Schauriger Meister, unschuldige Schöne

460 Zu­schau­er sind bei der aus­ver­kauf­ten Pre­mie­re der Night­ma­re Tanz Mu­si­cal Show am Frei­tag auf der Clin­gen­burg in die schau­ri­ge und auf­re­gen­de Welt des dun­k­len Meis­ters (Ri­car­do Pfis­ter), sei­nes An­ta­go­nis­ten (Cor­ne­li­us Reith) und des sc­hö­nen un­schul­di­gen Mäd­chens (Ana Lui­sa Tre­jo) ein­ge­taucht. An drei Ta­gen will das 16-köp­fi­ge En­sem­b­le mit ei­nem neu­en und au­ßer­ge­wöhn­li­chen Kon­zept das Pu­b­li­kum be­geis­tern. Die letz­te Auf­füh­rung be­ginnt am Sonn­tag, 24. Ju­li, um 20.30 Uhr (emp­foh­le­nes Al­ter ab 13 Jah­ren).