Schauspielerin Maria Happel kommt zu Filmpremiere nach Erlenbach

Hintergrund: Maria Happel und das Frauenfreibad

Maria Happel wurde 1962 im Elsenfelder Ortsteil Rück geboren. Sie absolvierte eine Schauspielausbildung in Hamburg. 1991 ging sie ans Wiener Burgtheater. 2000 war sie zwei Jahre am Berliner Ensemble, bevor sie nach Wien zurückkehrte. Dort lebt sie mit ihrer Familie. Sie ist in komischen Rollen genau so zuhause wie in tragischen und feiert Erfolge als Mezzosopranistin, Hörspielsprecherin und Regisseurin. Sie hat unter anderem 2021 die »Romy« in der Kategorie »Beliebteste Schauspielerin Serie/Reihe« erhalten. Vielen Zuschauern dürfte sie bekannt sein als Gerichtsmedizinerin Franziska Beck in der Reihe »Soko Wien«.

Zum Frauenfreibad: Das Lorettobad in Freiburg könnte das Vorbild für den Film »Freibad« geliefert haben, da es das einzige Frauenfreibad in Deutschland ist. Laut Hausordnung gilt die Regelung nicht für das Personal, so dass dort ein männlicher Bademeister tätig sein kann. Sonst gibt es in deutschen Bädern zeitliche Öffnungen »nur für Frauen«. In Großostheim (Kreis Aschaffenburg) zum Beispiel war einige Jahre der Donnerstagabend für Frauen reserviert. Diese Regelung wurde aber vor vier Jahren durch den Gemeinderat gekippt, wie ein Blick in unser Archiv zeigt. ()