Schienenersatzverkehr für RE 87, RB 88 und RB 84

ÖPNV: Bauarbeiten bei der Westfrankenbahn

Miltenberg 25.10.2022 - 16:57 Uhr < 1 Min.

Bahnübergang am Hörsteiner Weg in Karlstein

Bis Freitag, 4. November, werden jeweils ganztägig die Züge der Linien RE 87 (Aschaffenburg - Crailsheim) sowie RB 88 (Crailsheim - Wertheim) zwischen Obernburg-Elsenfeld und Miltenberg durch Busse ersetzt. Die Bus-Fahrzeiten weichen vom Zugverkehr ab. Zudem fahren die Züge zwischen Miltenberg und Wertheim sowie von Aschaffenburg Hauptbahnhof bis Obernburg-Elsenfeld mit an den SEV angepassten Fahrzeiten. Der Schienenersatzverkehr, der in Obernburg-Elsenfeld beginnt, wird am Wochenende, 4. und 5. November, zusätzlich auf den Abschnitt Miltenberg-Wertheim erweitert. Von Samstag, 29. Oktober, bis Sonntag, 6. November, werden auch die Züge zwischen Miltenberg und Walldürn durch Busse ersetzt. Die Baumaßnahmen werden am 7. November beendet sein und die Anlagen in Betrieb gehen.

Wie die Bahn weiter schreibt, werde sich die Verbesserung bei der Streckengeschwindigkeit positiv auf den Verkehr auf der Maintal- und Madonnenlandbahn auswirken. Im Bereich Miltenberg West/Mainbrücke finden im genannten Zeitraum Arbeiten an den Gleisen und Weichen statt. Zusätzlich werden die Signalanlagen erneuert. Auch in Obernburg-Elsenfeld wird ein Gleis erneuert. In Amorbach werden zwei Weichen erneuert; zudem finden Schweiß- und Stopfarbeiten am Gleiskörper statt.

Ersatzfahrpläne:an den Stationen und auf https://www.westfrankenbahn.de/fahrplan/verkehrsmeldungen

lml