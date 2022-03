Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Schlaganfall-Einheit erfolgreich zertifiziert

Gesundheitsversorgung: Helios Klinik Erlenbach will mit spezieller Stroke Unit Patienten besser behandeln

Erlenbach a.Main 09.03.2022 - 18:58 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Chefarzt Mohamed L. Benghebrid, Abteilungsleiter Benjamin Seewald, Qualitätsbeauftragte Natascha Breunig und Philipp Steinbeis, leitender Oberarzt der Neurologie und Geriatrie (von links), vor dem neuen CT der Helios Klinik Erlenbach. Foto: Helios Kliniken Miltenberg-Erlenbach

Bei einem Schlaganfall sind Teile des Hirns durch ein verstopftes Gefäß oder eine Hirnblutung von der Sauerstoffversorgung abgeschnitten und sterben ab. Die häufigsten Symptome sind dabei Seh-, Sprach- und Sprachverständnisstörungen, Lähmungen und Taubheitsgefühle, Schwindel mit Gangunsicherheit sowie sehr starke Kopfschmerzen. Schlaganfall-Patienten sind Notfälle, bei denen jede Minute zählt.

Mithilfe sogenannter Stroke Units, also Spezialstationen, auf denen Betroffene in den ersten Tagen nach ihrem Schlaganfall behandelt werden, könne eine optimale Versorgung durch geschultes Fachpersonal gewährleistet werden, erklärt Helios. Alle lebensnotwendigen Funktionen der Patientinnen und Patienten könnten rund um die Uhr überwacht werden. »Mit regelmäßigen Simulationstrainings überprüfen wir uns und unsere Abläufe immer wieder neu. So können wir uns stetig weiterentwickeln und die bestmöglichen Leistungen zugunsten der Patienten herausholen«, erklärt Mohamed L. Benghebrid, Chefarzt der Neurologie und Geriatrie.

Da der Begriff »Stroke Unit« oder »Schlaganfall-Station« in Deutschland gesetzlich nicht geschützt ist, ist eine leitliniengerechte Behandlung nicht automatisch gegeben. Aus diesem Grund haben die Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft und die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe ein Zertifizierungsverfahren für Stroke Units entwickelt. Geprüft werden Strukturqualitätskriterien, aber auch Prozessqualitätskriterien: Um akute Schlaganfälle behandeln zu können, müssen beispielsweise die entsprechenden bildgebenden Verfahren vorhanden sein sowie ein spezialisiertes fachärztliches und pflegerisches Team.

Seit Ende Februar steht der Helios Klinik Erlenbach nach eigenen Angaben ein neuer Scanner für die Computertomografie (CT) zur Verfügung. Bei dieser speziellen 3D-Röntgenuntersuchung werden Schnittbilder des Körpers angefertigt. Mit einer Computertomografie des Kopfes kann der Arzt in der Akutphase des Schlaganfalls unterscheiden, ob dieser durch eine Blutung oder durch einen Gefäßverschluss hervorgerufen wird.

bal