noch mehr zum Hochwasserschutz tun könne, zum Beispiel »ein richtig großes Rohr« in der Hauptstraße verlegen.

Mömlingens Bürgermeister Siegfried Scholtka (CSU) sieht das Problem in der Tallage der Gemeinde: »Wir haben rundherum ein Einzugsgebiet mit großen Flächen, da kann sich viel Wasser sammeln«, sagt er: »Aber das Hauptproblem ist, dass es so schnell kommt.« Der Kanal sei sogar vergrößert worden. noch größeren Kanal könnten wir unabhängig von den Kosten kaum in der Straße unterbringen«, sagt er Bürgermeister.

Hochwasser in Mömlingen: Der Tag danach

Scholtka stellte im Gespräch mit unserem Medienhaus unbürokratische Hilfe in Aussicht. So habe der Gemeinderat schon 2018 beschlossen, dass die Gemeinde die Kosten für die Feuerwehr übernimmt, wenn diese Keller auspumpt. Außerdem will Scholtka für die Anwohner die Sperrmüllabfuhr organisieren. Dass es sich um ein Überschwemmungsgebiet handele, sei allen bekannt. Auch wenn die Eigentümer verpflichtet seien, sich selbst zu schützen: »Wir schauen, was wir tun können.« Nach dem Hochwasser 2019 habe die Gemeinde etwa Beratungsgespräche angeboten.

Langer Einsatz: Für Klaus Babilon, Bauhofleiter aus Mömlingen, und seine Jungs war es eine kurze Nacht. Sie schafften bis etwa 4 Uhr, erzählt ein Kollege - und standen um 7 Uhr wieder auf den Beinen. Bis zum Deutschland-Spiel am Abend wollten sie spätestens fertig sein, sagt Babilon.

Eine besonders lange Nacht war es für Feuerwehr und Bauhof, die laut Berichten der Anwohner schnell handelten: Alle hier im Ort dankten am Tag danach den Helfern. Laut Scholtka gab es 35 Einsatzstellen in Mömlingen. Die wohl hartnäckigste war für Bauhofleiter Klaus Babilon (51) die Fußgängerunterführung am Amorbach: Da stand noch am Dienstagmittag das Wasser. Er und seine Kollegen hatten in der Nacht bis mindestens 4 Uhr gearbeitet, waren um 7 Uhr morgens wieder auf den Beinen. »Wir schauen, dass wir bis zum Deutschland-Spiel fertig sind«, sagt Babilon.

Kevin Zahn