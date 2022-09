Schauspielerin Maria Happel zu Gast im Kino Passage

Es ist Sams­ta­g­a­bend, kurz nach 19 Uhr. Das Foy­er, die Bar und die Kn­ei­pe des Er­len­ba­cher Ki­nos Pas­sa­ge ist schon vol­ler Men­schen, die al­le­s­amt an die­sem Abend auf ei­ne ganz be­stimm­te Per­son war­ten: auf die ehe­ma­li­ge Rü­cke­rin Ma­ria Hap­pel. Seit 2002 lebt die Schau­spie­le­rin wie­der in Wi­en, wo sie die meis­te Zeit vor der Ka­me­ra steht. Sie spielt seit Jah­ren bei der Kri­mi-Se­rie "So­ko Wi­en" die Rechts­me­di­zi­ne­rin Fran­zi Beck, für die sie 2021 auch die Ro­my ge­wann. Ak­tu­ell ist sie in ei­ner Hauptrol­le im Kino­film "Frei­bad" von Do­ris Dör­rie zu se­hen. Ge­schäfts­füh­rer Die­ter Le­bert hat sie ins Er­len­ba­cher Ki­no ge­holt, da­mit sie ih­ren Film per­sön­lich vor­s­tel­len kann. Der Ein­la­dung kam sie ger­ne nach.