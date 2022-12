Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Schläge in Tankstelle: Trio in Obernburg zu Freiheitsstrafen auf Bewährung verurteilt

Alkoholisierung kein Milderungsgrund

Obernburg 06.12.2022 - 15:01 Uhr 2 Min.

Amtsgericht Obernburg. Foto: Victoria Schwab

Die Angeklagten erklärten, dass sie alkoholisiert gewesen seinen und sich die Vorfälle, die ihnen leid täten, nicht erklären könnten. Bei der Beweisaufnahme wurden mehrere Zeugen gehört. Der Aufzeichnung der Video-Überwachungsanlage in der Tankstelle kam wichtige Bedeutung zu.

Aus den Aufnahmen und den Aussagen ergab sich folgender Handlungsablauf: Die drei Angeklagten waren alkoholisiert in die Tankstelle gekommen, hatten sich Getränke geholt und sich ohne Rücksicht auf bereits an der Kasse wartende Personen nach vorne gedrängt. Als sie deswegen angesprochen wurden, hat einer der Angeklagten, ein 28-jähriger Zeitarbeiter, einem jungen Mann Schläge gegen den Kopf versetzt.

Daraus entwickelte sich ein Streit, der im hinteren Bereich fortgesetzt wurde. Dabei hat der zweite Angeklagte mitgewirkt, obwohl er angegeben hatte, er habe schlichten wollen. Die Angeklagte kam dazu und verteilte Schläge mit der flachen Hand.

Taten einzeln oder gemeinsam?

Am Ende der Beweisaufnahme gab Richterin Marie Theres Lochner den rechtlichen Hinweis, dass hier auch einfache Körperverletzung vorliegen könnte, weil das für das schwerere Delikt erforderliche beabsichtigte Zusammenwirken nicht so sicher zu erkennen sei. Es gebe auch die Möglichkeit, dass einer allein angefangen habe und die anderen dann mit eigenständigen, allein begangenen Taten nachgezogen hätten.

Rechtsanwalt Frank Häcker, der den 28-Jährigen vertrat, wollte im Interesse seines Mandanten diesem Hinweis zustimmen. Nicht so die Staatsanwältin, die in ihrem Plädoyer die gemeinsame Begehung erwiesen sah. Jedem sei bewusst gewesen, dass er nicht allein handelte. Für den einschlägig wegen eines Körperverletzungsdeliktes vorbestraften 28-Jährigen forderte sie eine Freiheitsstrafe von 14 Monaten. Bei ihm habe die Vorstrafe nicht zur Abschreckung ausgereicht und wegen einer »Nichtigkeit« sei es zur erneuten Tat gekommen. Daher erkenne sie auch keine positive Sozialprognose, weshalb sie die Strafe ohne Bewährung forderte.

Für die angeklagte Frau und den weiteren männlichen Angeklagten forderte sie sieben beziehungsweise neun Monate Freiheitsentzug zur Bewährung und als Auflage die Zahlung von je 1000 Euro.

Der Rechtsanwalt wiederholte, sein Mandant habe nicht mitbekommen, dass er nicht allein handelte. Zudem sei seine Vorstrafe bereits fünf Jahre her und er habe ein Geständnis und Reue gezeigt. Im Übrigen seien zum Glück keine schwerwiegenden Verletzungen entstanden. Wegen des daraus resultierenden »minderschweren Falles« hielt er eine Bewährungsstrafe für ausreichend. In ihren letzten Worten äußerten die Angeklagten nochmals, der Vorfall tue ihnen leid.

Individuelle Beurteilung

Die Richterin beurteilte den ersten Angeklagten als allein handelten Täter und sprach ihn schuldig eines Vergehens der einfachen Körperverletzung. Sie verurteilte ihn zu zwölf Monaten Freiheitsstrafe zur Bewährung. Die beiden anderen hätten sich eines Vergehens der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht. Der Mann wurde zu acht, die Frau zu sieben Monaten Freiheitsstrafe jeweils zur Bewährung, verurteilt. Neben den Kosten des Verfahrens müssen die Angeklagten als Bewährungsauflage 1500 Euro an eine karitative Einrichtung zahlen.

In ihrer Begründung führte die Richterin an, bei dem 28-Jährigen habe das subjektive Bewusstsein gefehlt, dass die anderen mitwirkten. Anders sehe das bei den zwei Mittätern aus, denen bewusst gewesen sein muss, dass mehrere ihren Tatbeitrag geleistet haben. Einem minderschweren Fall konnte die Richterin hier nicht zustimmen, da der Geschädigte am Boden liegend noch malträtiert worden war. Auch sehe sie keine verminderte Schuldfähigkeit durch die Alkoholisierung, da die Angeklagten diesen Umstand selbst zu verantworten hätten.

Zugunsten der Angeklagten spreche, dass sie die Tat, die spontan ausgeführt worden sei, eingeräumt und sich entschuldigt hatten Ob Rechtsmittel eingelegt werden, blieb zunächst offen, so dass das Urteil auch noch nicht rechtskräftig ist.

Hans Zajic